【香港五天四夜自由行】2025香港行程景點美食住宿推薦！迪士尼、海洋公園、昂坪纜車一次玩透，附交通、住宿

熱鬧又時尚的香港自由行我們來了！從懷舊的港式茶餐廳到充滿設計感的新地標，香港真的是融合東西文化的旅遊天堂。這趟五天四夜行程，我們安排了30個以上香港熱門景點迪士尼樂園、海洋公園、昂坪纜車、M+博物館、維多利亞港夜景等經典景點，還吃遍港式美食：華星冰室、強記飯店、大一燒鵝，還有香港米其林、必比登必吃美食推薦，滿足味蕾與視覺的雙重享受～

無論你是親子出遊、情侶旅行還是朋友揪團，這篇完整的香港自由行懶人包，幫你搞定交通、住宿、行程規劃與票券優惠，一次玩好玩滿不踩雷！

香港機場到市區飯店交通｜香港機場快綫

香港機場快綫是往返市區最快捷的交通方式

「香港機場快綫」是連接香港國際機場與市區（尤其是中環商業區）最快捷、最便利的交通工具，運作模式類似台灣的機場捷運。

它是一條獨立路綫，並與香港地鐵系統互通，全長約 35.3 公里，從機場直達中環站只需 約 24 分鐘，非常迅速！

這樣不論是出國趕飛機，還是剛抵達香港想快點到市區，時間都更好掌握。
所以不管是自由行或商務出差，都非常推薦選擇機場快綫來往香港機場，方便又省時！

最好的是預先網上購票，無須指定日期或時間，使用車票二維碼直接入閘

?圖文介紹⇒香港機場快綫

?香港機場快綫⇒Trip｜｜

香港景點美食地圖｜港鐵MTR路線圖

港鐵 MTR 路線圖重點

香港主要的大眾運輸系統，路線覆蓋 港島、九龍、新界、機場及迪士尼樂園

全線共超過 10 條主要路線，轉乘方便、班次密集，高峰時段約 2–3 分鐘一班車，節省通勤時間。

常見主線：

  1. ? 港島線（藍）：堅尼地城－柴灣
  2. ? 荃灣線（紅）：中環－荃灣
  3. ? 觀塘線（綠）：黃埔－調景嶺
  4. ? 東鐵線（藍綠）：金鐘－羅湖／落馬洲（可直達深圳口岸）
  5. ? 屯馬線（棕）：屯門－烏溪沙，全港最長路線
  6. ? 將軍澳線（紫）：北角－寶琳／康城
  7. ? 機場快線（青綠）：香港站－機場／博覽館
  8. ? 迪士尼線（粉）：欣澳－迪士尼樂園

我們先在線上購買八達通卡，到香港機場領取，可用於所有路線與轉乘，很方便

  • 手持八達通搭地鐵、巴士、渡輪、大巴還是叮叮，一啪即上車
  • 最高可加值至HKD 3,000，吃喝玩樂和行街購物都能使用
  • 內含HKD 50 – HKD 150餘額

?八達通卡Trip｜｜

叮叮電車

香港非常有名的 「叮叮電車」，這台是電車廣告塗裝版，常見於銅鑼灣、中環一帶，非常有香港味～

它是香港島上最具代表性的交通工具之一，也是世界上仍在營運的最古老雙層電車系統之一，行駛時會發出「叮叮」聲，所以被親切地叫作叮叮車～哈哈哈
二層開放式設計，坐在上層前排最熱門，可以欣賞街景。票價超便宜，不論遠近約 HK$3，刷八達通或投幣皆可，被譽為香港行走的城市風景線！

香港自由行｜澳門行程如何規劃?

DAY 1：維多利亞港遊船(幻彩詠香江.星光大道.鐘樓)、華星冰室

➤【香港景點】機場快綫

➤【香港尖沙咀景點】維多利亞港遊船

➤【香港中環美食】華星冰室

➤【香港住宿】香港迪士尼樂園酒店

到訪香港第一天，機場搭「香港機場快綫」到市區，飯店寄放行李後就能開始玩。

夜遊維多利亞港好浪漫，善用「香港 FunPASS卡」收錄了多個必去經典景點，購票手機出示QR code 省時又省力，有澳門版和港澳聯票版，一次玩兩地也沒問題！省下的旅費就拿來吃美食、買手信吧！

尖沙咀、中環在地美食超推，遊船後吃「華星冰室」，明天準備衝「香港迪士尼樂園」啦！

?香港機場快綫⇒Trip｜｜
?香港FunPASS⇒Trip｜｜
?永安號⇒Trip｜｜
?豪華遊艇⇒Trip｜｜
?鴨靈號⇒Trip｜｜

推薦「香港迪士尼樂園」三間主題酒店：​

1.香港迪士尼樂園酒店
?查房價⇒Trip｜｜

2.迪士尼探索家度假酒店
?查房價⇒Trip｜｜

3.迪士尼好萊塢酒店
?查房價⇒Trip｜｜

 

DAY 2：大嶼山(香港迪士尼樂園.昂坪纜車)、華嫂冰室、強記飯店

➤【香港尖沙咀美食】華嫂冰室

➤【香港景點】香港迪士尼樂園

➤【香港大嶼山景點】昂坪360纜車大嶼山

➤【香港灣仔美食】強記飯店

➤【香港住宿】唯港灣酒店

香港茶餐廳林立，最具代表性絕對非「華嫂冰室」莫屬，一定要早點來排隊喔！

世界上最快樂的地方「香港迪士尼樂園」是來香港旅遊必遊的景點之一，樂園規模適中，一整天的行程絕對能讓你玩得盡興。

「昂坪360纜車」是香港自由行必訪的熱門景點之一，更被譽為世界十大最佳纜車體驗。沿途可從高空俯瞰壯觀的東涌市景、大嶼山大佛，甚至能遠眺香港機場飛機起降與港珠澳大橋的壯麗景色。這裡有市集美食餐廳，安排半天遊很不錯！

香港灣仔的港式燒臘「強記飯店」飄香超過四十載。必吃油亮的燒鵝、蜜汁叉燒，每日新鮮出爐，來晚了就吃不到。

?香港迪士尼樂園門票優惠⇒Trip｜｜

?昂坪360纜車⇒Trip｜｜

?唯港灣酒店⇒｜Trip

 

