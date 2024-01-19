北九州市著名的觀光景點 小倉城 2019年3月30日整修後重新開放
室內空間乾淨明亮，乘坐電梯至頂樓天守閣~遠望俯瞰小倉城周邊壯麗景色
另外小倉城周邊也是也是賞花的最佳地點~
春季可賞櫻花，秋冬季還可欣賞到橘黃交錯的楓葉、銀杏盛開的美麗景色喔!!
來到北九州小倉遊玩的您，怎能不來小倉城走走逛逛呢~
小倉城是北九州市著名的觀光景點之一
西元1602年由細川忠興下令築城完工，歷經火災等事件下
於昭和時代1959年才又重建完成~
直到2018年關閉天守閣進行重建工程，增設電梯~
乘坐電梯至頂樓俯瞰天守閣周邊景觀，更加容易了喔!!!
小倉城是一座梯郭式平城
中心是本丸，南面為松丸，北面為北之丸，在外圍設置有二之丸和三之丸及外郭~
城外周邊被超壯觀的護城河環繞~
值得注意的是~現存建築物僅有部份的石垣及壕溝
天守閣、櫓門、庭園等則是後來重建的。
前往方式:
1.JR西小倉，順著指標走15至20分鐘即可到達
2.JR小倉站，順著指標走15至20分鐘即可到達
小倉城門票
|票別
|票價
|大人
|350日圓
|國高中生
|200日圓
|小學生
|100日圓
開館時間:
夏季(4月〜10月)9:00〜20:00
冬季(11月〜3月)9:00〜19:00
另有販售兩館、三館組合優惠票
如有要前往周邊的小倉城庭園、松本清張紀念館的朋友
買組合套票更加划算喔!!
樓層簡介:
小倉城共有五層，並附有電梯，對於行動不便旅客可說相當貼心~
可從一樓逛至五樓城下展望室，或先乘坐電梯至展望室欣賞俯瞰周邊景色
再一路順樓梯逛下來喔~!
小倉城內主要展示許多小倉城相關過往歷史，並增設互動區
給旅客帶來身臨其境的真切感覺，讓歷史更加有趣~
一樓大螢幕放映廳撥放小倉城歷史相關介紹，有興趣不妨可在此稍加停留~
巖流島決鬥 宮本武藏、佐佐木小次郎
小倉城的關鍵人物 細川忠興
四樓則展示特展系列
目前展示許多有年代歷史的電影海報
有沒有忽然透漏你的年紀阿!!!
五樓則是天守閣展望室
可以欣賞小倉城天守閣周邊城市美景
俯瞰壯觀視野，心情也豁然開朗~
尤其在秋冬之際，楓葉與銀杏橘黃交錯~
如此好看的美景 真讓人美不勝收
逛完小倉城後，可至小倉城周邊城堡園區走走逛逛
或是吃點小點心，靜靜的欣賞周邊景色~也是挺不賴的!!!
逛逛飾品小店，看看有沒有甚麼想要買來當作送禮
也可以買來送給寵物~這裡既然有寵物專用的盔甲衣服呢!!!
時間足夠的話，還可以到一旁的小倉城庭園走走(須購買門票)
以其書院下延展開來的池景之美為特徵~
再現了江戶畑時代的武士住宅和大名庭院的風貌。
四季都可以體驗不同季節之美
八坂神社又稱祇園社，是戀愛祈願的聖地
昭和年間遷移至現在小倉城內，擁有超過四百多年歷史的神社
每年七月第三個週末，神社會舉辦盛大的小倉祇園太鼓祭
同時也是是福岡三大祇園祭之一。
日本前十高的天守 小倉城
天守閣內部經過重新整修後再次開放，藉由許多栩栩如生的模型及互動設施
充分還原當年的歷史，讓參觀的民眾，有更深刻的了解過去的歷史
值得一提的是小倉城天守閣從外面看起來雖然只有四層
但是其實實際上的5層建築喔~
小倉城
地址：福岡県北九州市小倉北区城内2-1
前往方式:
1.JR西小倉，順著指標走15至20分鐘即可到達
2.JR小倉站，順著指標走15至20分鐘即可到達
小倉城門票
|票別
|票價
|大人
|350日圓
|國高中生
|200日圓
|小學生
|100日圓
開館時間:
夏季(4月〜10月)9:00〜20:00
冬季(11月〜3月)9:00〜19:00
另有販售兩館、三館組合優惠票
如有要前往周邊的小倉城庭園、松本清張紀念館的朋友
買組合套票更加划算喔!!
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