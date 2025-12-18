賞楓玩高松超輕鬆！跟著凱的食尚日記坐琴電走古城、金刀比羅宮到栗林公園

如果你想找一個不必大費周章、不用開車、靠大眾交通就能玩得很舒服的日本目的地，高松會讓你意外愛上。凱的食尚日記這趟從台中搭乘 星宇航空直飛高松，旅程從貴賓室開始就很放鬆；落地後搭機場巴士進市區、再靠琴電串景點，一切都簡單好上手。點我看更多

▲4天3夜！日本高松琴電之旅攻略

而秋天的高松更是旅人必收季節。無論是神社、庭園、商店街或山景，在楓葉季的光線下都格外迷人，用四天時間就能完整感受這座城市最美的樣子。





琴電 × 城市散步：從商店街走到海邊，把高松的日常慢慢走進心裡

高松最迷人的地方，是它同時擁有城市生活感與港町的放鬆感。凱的旅程從 瓦町站與中央商店街 展開，這裡是高松最熱鬧的生活核心，逛街、買藥妝、吃甜點都超方便。搭琴電往高松港方向走，象徵性的 高松城跡（玉藻公園） 就在旁邊。海水護城河、鯛魚悠游、枯山水庭園，不用走遠就能看到城市的歷史層次。若搭上城舟，更能從不同視角欣賞城跡，是高松獨有的體驗。

▲高松最熱鬧的生活核心，逛街、買藥妝、吃甜點都超方便

▲呆呆獸寶可夢中心





金刀比羅宮 × 表參道 × 初冬楓景：文化與季節旅遊的最美交會

高松賞楓必去的第一名，就是 金刀比羅宮。被視為海上守護神的這座神社，需要沿著表參道一路走上 785 階階梯，但秋冬的金刀比羅宮美到讓人忘記疲倦。

▲琴電琴平

▲ 金刀比羅宮

金黃與深紅交織的山道、一層層向上延伸的石階、御本宮眺望出的城鎮與海景，每一幕都充滿儀式感。凱也特別推薦在御本宮旁的旭社停留，木雕細節精緻到讓人忍不住多看幾眼。回到山腳後，泡上一池免費足湯，就是最療癒的行程收尾。

▲體驗泡上一池免費的足湯，告別旅途中的疲勞





呆呆獸公園、購物、美食 × 栗林公園：高松的驚喜比想像中更多

除了賞楓與文化景點，高松還藏著許多讓旅程變有趣的小亮點。例如 綾川呆呆獸公園，整座公園充滿粉紅與寶可夢元素，凱拍到停不下來。旁邊的 AEON MALL 綾川 也很值得逛，是旅程中補充能量、購物、休息的最佳據點。

▲綾川呆呆獸公園 ▲在綾川呆呆獸公園 還有超巨大的呆呆獸

最後，怎麼能錯過米其林三星的 栗林公園？這裡是凱心目中的高松 No.1 景點。深秋的松林與池水倒影，在晨光或午後的光線下都有不同的季節感，是一個能讓旅人靜下來的地方，也是最有「高松味道」的地方。





用琴電就能玩透高松，是最輕鬆也最深刻的賞楓路線

凱的 4 天 3 夜旅程，用琴電串起古蹟、神社、楓葉、購物與公園散步，不需要開車、不需要趕行程，卻能深刻地認識高松這座城市。搭乘 星宇航空台中直飛高松，不論是賞楓、慢旅行、或第一次造訪四國，高松都會是讓人越走越喜歡的目的地。

想更輕鬆安排旅程，可查看星宇航空航班資訊：https://www.starlux-airlines.com/flights/zh-tw/flights-from-taichung-to-takamatsu