DAY 3：麻油地.旺角.尖沙咀(樂高中心)、中環(山頂纜車.太平山夜景.杜莎夫人蠟像館）

➤【香港尖沙咀景點】香港樂高探索中心

➤【香港景點】香港山頂纜車凌霄閣428香港杜莎夫人蠟像館太平山夜景

➤【香港住宿】香港海洋公園萬豪酒店

麻油地(廟街夜市)、旺角(女人街、波鞋街、金魚街等)、尖沙咀(維多利亞港遊船、幻彩詠香江、香港樂高探索中心）可以安排一起玩個兩天行程！

尖沙咀 K11 Musea 購物中心的「香港樂高探索中心」是距離台灣最近的樂高樂園，不僅有 10 大主題設施，還有超可愛的「迷你天地」，用成千上萬塊樂高積木重現整個香港城景，超級有趣又好拍！

香港不能錯過的世界級的景點是「香港太平山夜景」！搭乘將近140年歷史的「山頂纜車」登上「凌霄閣摩天台428」，俯瞰壯麗的香港天際線與維多利亞港，感受世界三大夜景之一的震撼魅力。山頂除了美景，還有人氣爆棚的「杜莎夫人蠟像館」，能和國際巨星零距離互動、拍照打卡！

?香港樂高探索中心⇒Trip｜｜

?山頂纜車+凌霄閣⇒Trip｜｜

?杜莎夫人蠟像館⇒Trip｜｜

?香港海洋公園萬豪酒店⇒ Trip｜｜

 

DAY 4：港島(香港海洋公園)、中環(摩天輪.蘭桂坊.大館.半山手扶梯.嘉咸街壁畫)、潮發飯店

➤【香港景點】香港海洋公園

➤【香港灣仔美食】潮發飯店

➤【香港住宿】香港富豪酒店

說到香港必玩景點，怎麼能少了曾被譽為全球十大主題樂園的「香港海洋公園」！從八大主題園區、80多個遊樂與動物景點，到超療癒的大熊貓、超壯觀的纜車海景，超值啊！
這裡也可以安排中環、銅鑼灣半日遊，景點及美食一次收集，感受一下港島魅力！

?香港迪士尼樂園門票優惠⇒Trip｜｜

?香港富豪酒店⇒｜Trip

 

DAY 5：九龍(M+博物館.天際100)、大一燒鵝

➤【香港九龍景點】M+博物館

➤【香港九龍景點】天際100

➤【香港中環美食】大壹燒鵝

「M+博物館」位於香港九龍西九文化區，是全球最大規模的視覺文化博物館之一，收藏涵蓋香港、亞洲及世界各地20至21世紀的傑出視覺藝術、設計、建築與流動影像作品。緊鄰佐敦、油麻地，濱臨維多利亞港，周邊還有戲曲中心、香港故宮文化博物館、藝術公園等文化地標，匯聚成國際級藝術聚落。

位於環球貿易廣場100樓的 sky100 「天際100觀景台」是香港最高的室內觀景台，一眼望盡維多利亞港、港島、九龍與青馬大橋，絕對是城市天際線愛好者的天堂！還有互動多媒體展示、AR拍照區、咖啡廳，天氣好時甚至能遠望大嶼山、室內賞夜景。

燒鵝是來香港絕對不能錯過的經典美食， 銅鑼灣「大壹燒鵝」吃過後絕對讓人驚艷，鵝皮酥脆、鵝肉鮮嫩多汁，實在太過癮！

?M+博物館⇒Trip｜｜

?天際100觀景台⇒Trip

 

香港自由行｜便宜機票哪裡買?

前往香港旅行，搭乘「香港國際機場（Hong Kong International Airport, HKG）」是從台灣出發最方便的選擇。
使用 Trip.comSkyscanner 等比價平台搜尋各家航空，是查詢航班與價格的最佳方式。

買機票我們都會先比價，Trip.com各家航空機票比價 能快速比較各家航空公司票價與時段，操作最方便！
從台灣飛往香港的航班約 1 小時 40 分至 2 小時，不論是週末小旅行或五天四夜自由行都非常適合。

航空類型價格
（約略範圍）		優點缺點
傳統航空約 NT$ 6,000 起
（來回）		座位舒適、通常含餐點與托運行李、服務完善價格較高
廉價航空約 NT$ 3,000 起
（來回）		價格實惠、適合靈活旅遊者餐點與托運行李需另付費、座位較擠
  • 在促銷季時，透過 Skyscanner、Expedia、Trip.com 等平台，可以設定價格提醒，隨時掌握優惠票價。
  • 建議在出發前 2～6 個月提早購買，以獲得較優惠的價格，並可留意促銷活動實際價格會因航空公司、預訂時間及艙等而異

我們這次的搭的是香港航空，早去晚回班機！

提供免費機上餐飲是餐包和小瓶礦泉水，短程航線來說有熱食已算不錯
飛機上娛樂系統評價不一，但我家的榛果妹有遊戲可以玩：貝果哥有影片可看～就很開心了！

?機票查詢⇒ 香港各家航空比價

 

香港熱門地區介紹

香港全島地圖

說到香港最熱鬧的地方，非「旺角」莫屬！這裡被稱為「九龍不夜天」，人潮多到晚上都還像白天一樣熱鬧。街上小吃香氣四溢，巷弄裡滿是各式攤販與潮牌商店，是感受香港生活節奏的最佳地點

旺角

✔️ 特點：香港人口最密集、最有活力的地區之一！
✔️ 購物：女人街、波鞋街、金魚街、西洋菜南街都是必逛地點，想買衣服、球鞋、電子產品這裡應有盡有
✔️ 體驗：邊逛邊吃超道地街頭小吃，體驗最真實的港味生活

銅鑼灣

說到時尚與購物，銅鑼灣一定榜上有名！白天是逛街天堂，晚上則成為霓虹閃爍的潮流街區
✔️ 特點：香港最繁華的地段之一，白天夜晚都人潮滿滿
✔️ 購物：時代廣場、希慎廣場、崇光百貨等聚集國際品牌與本地設計品牌，購物控的天堂
✔️ 體驗：邊逛街邊感受香港的時尚氛圍，晚上順便找間茶餐廳補充能量～

