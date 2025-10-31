板橋10元甜甜圈！85℃生甜甜圈插旗板橋府中，焦糖海鹽爆餡甜甜圈板橋人搶吃。

85℃生甜甜圈研究所開在板橋！85℃近期推出全新型態「生甜甜圈研究所」限定門市，掀起粉絲一波討論，繼台中復興店之後，「85℃生甜甜圈研究所」即日起同步進駐板橋、台中逢甲，讓更多粉絲們嘗鮮開吃。同時，85℃生甜甜圈研究所也同步推出新口味「焦糖海鹽爆餡」甜甜圈，以及開幕優惠「10元加購、買4送2」板橋人、台中人通通要跟上。





85℃生甜甜圈研究所 門市升級登場

85℃近期將門市「升級」成全新型態的「85℃生甜甜圈研究所」，除了保留原本的咖啡、蛋糕和麵包等銷售品項，並且增加開賣生甜甜圈系列，招牌用醒目的黃色作為區別。繼第一波台中復興研究所之後，這次「板橋府中、台中逢甲」也更新成甜圈門市，主打療癒爆餡的生甜甜圈，嚴選日本大廠奧本麵粉加入湯種，打造蓬鬆濕潤口感，搶攻最新「生甜甜圈」話題。





85℃海鹽爆餡甜甜圈登場 每月推新口味

85℃療癒爆餡的生甜甜圈系列，除了經典的原味卡士達、巧克力、草莓、開心果口味之外，10/30起推出全新「焦糖海鹽爆餡」口味，為苦焦糖與奶香風味平衡，搭配「外酥內爆」的口感，粉絲們一定要吃過。85℃ 表示，研發團隊每個月都會推出一款新口味，讓甜甜圈控每個月都有全新驚喜。



85℃雙店齊開 買四送二多階段優惠

為慶祝「板橋研究所」與「逢甲研究所」雙店同步開幕，85℃祭出多階段限時優惠活動。板橋研究所在11/3到11/5試賣試營運期間，可享原味甜甜圈10元加購、中大杯咖啡第二杯半價等優惠在11/6到 11/7開幕慶推出甜甜圈買四送二、飲品第二杯35折。逢甲研究所則在10/30-10/31原味甜甜圈加購價10元、11/1-11/2甜甜圈買四送二、大杯咖啡第二杯30元，下午茶吃起來剛剛好。





85℃生甜甜圈板橋研究所 門市資訊

地址：新北市板橋區重慶路218號

85℃生甜甜圈板橋研究所開幕活動

10/30–11/2限量試賣

11/3–11/5試營運期間，原味甜甜圈加購價10元、中大杯咖啡第二杯半價。

11/6–11/7開幕慶優惠，甜甜圈買四送二、飲品第二杯35折，滿百再送百元折價券，數量有限送完為止。



85℃生甜甜圈逢甲研究所 門市資訊

地址：台中市西屯區河南路二段282號

85℃生甜甜圈逢甲研究所開幕活動

10/30-10/31，原味甜甜圈加購價10元

10/31，中大杯咖啡第二杯半價，指定切片蛋糕第二片半價。

10/30-11/2，加入逢甲研究所社群消費時出示畫面即贈限量保冷袋(數量有限、贈完為止)、消費時出示GOOGLE評論五星出示畫面，單筆折5元。

11/1-11/2，甜甜圈買四送二、大杯咖啡第二杯30元、指定切片蛋糕第二片半價。



推薦閱讀：Mister Donut x 寶可夢回歸了！皮卡丘尾巴甜甜圈必吃、日本限定，謎擬Q、哎呀球菇也都有。