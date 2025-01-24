第一次自助旅行首選福岡！福岡身為九州的熱門城市，不僅距離台灣很近，交通也非常便利，完全適合自助新手。無論想看夜景，還是參觀歷史名勝，甚至四季賞花，去一次福岡通通都能解鎖。窩客島這次整理了福岡7個不可錯過的景點，想去福岡就帶著這篇走，試試水溫，說不定福岡會成為你最愛的日本城市！



▲福岡人氣景點7選，貓奴必去貓島療癒一整天 / WalkerLand窩客島整理



喜歡看海灣夜景的話，「福岡塔」一定要排進行程裡，可以從360度的觀景台一覽城市風光與博多海灣，有夠浪漫；如果想要更貼近在地，「大濠公園」是福岡市民最能鬆口氣的地方，邊散步邊欣賞自然風光，真的有如都市中的綠洲。貓奴看過來！來福岡的話怎麼能不去「藍島」呢？從小倉搭船只需要35分鐘，就能被貓咪熱烈歡迎，但千萬要注意時間，船班不多如果錯過就回不去本島了。去過一次福岡，你一定會愛上這個城市。



▲福岡人氣景點7選，太宰府天満宮6千多株梅樹絕美 / WalkerLand窩客島整理



福岡日本最高海濱塔：福岡タワー

部落客 寶貝小飄 造訪 福岡タワー 說：

日本百大夜景之一的福岡塔，非常適合不同時段前往，尤其在夜晚，市景街道燈光加持下，景色更是一絕，夜晚還會有燈光秀演出，靜靜欣賞壯麗遼濶美麗夜景，心情都放鬆了起來。



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福岡タワー

地址：福岡県福岡市早良区百道浜2-3-26

電話：092-823-0234

完整介紹由部落客「寶貝小飄」於窩客島分享：日本[旅遊]日本 福岡 日本最高的海濱塔 福岡タワー 欣賞最美的福岡市景與博多海灣美景



▲▼福岡日本最高海濱塔，360度夜景勝地：福岡タワー / 寶貝小飄 提供、WalkerLand窩客島整理



福岡人心目中第一綠洲：大濠公園

部落客 寶貝小飄 造訪 大濠公園 說：

日本庭園內以黑松、皋月杜鵑、杜鵑為主，另外還有40多種盆栽和25,000株的和草類植物。從春夏欣賞皋月杜鵑、杜鵑，至秋冬陽光穿透多色交錯的楓紅，一年四季來此漫步走走，都能有不同的沉浸式絕佳體驗～



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大濠公園

地址：福岡県福岡市中央区大濠公園1-7

電話：092-741-8377

完整介紹由部落客「寶貝小飄」於窩客島分享：日本[旅遊]日本 福岡 大濠公園 日本庭園 一年四季都能欣賞到日本傳統之美日式庭園景色



▲▼福岡人心目中第一綠洲，日本庭院必去：大濠公園 / 寶貝小飄 提供、WalkerLand窩客島整理



福岡續百大名城：小倉城

部落客 寶貝小飄 造訪 小倉城 說：

天守閣展望室可以欣賞小倉城天守閣周邊城市美景，俯瞰壯觀視野，心情也豁然開朗～尤其在秋冬之際，楓葉與銀杏橘黃交錯～如此好看的美景 真讓人美不勝收。



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小倉城

地址：福岡県北九州市小倉北区城内2-1

電話：093-561-1210

完整介紹由部落客「寶貝小飄」於窩客島分享：日本[旅遊]日本 福岡 北九州市著名的觀光景點 小倉城



▲▼福岡續百大名城，縣內唯一擁有天守閣的日本城：小倉城 / 寶貝小飄 提供、WalkerLand窩客島整理



福岡貓之島散策：藍島

部落客 寶貝小飄 造訪 藍島 說：

走在藍島漫步的路上，不時會出現可愛的小貓咪們，且都會主動靠近跟你打招呼～讓漫步島上的心情就更愉悅呢～



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藍島

地址：福岡県北九州市小倉北区藍島

完整介紹由部落客「寶貝小飄」於窩客島分享：日本[旅遊]日本 福岡 漫步與可愛貓咪玩耍 北九州市小倉 藍島



▲▼福岡貓之島散策，擁有無敵海景：藍島 / 寶貝小飄 提供、WalkerLand窩客島整理



福岡近郊必訪千本鳥居：浮羽稲荷神社

部落客 Jason's Life 造訪 浮羽稲荷神社 說：

至高的地點，可以同時看到延綿橘紅色鳥居也可以看到浮羽市景，天氣好更是可以看到群山樣貌，福岡自駕可以當作一個中間休憩拍照景點，而且停車場就直接在鳥居旁，超方便。



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浮羽稲荷神社

地址：福岡県うきは市浮羽町流川1513-9

電話： 0943-76-3980

完整介紹由部落客「Jason's Life」於窩客島分享：日本【九州福岡｜景點】浮羽稻荷神社。福岡自駕景點推薦，福岡千本鳥居，還能坐擁筑後平原美景



▲▼福岡近郊必訪千本鳥居，絕美天梯：浮羽稲荷神社 / Jason's Life 提供、WalkerLand窩客島整理



福岡購物中心朝聖1:1最大鋼彈：LaLaport 福岡

部落客 踢賴旅遊 造訪 LaLaport 福岡 說：

LaLaport是福岡非常有名的購物中心，裡面所有的店舖加起來有超過200間以上，除了好吃又好逛之外，最引人注目的就是廣場中一比一的巨大鋼彈模型，光這一座鋼彈每天都吸引不少人來拍照。



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LaLaport 福岡

地址：福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1

電話：092-707-9820

完整介紹由部落客「踢賴旅遊」於窩客島分享：【福岡景點】LaLaport購物中心，一比一巨大鋼彈 | 夜間燈光特效 | 日本九州景點



▲▼福岡購物中心1:1最大鋼彈，鋼彈迷快來：LaLaport 福岡 / 踢賴旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理



福岡求學問賞梅勝地：太宰府天満宮

部落客 涵的足跡~走遍天涯 造訪 太宰府天満宮 說：

太宰府天滿宮主祭神是學問之神「菅原道真」，這裡香火很鼎盛，可以看到好多學生來參拜，祈求學業順利，就像台灣的文昌帝君。而菅原道真特別喜歡梅花，在太宰府天滿宮裡種植了6千多株的梅樹，有兩百多個品種，是九州有名的賞梅勝地。



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太宰府天満宮

地址：福岡県太宰府市宰府4-7-1

電話：092-922-8225

完整介紹由部落客「涵的足跡~走遍天涯」於窩客島分享：[九州福岡] 太宰府天滿宮 賞梅趣~ 九州超人氣景點，絕美賞梅勝地，好逛的表參道商店街，必吃梅枝餅



▲▼求學問賞梅勝地，沒來這等於沒來過福岡：太宰府天満宮 / 涵的足跡~走遍天涯 提供、WalkerLand窩客島整理