尖沙咀

如果你想看最美的維多利亞港夜景，尖沙咀就是絕對不能錯過的地方
✔️ 特點：位於九龍半島南端，重慶大廈是電影《重慶森林》的取景地，是旅客最愛的住宿與觀光熱區
✔️ 購物：從高端精品到地道小店通通有，K11 MUSEA、海港城都是必逛名點
✔️ 體驗：夜晚散步在星光大道，看著對岸的中環燈火閃爍，浪漫度滿分

中環

香港的金融心臟，聚集各大銀行與商辦。想感受高樓林立的都會氛圍、或夜訪蘭桂坊小酌一杯，這裡最適合

灣仔

結合商業區與人情味，從會展中心到傳統街巷，都能看到現代與懷舊並存的香港風景

香港銅鑼灣知名的「鵝頸橋打小人」民俗文化區，如果覺得最近小人多、工作不順，來這裡就對了，讓專業的來幫你驅小人、轉好運～嘿嘿嘿

香港必玩景點推薦

來香港自由行一定要排進這些人氣景點！從壯麗的港景、特色市集到文化藝術新地標，這份清單幫你一次搞懂香港必玩精華地點與地鐵出口。

1.太平山（山頂纜車・凌霄閣428・杜莎夫人蠟像館・夜景）

  • 地區：中環
  • 地鐵：中環站 J2 出口，前往太平山頂的山頂纜車總站位於:香港中環花園道 33號，班次:大約每15 至20分鐘

位於中環的太平山是香港最經典的觀景地點之一，搭乘將近140年歷史的山頂纜車上山，登上「凌霄閣428」俯瞰維多利亞港夜景超壯觀！別忘了順道參觀「香港杜莎夫人蠟像館」

大約11分的車程就到了山頂

凌霄閣是香港的建築經典這也是山頂纜車的總站，要看香港最著名的夜景，還得上凌霄閣摩天台 428買票進去才看的到
所以，最好的方式就是買「山頂纜車+香港杜莎夫人蠟像館+凌霄閣摩天台 428」的套票啦！

一下車就先花20-30分鐘逛逛山頂市集，這裡也有美食餐廳

香港太平山夜景被譽為「世界三大夜景」之一，這趟真的不虛此行，世界三大夜景果真不是蓋的

香港杜莎夫人蠟像館館內目前劃分 10–12 個互動展區，超過100位各領域的名人蠟像，可以和多位國際巨星合照，要多近就有多近~~~還能跟偶像用AR技術拍照留念，留下超珍貴回憶，保證好拍又好玩！而且可以同時和香港著名維多利亞港同時規畫一起玩，不論晴天雨天都很適合來玩

?圖文⇒山頂纜車+凌霄閣+太平山夜景
?圖文⇒香港杜莎夫人蠟像館

?山頂纜車+凌霄閣⇒Trip｜｜

?杜莎夫人蠟像館⇒Trip｜｜

2.維多利亞港（豪華遊艇之旅・張保仔號・星光大道尖沙咀鐘樓

  • 地區：尖沙咀
  • 地鐵：尖沙咀站 E 出口，步行可達

星光大道超好逛！
這裡有一整排香港電影明星的手印和銅像，加上維多利亞港＋尖沙咀鐘樓當背景，整個超級經典，來香港一定要在這裡拍一張～

每晚的「幻彩詠香江」燈光秀絕對是旅客最愛，還能搭乘「張保仔號」或「天星小輪」欣賞夜景
沿著「星光大道」散步，感受香港電影文化氣息

維多利亞港是香港知名的地標，位於香港島(中環灣仔)與九龍半島(尖沙咀)之間，香港著名的夜景就是這裏啦
我們利用「香港 FunPASS」的主題行程，選擇了維多利亞港夜景豪華遊艇之旅

遊艇的規格還滿不錯的，還提供免費飲料和點心，這樣真的太愜意了

欣賞高聳入天的摩天大樓，一片燈火輝煌的夜景，加上海風徐徐吹來，好舒服~~~

無論白天或夜晚都有著不同的迷人景色！

?圖文⇒維多利亞港遊船

?香港FunPASS⇒Trip｜｜

3.香港迪士尼樂園

亞洲最受歡迎的樂園之一，不論是家庭旅遊或情侶約會都很推薦，一整天都玩不完。

  • 地區：大嶼山
  • 地鐵：搭乘東涌線，轉換至欣澳站，再換乘迪士尼專線列車，整個行程大約需要50分鐘

香港迪士尼樂園必玩TOP10設施

這些是香港迪士尼樂園的必玩設施，根據不同的偏好，可以在樂園中盡情享受不同類型的冒險！

排名設施名稱所在區域特色描述
1灰熊山極速礦車灰熊山谷刺激的過山車，穿越險峻的礦山，適合喜歡挑戰的遊客。
2迷離大宅迷離莊園經典鬼屋式冒險設施，帶你進入一個神秘且詭異的莊園，充滿幽靈故事情節。
3鐵甲奇俠飛行之旅明日世界體驗駕駛鋼鐵人飛行的高科技設施，適合科技迷和《鋼鐵人》影迷。
4小小世界幻想世界經典設施，展示各國文化，搭配歌曲和色彩繽紛的場景，適合家庭遊玩。
5蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！探險世界互動型設施，讓遊客與蟻俠和黃蜂女一起對抗敵人，體驗超級英雄的冒險。
6星際大戰：極速穿梭明日世界以《星際大戰》為主題的刺激設施，結合虛擬實境和高速模擬，帶來太空冒險的體驗。
7米奇幻想曲幻想世界夢幻的劇院設施，帶來米老鼠等迪士尼角色的視覺與聽覺盛宴，深受粉絲喜愛。
8反斗奇兵大本營反斗奇兵大本營基於《反斗奇兵》設計的玩具世界，充滿色彩和創意，適合家庭一起遊玩。
9灰熊山極速礦車灰熊山谷全球唯一的灰熊山主題設施，刺激的過山車，深受冒險愛好者的喜愛。
10魔雪奇緣冰雪之旅魔雪奇緣世界受《魔雪奇緣》啟發的設施，體驗艾莎和安娜的奇幻故事及冰雪景觀，適合喜愛童話的遊客。

