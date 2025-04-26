福岡天神住宿推薦！「THE GATE HOTEL 福岡」新開幕，緊鄰天神車站、天神地下街，房內還能看博多灣，不只方便還可以看風景。這家是由HULIC旗下飯店品牌打造，不只與福岡市營地下鐵空港線天神站直接連通，步行可至天神地下街，與天神車站，地理位置可謂絕佳，現在就趕緊來看看吧。



▲福岡天神住宿推薦「THE GATE HOTEL 福岡」新開幕，緊鄰天神車站、天神地下街 / HULIC提供、WalkerLand窩客島整理



▲福岡天神住宿推薦「THE GATE HOTEL 福岡」房內還能看博多灣 / HULIC提供、WalkerLand窩客島整理

福岡天神住宿推薦 天神地下街 天神車站 THE GATE HOTEL by HULIC

九州首間THE GATE HOTEL正式開幕！作為品牌進軍九州的首間飯店，也是日本國內第六間據點，「THE GATE HOTEL 福岡 by HULIC」延續品牌理念，選址於文化與經濟交會的福岡天神。福岡自古便為亞洲交流樞紐，擁有濃厚的國際文化底蘊，飯店設計亦融合城市的雙重魅力，營造出能感受城市能量與深度的空間。▲福岡天神住宿推薦「THE GATE HOTEL 福岡」作為品牌進軍九州的首間飯店，也是日本國內第六間據點 / HULIC提供、WalkerLand窩客島整理飯店共設171間客房，分布於10樓至18樓，提供從基本房型，到擁有70米景觀視野的唯一套房「THE GATE」等6種房型，旅客可依不同需求選擇。多數房型可遠眺博多灣或中洲方向，部分房間內更能直視海灣景致，讓大家可以一覽高樓景觀。▲福岡天神住宿推薦「THE GATE HOTEL 福岡」共設171間客房，分布於10樓至18樓 / HULIC提供、WalkerLand窩客島整理飯店18樓設有住客專屬「Guest Lounge」，可享用飲品放鬆片刻；10樓則設有健身房。位於最頂樓19樓的「Anchor Grill Fukuoka」餐廳，主打以九州食材入菜的西式創意料理，不論是3,300日圓的住客限定早餐，還是提供多道主菜選擇的晚間套餐，皆可在俯瞰福岡夜景的景觀中享受難忘一餐。▲福岡天神住宿推薦「THE GATE HOTEL 福岡」最頂樓19樓的「Anchor Grill Fukuoka」餐廳 / HULIC提供、WalkerLand窩客島整理▲福岡天神住宿推薦「THE GATE HOTEL 福岡」10樓設有健身房 / HULIC提供、WalkerLand窩客島整理飯店所在的「天神」為福岡最繁華的都會區之一。步出飯店即可進入天神地下街，串連無數百貨公司、餐飲與設計選品店。不論是前往大名小巷中的個性咖啡館、或步行至中洲品嚐屋台美食皆相當便利。距離福岡機場也僅需搭乘地鐵約15分鐘。如果大家下次有要去福岡，可別錯過這間飯店囉。▲福岡天神住宿推薦「THE GATE HOTEL 福岡」大家下次有要去福岡，可別錯過這間飯店囉 / HULIC提供、WalkerLand窩客島整理▲福岡天神住宿推薦「THE GATE HOTEL 福岡」餐廳有早、午、晚餐多種餐點可以選擇 / HULIC提供、WalkerLand窩客島整理

地址：福岡縣福岡市中央區天神 2-8-49

交通方式：

福岡市營地下鐵機場線天神站（5號出口）步行1分鐘

從西鐵天神大牟田線西鐵福岡（天神）站北口步行4分鐘

從福岡市營地鐵七隈線天神南站中央檢票口經天神地下街步行10分鐘

設施：171間客房、餐廳、健身中心、休息室等。

＊預約訂房、價目表請至 官方網站 確認。

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