新莊人吃10元甜甜圈！85℃生甜甜圈研究所新莊昌平店插旗，甜甜圈買4送2開吃。

85℃生甜甜圈研究所開到新莊， 12/1起搶先試賣，12/4試營運推出每日限量10元甜甜圈加購，還有甜甜圈 買4送2優惠，新莊人吃起來。



85℃甜甜圈開到新莊！超人氣生甜甜圈話題，不只是日系甜甜圈，台灣本土品牌「85℃生甜甜圈研究所」也在這波甜甜圈熱潮掀起話題。這次85℃生甜甜圈研究所即將在12月正式插旗新莊，主打全新型態「甜甜圈+咖啡」複合店，並且推出開幕優惠10元甜甜圈、以及買4送2限定優惠，新莊人準時吃起來。



▲85℃生甜甜圈研究所，將以甜甜圈+咖啡複合店插旗新莊。（攝影：張人尹）



▲85℃生甜甜圈新莊昌平店，12/1起限時限量試賣。（攝影：張人尹）





85℃生甜甜圈研究所 新莊昌平店插旗試賣

85℃生甜甜圈主打療癒爆餡甜甜圈，包含原味卡士達、草莓、巧克力，還有超夯「開心果爆餡」、新口味「焦糖海鹽爆餡」以及多重口感「脆皮爆餡生甜甜圈」，一顆60元起就能吃到。這次85℃生甜甜圈研究所新莊昌平店，在12/1-12/3每天早上10:30起限量試賣，12/4起試營運，並可享有10元加購優惠，粉絲轉時衝。



▲85℃爆餡甜甜圈有開心果、焦糖海鹽等口味，每顆60元起。（攝影：張人尹）

85℃生甜甜圈研究所 新莊昌平店開幕優惠

這次85℃生甜甜圈研究所 新莊昌平店針對開幕，推出三波優惠，12/4-12/5試營運期間，每日前100名可享10元加購「原味甜甜圈」。此外，12/6-12/7還有「甜甜圈買4送2」，以及大杯咖啡第二杯30元、切片蛋糕第二片半價等優惠，讓粉絲們吃甜甜圈、吃蛋糕配咖啡剛剛好。



▲85℃新莊店試營運期間，每日前100名享10元加購原味甜甜圈。（攝影：張人尹）





85℃ DONUT 生甜甜圈研究所 新莊昌平店

地址：新北市新莊區昌平街57號

開幕優惠資訊：

12/1-12/3，甜甜圈試賣，每日10:30新鮮出爐。

12/4-12/5，原味甜甜圈10元加購優惠

12/6-12/7，甜甜圈買4送2，大杯咖啡第二杯30元、切片蛋糕第二片半價。



甜點控新話題 甜點下午茶吃起來