香港迪士尼樂園遊園攻略

「香港迪士尼樂園」有許多絕不能錯過的表演和巡遊活動！但請記得一定要事先確認時間與場地，並提前抵達，才能卡到好位置喔！

晚上最精采的就是在奇妙夢想城堡前上演的「迪士尼星夢光影之旅」

這場大約20分鐘的光影秀超級精彩！結合了迪士尼、皮克斯40個經典故事，還有150位角色一起陪你冒險。城堡上會有超美的投影、水幕、雷射、噴泉、火焰和煙花，整個畫面超震撼！

香港迪士尼樂園攻略詳細介紹遊園心得、各大園區的亮點、必看表演和購買紀念品，跟著紫色微笑的建議走，保證讓你不錯過任何精彩瞬間！

?圖文⇒香港迪士尼樂園必玩設施＋ VIP快速通關／必買伴手禮／門票折扣

?香港迪士尼樂園門票優惠⇒Trip｜｜

4.香港海洋公園

結合海洋生態、遊樂設施與動物展示的老牌主題樂園，近年也新增不少新設施與美食

  • 地區：黃竹坑
  • 地鐵：乘搭港鐵南港島線至海洋公園站B出口

「香港海洋公園」主要分為兩大區域：
海濱樂園（山下入口區）：一進園就到，包含「威威天地」、「亞洲動物天地」及「夢幻水都」等較適合親子與小朋友的區域。
高峰樂園（山上區域）：擁有「冰極天地」、「動感天地」、「熱帶雨林天地」與「海洋天地」，以刺激冒險的設施為主。

兩區間需搭乘園內交通移動：

登山纜車：沿途欣賞山海景色，適合放鬆觀景。
海洋列車：約 5 分鐘直達高峰樂園，快速又便利！

✅ 小提醒：若想直衝刺激設施，建議一入園就搭列車前往高峰樂園，回程搭纜車下山賞風景，玩得更盡興！

香港海洋公園遊玩路線攻略

海洋樂園園區設施非常多，一天根本玩不完，建議一定做好功課，直接按我們的路線來玩，才可以玩的盡興。

上午：10:00 入園 → 直奔高峰樂園

  1. 建議一入園就從海濱樂園的「亞洲動物天地」旁，搭海洋列車直上高峰樂園，這是最快的方式（只要約5分鐘）。
  2. 高峰樂園有許多刺激設施，像是雲霄飛車、激流泛舟、空中旋轉等，非常適合國中以上或愛冒險的大人、小孩。

下午：搭登山纜車回到海濱樂園

  1. 建議下午改搭登山纜車下山，沿途可以欣賞海景，行程大約15分鐘，輕鬆又愜意。
  2. 回到海濱樂園後，可以安排：

  • 香港老大街：懷舊風格街景與小吃

  • 威威天地：適合學齡前小朋友的遊樂區

  • 海洋奇觀：超大的水族館，適合全家觀賞

建議分齡玩法

  • 高峰樂園：較多刺激設施，適合大人或國高中以上孩童

  • 海濱樂園：設施溫和，適合小小孩與親子活動

  • 動物與水族體驗：全年齡適合，老少都能同樂

我們在海洋公園玩了一整天，從早嗨到晚，每個角落都充滿驚喜和笑聲！

?圖文⇒香港海洋公園攻略必玩設施/門票優惠/交通地圖路線/必吃必買推薦

?香港迪士尼樂園門票優惠⇒Trip｜｜

5.西九文化區（M+博物館・戲曲中心・香港故宮文化博物館・藝術公園）

  • 地區：西九龍
  • 地鐵：港鐵東涌線，在九龍站 E4 出口下車，步行即可抵達

一進門就被那個超現代、超有未來感的建築震撼到，彷彿自己走進了一個藝術的平行宇宙。館內的展覽超級多元，從視覺藝術到設計，甚至還有一些搞怪又有趣的流動影像作品，讓我每走一步都像在探索一個驚喜箱。

我最愛的就是B2和L2層的展廳，每一個角落都有好看的作品讓我停下來仔細欣賞，根本是藝術愛好者的天堂！這裏的展出重點在於20和21世紀的視覺文化範圍包括藝術、建築、設計和影像作品

博物館內有多間餐廳

  1. B1層設「M+ Cafe」
  2. 佔地一萬呎的海濱長廊餐廳「ADD+」
  3. 3樓設來自韓國首爾的米其林二星餐廳 Mosu[14]

?圖文⇒M+博物館

?M+博物館門票⇒Trip｜｜

6.天際100（sky100）

  • 地區：九龍站上方（ICC）
  • 地鐵：港鐵九龍站，搭東涌線或機場快線都超方便！從C1 出口出來走約5分鐘

除了絕美視野，sky100 還有互動多媒體展示、AR拍照區、咖啡廳，天氣好時甚至能遠望大嶼山。無論白天陽光灑落或夜晚燈火閃爍，都美得像幅畫。建議傍晚時段入場，從白天一直看到晚上，體會不同光影的變化

?圖文⇒天際100觀景台(sky100)

?sky100門票⇒Trip

7.香港摩天輪

  • 地區：中環
  • 地鐵：香港站 A2 出口

搭上摩天輪升到離地 60 公尺高空，從不同角度欣賞 維多利亞港的無敵海景，白天壯麗、夜晚更浪漫～
共有 41 個標準車廂 ＋ 1 個 VIP 車廂，每個車廂可坐 8 人，不論情侶、好友或家庭都超適合。
開放時間從 早上 11 點到晚上 10 點，想什麼時候去都方便！

?摩天輪門票⇒Trip｜｜

8.昂坪360纜車(昂坪市集、天壇大佛)

