【中和美食】二男小家料理，想吃澎湃丼飯來這裡就對了，讓人就懂它的排隊魅力-近中和環球購物中心｜Ruby說...

只要說到中和排隊美食，「二男」一定榜上有名！身為海鮮控的我，
每次想到那滿到看不見飯的豪邁丼飯，就忍不住流口水。
這次再次照訪依然驚艷，每一道都誠意滿滿、
海味鮮甜，讓人一吃就懂為什麼天天大排長龍！
除了基本的料理，每天都還有不同的隱藏及限量餐點
餐點都是現點現做需要耐心等待。
男子漢海鮮丼 $390
這碗絕對是海鮮控的必點的丼飯，一端上桌就忍不住驚呼！
鮭魚、鮪魚、干貝、甜蝦、鮭魚卵等…完全遮住白飯。
每一口都是鮮甜爆汁，這價位真的很值得點來品嘗。
蒲燒鰻丼 $500
鰻魚烤得香氣四溢肥嫩油香、入口即化，
外層帶點微脆焦香，內裡軟嫩到幾乎不用咬。
搭配熱呼呼白飯一起入口，超！級！滿！足！
鮭魚生魚片 $240
鮭魚完全不手軟給你厚切，油脂在嘴裡化開的瞬間超幸福，
鮮度對得起這份量，完全值得必點。
炙穴子星鰻 $95、炙比目魚緣側 $95
炙燒後的星鰻有淡淡的的焦香，口感細緻；
炙比目魚油脂香氣與醋飯超match。
蝦蘆筍手卷 $65、蔥鮪手卷 $85
脆口的海苔跟蝦子很剛好，蔥鮪手卷海味更加濃厚，
蔥香跟鮪魚泥超速配。
二男海鮮沙拉 $150
生菜給很多加上一些水果點綴，搭著生魚片，清爽又滿足。
鮮魚味噌湯 $25、3XL南非鑽石生蠔 $260/個
只要 $25就能喝到有魚肉的味噌湯，鮮味濃郁、料也不馬虎。
生蠔上桌，真的名副其實的“3XL”，
肥美厚實、一口咬下鮮味噴出來。
香烤午仔魚 $240
烤魚真的很搶手，絕對是必點的，
午仔魚烤得剛剛好，不乾柴、魚肉細緻。
二男的料理海鮮絕對得起它的高人氣，不論是丼飯、生魚片、
握壽司到手卷，在份量上、鮮度、價格都算合理又實在，
海鮮控來一次就會默默列入日常補給站名單。
如果你也喜歡日式料理及海鮮，
那來中和絕對不能錯過二男小家料理！
【店家資訊】
????二男小家料理
???? FB官方粉絲團請點此
????新北市中和區中山路三段36號
☎️02 8227 5280
⏰AM11:30~PM14:30 / PM17:00~21:30
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、????????愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行????，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。
????♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530
如合作請寄信???? tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，
每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，
如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝????????。