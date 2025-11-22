> 旅遊 > 人氣日本百大瀑布在岡山！神庭瀑布四季美景、野生獼猴出沒，攝影迷衝一波。

神庭瀑布
神庭瀑布以百米高的落差與壯麗水勢入選日本百大瀑布，四季景色各異、野生獼猴穿梭其間，是深受攝影愛好者喜愛的岡山縣真庭市景點。

「神庭瀑布」是西日本最具代表性的瀑布，並同時入選「日本瀑布百選」與「日本百景」。水流自約100公尺高、近20公尺寬的深色岩壁直落而下，氣勢磅礴，濺起的白色水霧帶著神祕氛圍。沿著溪流下方，還可見彷彿細雨般垂落的「玉垂瀑布」、以及由石灰岩削鑿而成的「鬼之穴」洞窟等特色景點。周邊區域被規劃為自然公園，無論新綠或紅葉季節都風景動人，同時也棲息著大約兩百隻野生猴群。▲神庭瀑布是西日本的大型瀑布，也是「日本瀑布百選」之一。（攝影：楊婷雅）

▲神庭瀑入口會公告當日園區內是否有猴群。（攝影：楊婷雅）

神庭瀑布 」四季景觀豐富

「神庭瀑布」周邊被規劃為自然公園，四季變化分明，春天山林換上新綠，夏季瀑水量較大、氣溫也較涼爽。入秋後，樹木染上紅黃色調，瀑布景色更具層次；冬天則偶爾能遇見結冰景象，也因此一年四季都有許多攝影愛好者前來取景，記錄不同季節的景觀變化；由於自然公園的步道整備良好，不少當地居民會以此作為日常散步路線，享受安靜且變化豐富的自然環境。▲「神庭瀑布」周邊的自然公園是不少當地居民的日常散步路線。（攝影：楊婷雅）

野生日本獼猴驚喜出沒「神庭瀑布 」

「神庭瀑布」附近棲息著一群野生日本獼猴，牠們時而會在樹林與岩石間穿梭，為瀑布景緻增添活潑氣息。旅人偶爾能看到猴群互相梳理、嬉戲或在日光下休息的模樣。雖然牠們是神庭瀑布的一大特色，但因屬野生動物、出沒情況不定，並非天天都能如願看到日本獼猴；園區售票處都會公告當日是否有猴群出沒，旅人也能事先上網查詢，避免以拍攝日本獼猴為主的旅人白跑一趟。▲「神庭瀑布」附近棲息著一群野生日本獼猴。（神庭瀑布提供）

「神庭瀑布」順遊推薦勝山町老街

「神庭瀑布」園區設施完善，步道平坦，輕鬆就能欣賞日本百大瀑布。從中國勝山站出發約十多分鐘車程即可抵達，園區也提供停車空間，方便自駕旅人。若想拍攝瀑布全貌，建議在晴朗的上午前往，光線最能呈現瀑布的立體感。此外，「神庭瀑布」距離勝山町老街保存地區不遠，非常適合安排順遊，體驗傳統街景與獨特的在地人文風情。
▲有時候可於神庭瀑布附近觀察、拍攝日本獼猴。（神庭瀑布提供）

▲冬季，「神庭瀑布」自然公園被白雪覆蓋。（神庭瀑布提供）
「神庭瀑布」資訊

門票：大人300日圓；小學生、初中生150日圓
開放時間：08:30～17:15 
地址：岡山縣真庭市神庭640
桃太郎空港→真庭市期間限定共乘服務：預約點此
虎航官網真庭市觀光局官網

岡山旅遊情報