  • 地區：大嶼山
  • 地鐵：地鐵東涌線「東涌站」B出口，對面就看的到昂坪纜車東涌站。從香港站搭乘地鐵到東涌站大約需要 33 分鐘。

位於大嶼山的經典一日遊景點，先搭乘「昂坪360」俯瞰山海景色，到達昂坪市集後可步行前往「天壇大佛」，氣勢宏偉、非常震撼。

難得來一趟，當然是搭全景車廂囉！車底為全透明玻璃，車廂四面及底部全部採用全透明玻璃，360度零死角飽覽美景，車廂最多可以容納10人！

​搭乘纜車時，可俯瞰大嶼山山巒、南中國海、香港國際機場及天壇大佛等景觀，令人印象深刻，建議預留至少 3～4小時的時間喔！

一出站就是餐廳和伴手禮中心！沿途有美食餐廳、咖啡店，絕對不怕餓肚子，或是想品嚐香港經典的滿記甜品、華星茶室，這裏也都有哦

東涌站也很熱鬧，可以逛地鐵東涌站旁的東薈城名店倉
東薈城Outlet匯集超過150家國際知名品牌，從名牌包包、時尚服飾到家居用品都有
怪不得會有人最後一天就把行程安排在這裏，逛完直接去機場非常方便哦

?圖文⇒昂坪360纜車

?昂坪360纜車套票⇒Trip｜｜

9.香港樂高探索中心

  • 地區：尖沙咀
  • 地鐵：港鐵荃灣線尖沙咀站 E 出口 步行約 3 分鐘即可直達 K11 MUSEA 購物中心，「香港樂高探索中心」就位在商場內，交通非常方便！

距離台灣最近的樂高樂園，雖然規模不大，卻是個超有樂高靈魂的小天地！
這裡主打親子同樂，不僅有 10 大主題設施，還有超可愛的「迷你天地」，用成千上萬塊樂高積木重現整個香港城景，超級有趣又好拍！

可以來拼出一台心目中的夢幻賽車，再來體驗飆速競賽的樂趣

積木賽車組好了就來賽道直接體驗吧!! 有的車子跑到一半就解體了XD，有的一路直衝終點，真的好好玩
小孩可以在這裡玩很久啊！

最後～貝果哥和榛果妹卡關在這裡買紀念品，到底要買哪個呢？！

不論是晴天還是雨天，這裡都是超棒的親子雨備景點，小朋友放電、大人拍照兼逛街，一舉多得～玩完還能順遊 K11 Musea 或沿著維多利亞港散步，整個行程充實又療癒！

?圖文⇒香港樂高探索中心

?昂坪360纜車套票⇒Trip｜｜

10.香港浩海立方探游館

  • 地區：荃灣
  • 地鐵：荃灣站或者荃灣西站，10分鐘到

  • 照片來源：

親子必玩！全港首個海洋探索體驗館
結合光影、投影與真實海洋生物，讓人彷彿潛入海底世界。館內有光影海洋觀景窗、水母萬花筒、VR海洋探險、水母實驗室、兒童樂園等區域，小朋友玩到不想走！
最特別的是能化身小魚進入VR冒險，體驗探索海洋的樂趣，還能學到環保與海洋知識。別錯過造型超可愛的海洋主題冰淇淋，由五星級主廚打造，打卡又好吃！整體參觀約兩小時剛剛好，大人小孩都覺得超值又放鬆～

?浩海立方探游館門票⇒Trip｜｜

11.銅鑼灣商圈（時代廣場・崇光百貨等）

香港時尚與購物的代表地區！百貨公司、品牌旗艦店與美食林立，是購物控的天堂。

  • 地區：銅鑼灣
  • 地鐵：銅鑼灣站 A 出口

  • 時代廣場（Times Square）：銅鑼灣地標級商場，集結上百家品牌、電影院、美食街，門口還是熱門打卡點

  • 崇光百貨 SOGO：以多層百貨及定期特賣聞名，美妝保養品超好買

  • 希慎廣場（Hysan Place）：以年輕潮流品牌與特色餐飲為主，樓上還有誠品書店

其他好逛地點：皇室堡、利園、世貿中心商場、東角商場、Fashion Walk、白沙道，一路從高端品牌逛到平價時尚～

香港免稅購物天堂｜退稅制度？

購物小撇步～香港是免稅購物天堂，絕大多數商品不收消費稅，美妝、精品、電子產品都比台灣划算！
不過香菸、酒類仍須繳稅。

想退稅？香港沒有一般旅客退稅制度，因為本身就是免稅地啊！給我買買買！

12.旺角市集（女人街・波鞋街・金魚街）

想體驗最地道的香港庶民風情，旺角絕對不能錯過！各種小吃、服飾與特色小店讓人逛到不想走。這裡熱鬧到不分早晚，街上滿滿是攤販、霓虹與人潮，濃濃的港味十足～

  • 地區：旺角
  • 地鐵：旺角站 E2 出口

女人街（Tung Choi Street）

旺角最有名的市集之一！賣什麼都有，從T恤、包包、紀念品到手機殼、飾品，價格親民又能殺價，是觀光客和本地人都愛逛的購物天堂。

波鞋街（花園街）

運動品牌集中地，Nike、Adidas、Puma、New Balance 等各大品牌一字排開，限定款球鞋常能在這裡找到，比商場價還便宜！

金魚街（水族街）

一整排掛滿透明塑膠袋的金魚超吸睛！除了金魚，還有熱帶魚、水族箱及寵物用品，是攝影愛好者和親子遊客都愛停留的地方。

周邊美食

想吃地道小吃？記得試試魚蛋、燒賣、雞蛋仔、煎釀三寶，邊逛邊吃最過癮～

13.廟街夜市(免門票）

香港最具代表性的夜市，熱鬧的攤販、地道美食和算命攤是夜晚的靈魂。

  • 地區：油麻地
  • 地鐵：油麻地站 C 出口

想感受最地道的香港夜生活，就來油麻地廟街夜市吧！營業時間約下午兩點到晚上十一點，天一黑整條街燈火通明，人聲鼎沸，攤販擺滿各式小物、衣服、玩具、電子商品，邊逛邊講價超有趣～《食神》、《新不了情》等電影都曾在這取景。
最推薦傍晚六點後來逛，越晚越熱鬧。想買紀念品、吃宵夜、看表演，一站就能玩整晚，絕對是初訪香港不能錯過的經典夜市！

