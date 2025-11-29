板橋甜點私藏清單！窩里返咖啡巨大千層蛋糕，草莓季甜點聖誕節必衝。

板橋人私藏的板橋甜點口袋名單「 窩里返咖啡 」，必吃千層蛋糕、戚風蛋糕，還有季節限定草莓千層蛋糕，聖誕節逛耶誕城約會必衝。

逛新北板橋耶誕城，約會先吃板橋甜點千層蛋糕！板橋人氣甜點「窩里返咖啡」是板橋人的私藏甜點店，距離板橋車站走路5分鐘，霸氣份量的、多種口味的千層蛋糕，就算平日也下午也會客滿。窩里返草莓季更推出浮誇草莓蛋糕系列，趁著聖誕節逛耶誕城，也能規劃進約會行程內一起衝。



▲窩里返咖啡為板橋私藏甜點店，距離板橋車站走路5分鐘。（攝影：張人尹）



▲聖誕節逛新北耶誕城，可將窩里返草莓季排入約會行程。（攝影：張人尹）





窩里返咖啡 板橋必吃千層蛋糕

自2017年開幕的「窩里返咖啡」，提供多種甜點、還有多種口味變化，讓許多甜點控收藏。其中招牌必吃「千層蛋糕系列」以10吋蛋糕切片，搭配層層堆疊的餅皮、鮮奶油，份量十足且視覺效果滿分。第一次朝聖推薦必吃經典口味「焦糖杏仁千層」，濃郁焦糖加上杏仁片的口感，打造更多層次。蛋糕體除了經典千層蛋糕之外，店家也不定期推出「薄皮版」千層蛋糕，提供更柔軟、更輕盈的口感。



▲窩里返招牌千層蛋糕系列，10吋切片份量十足視覺滿分。（攝影：張人尹）





窩里返咖啡 季節限定甜點必衝

在甜點口味上，還有超人氣「開心果千層、巧克力脆脆千層」等選擇，更讓甜點控期待的是，窩里返咖啡的甜點會根據不同季節，不定期推出限定口味。有機會麝香葡萄、還有冬季限定的「草莓」系列，聖誕節前後必吃超浮誇「草莓千層蛋糕」，在鮮奶油千層上，撲滿滿的草莓切片，還有外帶限定的「草莓戚風蛋糕」等。季節限定甜點會公告在官方社群，讓粉絲們不同時間來朝聖都有不同的驚喜。



▲窩里返冬季推浮誇草莓千層，鮮奶油千層上鋪滿草莓。（攝影：張人尹）





窩里返咖啡 板橋車站約會行程必衝

不只有千層蛋糕，窩里返咖啡的甜點類別還有戚風蛋糕、酒香提拉米蘇，以及必吃肉桂捲、布丁等多種甜點類型選擇。如果運氣好也能吃到「鹹食菜單」如咖哩烏龍麵、日式炒麵等。同時窩里返咖啡距離板橋車站、萬坪公園走路僅5分鐘的距離，很適合作為板橋約會行程的口袋名單。



▲焦糖杏仁千層是入門必吃款，店家不定期推薄皮版，還有布丁、肉桂捲等品項。（攝影：張人尹）



▲窩里返距離板橋車站僅5分鐘，適合作為約會口袋名單。（攝影：張人尹）









窩里返 咖啡-甜點專賣店

地址：新北市板橋區民權路202巷12弄13號1樓

電話：0982-879-930

週二、週三公休







▲窩里返飲品推薦，美式咖啡有特調版芒果咖啡、梅子咖啡等。（攝影：張人尹）

