在地人推薦的門司港美食！「Mitsubachi Curry門司港總店」空間氛圍猶如餐酒館，卻是一家新型態咖哩店，主打懷舊燒咖哩；窩客島特別推薦鐵板燒咖哩（ジュージュー焼きカレー），是一道兼具視覺、嗅覺、聽覺、味覺的牛肉咖哩體驗，並且是門司港總店限定料理。



▲▼Mitsubachi Curry門司港總店是在地人推薦的北九州美食/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「Mitsubachi Curry」必吃鐵板燒咖哩（ジュージュー焼きカレー），承載米飯、雞蛋、起士、烤牛肉的鐵板一上桌便滋滋作響，旋即服務人員來桌邊現燒、現刮起士，想要捕捉畫面的饕客務必把握黃金時間；除了鐵板燒咖哩之外，還有辣味烤咖哩、起士歐姆蛋咖哩等，口味多元，絕對能滿足每一名咖哩控。▲Mitsubachi Curry必點司門港限定的ジュージュー焼きカレー/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲起士控一定會愛Mitsubachi Curry的燒咖哩/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝值得一提的是，「Mitsubachi Curry門司港總店」的候位區也有別於大部分日本咖哩店，不僅豪氣將二樓整層都設定成候位區，甚至打造成如咖啡館一樣的氛圍，並且真的有供應咖啡，讓每名饕客都能優雅、舒服地在此等待燒咖哩的到來。推薦閱讀： 旦過市場必吃迴轉壽司！新鮮又大份「活脂の虎」，小倉人美食口袋名單。

▲Mitsubachi Curry除了燒咖哩之外，還有數款口味咖哩飯/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲Mitsubachi Curry門司港總店二樓的候位區氛圍如咖啡館/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

Mitsubachi Curry門司港總店 資訊

地址：福岡縣北九洲市門司區港町2-14

電話：093-332-4511