?Big Bus香港觀光巴士遊九龍夜遊 ⇒Trip｜｜

14.中環蘭桂坊・SOHO區

  • 地區：中環
  • 地鐵：中環站 D2 出口

蘭桂坊・SOHO 有特色的店家推薦

1. The Iron Fairies 鐵精靈酒吧（SOHO）

神秘工業風＋夢幻精靈主題，全香港最有特色的夢幻系酒吧之一。超適合拍照！

2. Dragonfly（Tai Kwun 大館）

蒂芙尼藍 + 新藝術風格，燈飾超美。是 IG、旅遊客都愛的高顏值酒吧。

3. The Globe

香港知名精釀啤酒吧，多款生啤＋舒適環境，想喝好酒必踩點。

4. La Vache!

香港人氣法式牛排館，只有牛排＋薯條的「單一菜單」模式，可愛又好吃。

5. 大排檔 Dai Pai Dong（嘉咸街附近）

想吃 local，這邊也有不少富有港味的大排檔，小炒、煲仔飯都超道地。

如果你想在中環・蘭桂坊玩一整天，可以抓三大重點：

✔️ 白天：大館 → 文武廟 → PMQ / SOHO 逛街
✔️ 傍晚：半山電梯 / 拍街景
✔️ 晚上：蘭桂坊夜生活（特色酒吧 + 美食）

整天行程不累但超有香港味！

15.香港歷史博物館(免費參觀)

  • 地區：尖沙咀
  • 地鐵：尖東站 P2 出口，步行約 5 分鐘

香港歷史博物館從 1975 年成立至今，一直都是了解香港故事的最佳去處！館內分為考古、本地史、民俗、自然史四大主題，展品超豐富，而且場景做得超逼真，走進去就像穿越時空，看見香港從小漁村變成現代大都市的整個變身過程。

重點是免費參觀！
對面還有香港科學館，兩館一起逛超順路。

館內也展出很多珍貴文物與民俗文化，很多內容在教科書上都不一定看得到，非常適合帶小朋友來吸收知識，加深對香港的認識。

?優惠套票⇒Trip

16.香港科學館(學生免費）

  • 地區：尖沙咀
  • 紅磡站 D1 出口/尖東站 P2 出口，步行約 10 分鐘

香港科學館就在 香港歷史博物館隔壁，門票只要 20 港幣（學生還免費），根本 CP 值爆表，是尖沙咀非常值得安排的親子行程！共有 17 個展區、500 件常設展品，重點是 有 70% 都能動手玩，大人小孩都會玩到停不下來！
館內最吸睛的就是中央那座 22 公尺高的「能量穿梭機」，巨型圓球在高塔間像過山車一樣來回奔跑，會發出節奏感十足的聲音和酷炫視覺效果，現場超震撼！
另外，還有兒童天地、能源效益中心 等互動空間，小朋友可以邊玩邊學，完全是家長的救星。

?優惠套票⇒Trip

17.香港太空館(周三免費入場)

  • 地區：尖沙咀
  • 尖沙咀站E出口或尖東站J3出口

位於尖沙咀海濱，重點是 門票只要 10 港幣，周三還免費入場，CP 值爆表。館內 90% 展品都能親手操作，從模擬太空漫步、火箭發射到星球互動裝置，孩子邊玩邊學天文知識，大人也會玩到捨不得走。附近就是 星光大道、維多利亞港、文化中心，行程安排超順路。被爸媽們大讚是「溜小孩神隊友」，快帶孩子來一場沉浸式星空探索吧！

?圖文介紹⇒香港太空館

?套票優惠⇒Trip

18.黃大仙祠(免門票)

  • 地區：九龍
  • 地鐵：黃大仙站 B2 出口

黃大仙祠由慈善團體 嗇色園 管理，所以也常被叫做「嗇色園黃大仙祠」。這裡 免費入場、不用門票，是香港香火最旺、最有名的求籤祈福景點，寺廟範圍不大，但遊客多、氣氛很莊嚴。求籤是免費的，但如果要現場請師傅解籤就比較貴，不想花太多也可以改線上解籤。

這裡還有 十二生肖神祈福區，可以找到自己的生肖拜一下，非常特別，也很好拍照。建築帶點古代宮廷風，雖然不大但很值得走一圈。

?優惠套票⇒⇒Trip

19.中環半山扶手電梯、嘉咸街壁畫

  • 地區：中環
  • 地鐵：中環站 D2 出口

全長超過800公尺，是世界最長的戶外有蓋手扶梯，穿梭在中環與半山之間，超有特色

中環推薦可以參加一日遊！徒步體驗舊城中環深度打卡熱點
(中環扶手電梯/荷里活道/香港摩羅上街／中環大館)
 
還能特別體驗45分鐘黃昏維港遊，巴士暢遊九龍，品嚐星級添好運港式點心

嘉咸街壁畫是中環超人氣的打卡熱點，以色彩繽紛的「老香港唐樓」壁畫最有名

?圖文⇒香港中環舊城區｜半山扶手電梯、中環街市、大館

?漫步舊城中環一日遊導賞⇒Trip｜｜

20.馬灣挪亞方舟主題公園

  • 地區：馬灣
  • 地鐵：荃灣站轉乘巴士 NR331

馬灣挪亞方舟是以聖經故事打造的 1:1 挪亞方舟模型主題樂園，裡面從外觀到樓層設計都超有特色，每一層都有不同主題活動。戶外還有各種「成對動物」裝置，拍照超可愛！

園區主打 自然＋生態＋手作體驗：和小動物近距離互動、DIY 森林系飾品、手作小盆栽甜品、參加馬灣尋趣導賞遊、光影互動展館等，讓小朋友玩到不想回家～那就住在挪亞方舟度假飯店玩個痛快！

