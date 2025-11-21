台日友好日本玩一波！2026年鹿兒島全新飯點插旗天文館商圈正中心，坐擁櫻島海景和人工碳酸泉。

鹿兒島又有全新飯店開幕了，位在市中心交通便利，又能遠眺櫻島美景，還有大浴場可以泡湯舒壓，快加入你的九州住宿筆記中吧。

2026年準備前往鹿兒島旅遊的朋友注意了，南九州最大繁華街天文館中心地帶的「Hotel Gran Cerezo鹿兒島天文館」即將於2026年3月10日盛大開幕，全新地標飯店擁有能眺望櫻島的客房，還設有高樓層大浴場，共151間客房。

2026年開幕預約從現在開跑

想要搶先入住的旅客請筆記！飯店將於2025年11月1日上午10點開始接受訂房，可透過或官方網站預訂。官網也同步在11月1日公開，建議有興趣的朋友提前加入我的最愛。這間飯店的亮點絕對是面對櫻島側的客房，可以盡情欣賞漂浮在海上的櫻島。所有客房都配備43吋以上電視，支援螢幕鏡射和網路電視內容，待在客房內也不怕無聊。

▲飯店的亮點絕對是面對櫻島側的客房，可以盡情欣賞漂浮在海上的櫻島。





飯店提供多樣化客房

飯店提供多種房型，包含：

●標準雙人房：機能性設計，適合商務人士

●Cabin 雙床房：2層式床鋪，配備微波爐和雙層式冷凍冷藏庫，適合長期住宿，還附設天花板投影機

●連通房：可容納三代同堂家族旅遊

●無障礙客房：無障礙設計，任何人都能安心入住

●The Gran Cerezo（1間）：最頂級房型，37.3平方公尺的寬敞空間，獨享櫻島景觀

▲飯店提供標準雙人房、 連通房、無障礙等多種房型。





標準雙人房

除了各種房型以外，Hotel Gran Cerezo鹿兒島天文館的13樓還有大浴場與人工碳酸泉。男性大浴場設有三溫暖和冷水池，女性大浴場則設有沖擊浴，設施完善。頂樓則設有景觀餐廳，早餐時為自助餐，其餘時段則主打「鹿兒島縣產黑豚涮涮鍋」和「雞飯」等鹿兒島名物料理。飯店本身位於南九州最大繁華街天文館的正中心，周邊餐廳、商店林立，觀光購物超方便。前往離島渡輪也很便利，是探索鹿兒島的最佳據點。飯店還提供免費Wi-Fi、投幣式洗衣機，並設有專用停車場。結合以上特點，絕對是你2026年鹿兒島旅遊的首選！

▲除了各種房型以外，Hotel Gran Cerezo鹿兒島天文館的13樓還有大浴場與人工碳酸泉。





Hotel Gran Cerezo鹿兒島天文館 資訊

開幕日期：2026年3月10日

地址：鹿兒島縣鹿兒島市船津町5-22

Check-in／Check-out：15：00／11：00

交通方式：從鹿兒島中央站搭乘路面電車約15分鐘，於「天文館通」站下車步行5分鐘；從鹿兒島機場搭乘機場巴士約60分鐘，於「天文館」站下車步行6分鐘；從九州自動車道「鹿兒島IC」開車約20分鐘

官方網站







