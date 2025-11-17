【中和美食】二男小家料理，想吃澎湃丼飯來這裡就對了，讓人就懂它的排隊魅力-近中和環球購物中心｜Ruby說...

只要說到中和排隊美食，「二男」一定榜上有名！身為海鮮控的我，

每次想到那滿到看不見飯的豪邁丼飯，就忍不住流口水。

這次再次照訪依然驚艷，每一道都誠意滿滿、

海味鮮甜，讓人一吃就懂為什麼天天大排長龍！





除了基本的料理，每天都還有不同的隱藏及限量餐點

餐點都是現點現做需要耐心等待。





男子漢海鮮丼 $390

這碗絕對是海鮮控的必點的丼飯，一端上桌就忍不住驚呼！

鮭魚、鮪魚、干貝、甜蝦、鮭魚卵等…完全遮住白飯。

每一口都是鮮甜爆汁，這價位真的很值得點來品嘗。

蒲燒鰻丼 $500

鰻魚烤得香氣四溢肥嫩油香、入口即化，

外層帶點微脆焦香，內裡軟嫩到幾乎不用咬。

搭配熱呼呼白飯一起入口，超！級！滿！足！

鮭魚生魚片 $240

鮭魚完全不手軟給你厚切，油脂在嘴裡化開的瞬間超幸福，

鮮度對得起這份量，完全值得必點。

炙穴子星鰻 $95、炙比目魚緣側 $95

炙燒後的星鰻有淡淡的的焦香，口感細緻；

炙比目魚油脂香氣與醋飯超match。

蝦蘆筍手卷 $65、蔥鮪手卷 $85

脆口的海苔跟蝦子很剛好，蔥鮪手卷海味更加濃厚，

蔥香跟鮪魚泥超速配。

二男海鮮沙拉 $150

生菜給很多加上一些水果點綴，搭著生魚片，清爽又滿足。

鮮魚味噌湯 $25、3XL南非鑽石生蠔 $260/個

只要 $25就能喝到有魚肉的味噌湯，鮮味濃郁、料也不馬虎。

生蠔上桌，真的名副其實的“3XL”，

肥美厚實、一口咬下鮮味噴出來。

香烤午仔魚 $240

烤魚真的很搶手，絕對是必點的，

午仔魚烤得剛剛好，不乾柴、魚肉細緻。

二男的料理海鮮絕對得起它的高人氣，不論是丼飯、生魚片、

握壽司到手卷，在份量上、鮮度、價格都算合理又實在，

海鮮控來一次就會默默列入日常補給站名單。

如果你也喜歡日式料理及海鮮，

那來中和絕對不能錯過二男小家料理！





【店家資訊】

????二男小家料理

???? FB官方粉絲團請點此

????新北市中和區中山路三段36號

☎️02 8227 5280

⏰AM11:30~PM14:30 / PM17:00~21:30