?門票⇒Trip｜｜

?挪亞方舟度假飯店⇒Trip｜｜

香港必吃美食（含米其林、必比登）推薦

紫色微笑整理了香港各區必吃美食，從 中環、尖沙咀、銅鑼灣、旺角、灣仔到上環 都有精選好店！

附上我們最想吃香港美食清單及地鐵出口資訊，方便大家安排行程。
想更直觀？點選「香港美食伴手禮地圖」就能放大查看，直接在 Google 地圖找到店家位置！

21.中環美食

  1. 蘭芳園：港式絲襪奶茶、豬扒包元祖（?️必比登推介）
    ?中環站 D2 出口
  2. 九記牛腩：招牌牛腩麵、牛筋麵湯濃味美
    ?中環站 D2 出口
  3. 勝香園：老字號茶餐廳，咖喱牛腩、奶茶推薦（?️必比登推介）
    ?灣仔站 A3 出口
  4. 金華冰廳：港式甜品、西多士推薦
    ?太子站 B2 出口
  5. 華星冰室：港式奶茶、咖喱飯與多款港式小食
    ?中環站 D2 出口
  6. 甘牌燒鵝：片皮燒鵝、招牌燒臘飯必吃（⭐ 米其林）
    ?中環站 D2 出口
  7. 坤記煲仔小菜：煲仔飯、煲仔菜香濃美味（?️必比登推介）
    ?中環站 D2 出口
  8. 大壹燒鵝：燒鵝片皮香脆，肉質多汁，燒臘飯推薦（?️必比登推介）
    ?中環站 D2 出口
  9. 泰昌蛋塔：港式經典蛋撻，酥皮香濃，甜而不膩
    ?中環站 D2 / 香港站 E 出口
  10. 何洪記粥麵專家：雲吞麵食府，牛腩、牛筋麵專賣，湯頭濃郁（米其林）
    ?中環站 D2 出口（遷至中環 IFC 附近）

22.尖沙咀美食

  1. 澳洲牛奶公司：港式早餐必吃，炒蛋、炒通粉、奶茶
    ?佐敦站 B1 出口
  2. 華嫂冰室：港式早餐與下午茶小食，奶茶、菠蘿油人氣滿分（?️必比登推介）
    ?尖沙咀站 E 出口
  3. 麥文記麵家：傳統港式麵家，多年獲（?️必比登推介）
    ?油麻地站 A2 出口
  4. 香港佐敦泰排檔醉貓炒河必試（?️必比登推介）
    ?柯士甸站 A 出口
  5. 利強記北角雞蛋仔：街頭美食原味雞蛋仔，還有魚蛋、燒賣 等經典港味小吃（米其林）
    ?佐敦站 D 出口
  6. 劉興記生煎包：周潤發愛店，生煎包口味招牌豬肉、蟹黃、生猛的濑尿蝦
    ?佐敦站 C2 出口
  7. 新興棧食家：港式煲粥料多、魚片豬肝牛肉通通煎香
    ?佐敦站 A 出口
  8. 佳佳甜品必吃椰香紫米露、芝麻糊拼核桃露、冰糖燉木瓜、楊枝甘露
    ?佐敦站 A 出口
  9. Marouf & Puff Bake：人氣烘焙店！各種麵包、丹麥酥、甜點，還有超高人氣的酸種蛋撻
    ?佐敦站 A2 出口

23.銅鑼灣美食

  1. 翠華餐廳：連鎖港式茶餐廳，奶茶、菠蘿油必點。
    ?銅鑼灣站 A 出口
  2. 佳記甜品：楊枝甘露、芒果甜品人氣滿分。
    ?銅鑼灣站 D1 出口
  3. 橋底辣蟹：必點辣蟹及各式海鮮，香港經典港味餐廳。
    ?銅鑼灣站 D1 出口

24.旺角美食

  1. 兩姊妹涼皮有限公司：米芝蓮必比登推薦，重慶涼皮 + 木薯粉，冰涼彈牙（?️必比登推介）
    ?旺角站，D3 出口
  2. 鳳鳴居：醉香雞湯米線／雞湯藥材濃郁，湯底選擇豐富
    ?旺角站，約 2 分鐘步行
  3. 十三姨（Lady 13）：Soto Ayam + 招牌「十三飛」牛湯麵，另有鵝肝煎蛋撈飯
    ?旺角站，E2 出口
  4. 四季椰林：南海椰子雞煲清甜椰子湯 +文昌雞 +竹笙蝦滑等特色配料
    ?旺角站 / 太子站，MOKO新世紀廣場內

25.灣仔美食

  1. 強記飯店：地道港式料理，招牌燒臘與煲仔菜推薦
    ?灣仔站 A3 出口
  2. 潮發飯店(潮發魚仔店)：港式海鮮與小炒，老字號餐廳
    ?灣仔站 A3 出口

26.上環美食

  1. 泰館：主打泰北風味，招牌有泰北咖喱金麵（椰漿＋咖哩醬)，還有炭烤沙嗲串等地道小吃（?️必比登推介）
    ?上環站或 西營盤站
  2. 六安居（蓮香居）：港式飲茶百年老字號，傳統港式點心飲茶大茶樓（米其林）
    ?西營盤站 A2 出口
  3. 德記潮州菜館：胡椒豬肚湯、滷水大鵝肝、脆皮糯米釀大腸、蠔仔餅、烏頭魚，傳統荷包鱔需 四人以上兩天預訂（?️必比登推介）
    ?西營盤站 A2 出口

香港必買伴手禮推薦

  1. 珍妮曲奇聰明小熊：這應該是最經典的香港手信之一，尖沙咀及上環店都可以買得到，奶油香濃、餅乾又酥又化。 它的「聰明小熊罐」是招牌造型，很適合送禮。官網有不同口味，例如四味曲奇、三味、小包裝等

  2. 檸檬王：這是傳統香港涼果 (蜜餞) 的代表。不論去香港和澳門(永吉檸檬)我們都會採買很多！最推薦甘草檸檬乾經鹽醃後再曬乾，撒上甘草粉。 可以潤喉、解膩，是很有在地風味的小零嘴。上環有永吉街的實體店

  3. 帝苑餅店：米其林級的蝴蝶酥禮盒，很有質感，是高級餅乾禮物。鹹甜都有口味 (像芝麻、海鹽、巧克力等)

  4. 陳意齋：老字號燕窩糕是香港傳統糕點，以燕窩、麥芽糖做成，質地軟糯

  5. Bakehouse 蛋撻：新潮但很有特色的烘焙店，有尖沙咀、灣仔及中環店，他們的酸種蛋撻非常有名，酥皮中帶些酸香，很特別

  6. 黃道益活絡油 (藥油)：長輩都會叮嚀要買！這種傳統藥油是港人非常熟悉的跌打油、舒經油

  7. 雙飛人藥水：法國製造由酒精和薄荷油製成，可內服外用。說明書表示可用於舒緩傷風感冒、肚痛、消化不良、蚊叮蟲咬、頭痛和暈車浪等症狀（跟台灣的綠油精、白花油好像）

