LaLaport是福岡非常有名的購物中心，裡面所有的店舖加起來有超過200間以上，除了好吃又好逛之外，最引人注目的就是廣場中一比一的巨大鋼彈模型，光這一座鋼彈每天都吸引不少人來拍照，旁邊還有專門販售鋼彈周邊的貨櫃屋，到了晚上還會有燈光特效，整個拍下來特別有震撼力。

景點資訊 名稱 : LaLaport 福岡

電話 : (+81)92-707-9820

地址 : 福岡縣福岡市博多區那珂6丁目23-1

營業時間 : 週一~週日 10:00-22:00

官方網站 : Mitsui Shopping Park LaLaport福岡

我們是從太宰府市回來順路經過拍拍照，先搭到地鐵井尻站再換乘公車，大約15分鐘左右就可抵達

剛走下公車馬上就看到鋼彈就在眼前非常壯觀

LaLaport標示旁邊的Logo很像是訊號的符號，有點像是鋼彈基地的發射台

大門進來就是美食街，販售許多點心跟熟食，不過因為是臨時經過停留時間只有不到一小時來不及把全部商場都走過一圈

看到這間店鋪真的有點像是台灣在賣的古早味蛋糕，原本想要買一條分著吃，但等等就是晚餐時間怕吃不下就沒有停下來買

一般購物中心或是百貨都會有商場，在LaLaport裡面有一間「MARKET351」，裡面販售的生鮮食材非常多，因為是平日前往所以有不少上班族下班經過來買食材回家

可能來的時間還不是全部公司的下班時間，所以整個購物中心的人潮還不是很多，經過每間店的店員幾乎都會跟我們打招呼，有種像是在巡邏的感覺XD

從二樓拍整個購物中心就能知道這間LaLaport有多大，光一樓大廳休息空間就非常大，店鋪位置從一到三樓都有，全部逛完估計可以花上一整個下午的時間

這裡的好處就是會有告示牌說明那些店面可以退稅，以及退稅的門檻是多少，不會讓客人猶豫半天不曉得能不能退稅或是買了之後才知道無法退稅，避免掉許多問題

因為時間有限大家又想買衣服所以就直接跑到樓上的GU跟UNIQLO，短暫讓大家自由因為等等還要趕回去福岡市區吃晚餐

兩間店的店鋪空間非常大，想要買的款式幾乎都有，連我都買2XL或是3XL的人，這裡有些款式也有貨，應該是假日客流量真的很大有一定的需求

雖然大部分的服飾都比台灣便宜一點，不過在UNIQLO買衣服還是有小方法

看到喜歡的款式可以先比對跟台灣的價格差距，如果台灣有販售也能推估出紅標特價的價格，再決定是否下手購買

簡單逛完出來就已經是天黑的情況了，整座鋼彈都呈現紫色的燈光非常帥氣

對比白天的樣子完全是不同的風格，不管是白天還是晚上的燈光效果，親眼見到真的佩服不已