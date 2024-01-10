藍天 白雲 大海 貓咪

島內散步欣賞美景，不定時出現貓星人等你來摸摸

自在漫遊 貓咪相陪 福岡 北九州市小倉 藍島

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小倉出發~搭乘市營渡輪約35分鐘

日本北九州知名景點 藍島

最大的特色就是你悠閒的在小島上漫步時~

不時會有可愛的小貓出來迎接你的到來喔

前往方式

如果是從福岡博多出發，搭乘鹿兒島本線乘坐至JR小倉站

下車後跟著指示牌方向，往小倉渡輪前進，步行8至10分鐘即可到達乘船處~

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不過要前往的朋友要特別注意船班時間

建議搭乘最早的班次，這樣後續逛島及回程時間也會比較充裕喔!!

小倉發:

時間 首班 第二班 第三班 周一至周六 10:30 14:30 17:30 週日、例假日 10:30 14:30 17:30

藍島發:

時間 首班 第二班 第三班 周一至周六 07:00 13:30 15:30 週日、例假日 07:00 13:30 16:30

乘船費用

往藍島方向

單程600日圓 來回1200日圓

2位以上同行，另可購買雙人優惠票，兩人來回只要2000日圓

真的是超值划算喔!!

票上面還有兩隻可愛貓咪比愛心!!!

乘船攻略

當買好票就至乘船處等待登船前往來藍島吧!!

船艙提供室外區及室內區

在室外區可以吹海風欣賞漂亮的海景，但要注意可能風大時會有水花打上來!!

室內提供暖氣及電視，讓你在乘船期間可悠閒打發時間。

約35分鐘後，終於來到藍島拉!!

(途中會先經過馬島，記得不要先下船喔!!)

藍島面積約0.7平方公尺，兩條往返路線

基本上半天走完是綽綽有餘，但還是記得要注意你要回程搭船的時間

錯過就要等明天的船班了!!!

值得注意的是，下船後先會看到旅遊指示牌 藍島案內圖

有部分區塊是禁止餵食貓咪，如有想餵食可愛貓咪們

請記得依照可餵食區域進行餵食喔!!

這邊最熱門的景點 千畳敷

漁港出發步行到千畳敷步行需要約30~50分鐘即可到達

千畳敷一退潮就會出現一面好似鋪了榻榻米的龐大岩盤。

正前方可看到貝島。退潮時向右去就能看到姬島，退潮時這兩個島之間可以步行來往。

走在藍島漫步的路上，不時會出現可愛的小貓咪們

且都會主動靠近跟你打招呼~

讓漫步島上的心情就更愉悅呢~

另外在跟貓咪互動時，還是要注意不要有嚇到貓咪的舉動

與貓咪互動間更加珍惜難得可貴的信任吧!!!

小隧道 藍島隧道

藍島小學校

旅行途中還會遇到島內唯一的輕食店

販售飲料、咖啡及小西點

旅途累了不妨喝杯咖啡，吃點點心補充元氣活力再出發吧!!

旅途中最大的好處就是難得一見的驚喜~

兩隻貓咪陪你一起喝咖啡聊是非XD~

記得不要讓貓咪們偷到你的食物喔!!!

藍島遠見番所旗柱台 福岡縣指定史蹟

當年專門監視走私貿易船所建的設施

秋冬時期，來藍島旅遊可說是最佳首選

天氣剛剛好，吹著徐徐海風 遠望自然美景~

途中還可以跟貓咪們友誼互動，喜愛貓咪的朋友真的值得前往~

但還是要注意當天天氣狀況，旅遊中難免有風險!

像是天氣不佳時，回程的船班也是有可能停駛

故掌握天氣狀況也是相當重要的喔!!!

另外島內的公共廁所位於渡輪候船室，記得下船時先小解一下!

藍島

福岡県北九州市小倉北区藍島

船班資訊:(時間可能不定期更改，故建議以現場公告為主)

小倉發:

時間 首班 第二班 第三班 周一至周六 10:30 14:30 17:30 週日、例假日 10:30 14:30 17:30

藍島發:

時間 首班 第二班 第三班 周一至周六 07:00 13:30 15:30 週日、例假日 07:00 13:30 16:30

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