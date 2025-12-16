台中直飛高松太方便！跟著 Haven 玩四國：日本三大名園、古城水景、小豆島天使之路，一趟收滿海島與文化美景



想安排一趟步調剛剛好的日本旅行，高松絕對是值得收藏的新目的地。這次 Haven 從 台中搭乘星宇航空直飛高松，不只省去轉機舟車勞頓，從登機到落地的體驗也相當順暢。星宇航空一貫的舒適座艙、貼心服務，再加上台中機場的便利動線，讓整趟旅程從起點就變得很輕鬆。



抵達高松後，機場往市區的交通簡單好掌握，行程安排起來就像被開了一盞綠燈。三天兩夜就能把「日本三大水城」、「日本三大名園」、瀨戶內海的島嶼魅力一次攻略，還能到《魔女宅急便》真人版取景地拍照，拍到記憶體爆滿。跟著 Haven 的旅程一起慢慢走，會發現高松不只是「四國玄關」，更是景點密度高、節奏輕鬆、自然與文化兼具的旅遊小天堂。





城市 × 古城 × 商店街：高松的第一印象就是「好好逛、好好拍」

抵達高松後，Haven 最先造訪的是被海水護城河包圍的 高松城跡（玉藻公園）。百年古城與海景自然串接的畫面讓旅程一開始就很有儀式感。也恰巧遇上 高松城鉄砲隊的火繩銃表演，傳統武士裝束搭配震撼的發射聲響，讓古城的歷史氛圍瞬間活了起來。



▲城市 × 古城 × 商店街：高松的第一印象就是「好好逛、好好拍」



這條超長的拱廊街區既好逛又充滿驚喜，從文青咖啡店到藥妝店一應俱全，還能遇上深受粉絲喜愛的 寶可夢中心香川。晚餐 Haven 選擇人氣名店 一鶴骨付鳥，外皮香脆、肉汁飽滿，是屬於高松旅程的第一個「味覺記憶點」。





名園 × 古村 × 絕景：自然與文化的濃度在第二天全面展開

第二天從世界級景點 栗林公園 開始。Haven 形容園內的景色像「每一幕都能當作桌布」，湖面倒影、松木剪影與木橋構成深具日本美學的畫面。離開後來碗道地讚岐烏龍麵補充能量，再前往風景明顯轉換的屋島地區。



▲名園 × 古村 × 絕景：自然與文化的濃度在第二天全面展開



屋島一帶從 四國村 的傳統建築，到 屋島神社與屋島寺 的莊嚴靜謐，都讓人感受到四國濃厚的文化層次。而沿途的步道一路延伸到 獅子之靈巖展望台，瀨戶內海的島嶼散落在海面上的景色，是 公認的「會忘記時間的地方」。結尾再用迴轉壽司 瀬戸の祭 收心，是充滿美景與美食的精彩一天。





小豆島一日旅：海上步道、希臘風公園、溪谷絕景一次滿足

第三天 Haven 前往瀨戶內海最受歡迎的旅遊地之一 小豆島。退潮時現身的 天使之路 是許多旅人心中的夢幻景點，站在沙洲中央望著兩側的海面，畫面真的會默默變成手機桌布。





接著是充滿地中海氛圍的 橄欖公園，從白色風車到《魔女宅急便》真人版取景點，都是拍照必收場景。最後搭纜車登上 寒霞溪，山谷與海岸錯落的立體景色震撼程度完全超乎預期。從海到山、從自然到人文，小豆島的魅力在一天之內讓人完全愛上。



▲小豆島一日旅：海上步道、希臘風公園、溪谷絕景一次滿足





高松是一座越走越喜歡的城市，台中直飛更讓旅程輕鬆上手

Haven 的三天旅程把古城、名園、小島、美食一次串起，每一段都有不同的風景，也有不同的節奏感。加上 星宇航空台中直飛高松 的便利性，無論是第一次探索四國，或想尋找新日本目的地，高松都會是讓人一到就被圈粉的選擇。





想更輕鬆安排旅程，可查看星宇航空航班資訊：