香港機場最後採買中～

  • 藥妝類伴手禮除了黃道益活絡油之外，香港的傳統藥油、藥丸也很具有手信價值
  • 建議在香港機場、知名餅店 (Jenny Bakery、Bakehouse 等) 或老字號店買，品質與真偽比較有保障
  • 香港機場 有些手信專櫃 (像是奇華餅家) 可以買到機場限定禮盒，更方便最後下機前採買
  • 若不想排隊，也可以看酒店精品店，如半島酒店吃下午茶時，順店逛禮品店

香港住宿推薦

推薦「香港迪士尼樂園」三間主題酒店，入住任何一間迪士尼主題酒店的賓客，都可以免費享用三間酒店的康樂活動及設施，包括手作班、池畔派對、球類遊戲和室內活動等，酒店也提供前往樂園的免費穿梭巴士服務，方便住客遊玩。

1.香港迪士尼樂園酒店

主題風格：經典維多利亞風，超有皇室氛圍，像走進童話故事

特色：超大花園迷宮、童話風裝潢，常有公主、米奇角色驚喜現身

價位：每晚約 HKD 2,500～5,000

Google評價：4.5⭐（氛圍好、親子超推，早餐超豐盛）

?查房價⇒Trip｜｜

2.迪士尼探索家度假酒店

主題風格：探險＆異國風情，像住進熱帶叢林探險隊

特色：四大主題庭園，充滿異國植物和裝飾，還有探險元素

價位：每晚約 HKD 1,800～3,800

Google評價：4.4⭐（氣氛悠閒，很適合親子和放鬆小旅行）

?查房價⇒Trip｜｜

3.迪士尼好萊塢酒店

主題風格：復古好萊塢明星風，閃亮亮又帶點美式復古感

特色：滿滿電影場景感，泳池和設施都很適合打卡

價位：每晚約 HKD 1,500～3,500

Google評價：4.3⭐（氛圍輕鬆有趣，適合年輕族群和家庭）

?查房價⇒Trip｜｜

4.香港海洋公園萬豪酒店

如果想玩得輕鬆又住得舒適，香港海洋公園旁的【香港海洋公園萬豪酒店】絕對是首選。距離樂園入口不到幾分鐘步行路程，位置超方便！
酒店設施新穎，特別是熊貓主題房深受親子客歡迎。館內還設有泳池、健身房和大型水族箱，整體入住體驗非常放鬆愉快
若是打算玩整天海洋公園，選擇住這裡最省力、最方便，適合家庭旅客或情侶安排2天1夜的小旅行

推薦理由：地點超近、親子友善、設施豐富

參考價格：淡季雙人房約 NT$4,970 起

?查房價⇒ Trip｜｜
?購票優惠⇒ Trip.com 香港海洋公園門票

5.挪亞方舟度假飯店

香港新界飯店推薦！最大亮點就是地點-飯店正對馬灣沙灘，出門幾步路就能看海、散步，親子跟情侶都很愛。周邊有餐廳、小區和巴士站，景點去馬灣挪亞方舟主題公園、昂坪、大嶼山或迪士尼也都很方便。很多住客都讚早餐風景好，邊吃邊看海超享受

飯店主打親子設施，像恐龍主題房、方舟房、兒童遊樂區、室內展區、戶外遊戲場等，小朋友整天玩不完。房型普遍寬敞，多為家庭房配置，部分還有露台可以看到海景或橋景夜色，是很多人喜歡的理由。早餐選擇也多，評價不錯

?馬灣挪亞方舟主題公園門票⇒Trip｜｜

?挪亞方舟度假飯店⇒Trip｜｜

6.唯港灣酒店

尖沙咀住宿推薦!地點超便利，步行 不到3分鐘就到尖沙咀地鐵 N 出口，生活機能豐富，吃喝玩樂樣樣有。旁邊就是 K11 購物藝術中心，走 5–10 分鐘就能抵達 維多利亞港和 尖沙咀天星碼頭，景點逛街都方便

酒店風格像 日本商務旅館，房間雖小但設備齊全，房價合理，適合自由行或短期住宿。特別貼心的是，4–11 歲兒童可免費入住（不佔床），非常適合帶小朋友的家庭，玩了一整天回來也很方便休息

?圖文介紹⇒唯港灣酒店

?查房價⇒｜Trip

7.富豪香港酒店

地點超方便，步行 3 分鐘就到銅鑼灣地鐵站，附近商圈熱鬧繁華，走路就能到 時代廣場、崇光百貨（SOGO），購物、美食都非常方便。酒店整體走 典雅古典歐式風格，家庭四人房空間寬敞舒適，雖帶點年代感，但維護良好，該有的設施一應俱全。頂樓還有 露天泳池，非常適合親子家庭或自由行旅客

?圖文介紹⇒富豪香港酒店

?查房價⇒｜Trip

?富豪香港酒店｜富豪金殿⇒

8.Page148 晉緻酒店

尖沙咀住宿靠近佐敦站，步行就能逛到尖沙咀商圈，交通超方便：從港鐵佐敦站走路約 5–7 分鐘，附近美麗華商場、Donki 超市、美食、購物中心多到爆，維多利亞港夜景、購物血拼都超輕鬆。酒店整體走 設計感＋高CP值路線，房間對香港來說算寬敞，還有大片落地窗可看城市景色。年輕化風格、門頭有品味，很適合拍照

?圖文介紹⇒Page148 晉緻酒店

?查房價⇒Trip｜｜

你會需要的香港景點優惠券

 

 

【澳門自由行4天3夜】2025澳門景點行程必吃美食推薦！輕軌交通＆優惠門票

紫色微笑帶你實際走訪最新澳門旅遊行程！豪華飯店入住新濠影匯明星匯葡京人LINE FRIENDS 套房。玩一整天超夯的新濠影匯水上樂園，從早嗨到晚。再訪水舞間看表演，到官也街老街漫遊及尋小吃、吃美食餐廳，必遊澳門旅遊塔自助餐廳吃到飽、賞夕陽看夜景。再帶小孩玩F1級卡丁車GoAirborne室內跳傘~通通排好排滿！

更多香港景點美食推薦

以上是紫色微笑 Ben Jean 饗樂生活香港自由行文章推薦給你知道。

