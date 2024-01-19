北九州市著名的觀光景點 小倉城 2019年3月30日整修後重新開放

室內空間乾淨明亮，乘坐電梯至頂樓天守閣~遠望俯瞰小倉城周邊壯麗景色

另外小倉城周邊也是也是賞花的最佳地點~

春季可賞櫻花，秋冬季還可欣賞到橘黃交錯的楓葉、銀杏盛開的美麗景色喔!!

來到北九州小倉遊玩的您，怎能不來小倉城走走逛逛呢~

小倉城是北九州市著名的觀光景點之一

西元1602年由細川忠興下令築城完工，歷經火災等事件下

於昭和時代1959年才又重建完成~

直到2018年關閉天守閣進行重建工程，增設電梯~

乘坐電梯至頂樓俯瞰天守閣周邊景觀，更加容易了喔!!!

小倉城是一座梯郭式平城

中心是本丸，南面為松丸，北面為北之丸，在外圍設置有二之丸和三之丸及外郭~

城外周邊被超壯觀的護城河環繞~

值得注意的是~現存建築物僅有部份的石垣及壕溝

天守閣、櫓門、庭園等則是後來重建的。

前往方式:

1.JR西小倉，順著指標走15至20分鐘即可到達

2.JR小倉站，順著指標走15至20分鐘即可到達

小倉城門票

票別 票價 大人 350日圓 國高中生 200日圓 小學生 100日圓

開館時間:

夏季(4月〜10月)9:00〜20:00

冬季(11月〜3月)9:00〜19:00

另有販售兩館、三館組合優惠票

如有要前往周邊的小倉城庭園、松本清張紀念館的朋友

買組合套票更加划算喔!!

樓層簡介:

小倉城共有五層，並附有電梯，對於行動不便旅客可說相當貼心~

可從一樓逛至五樓城下展望室，或先乘坐電梯至展望室欣賞俯瞰周邊景色

再一路順樓梯逛下來喔~!

小倉城內主要展示許多小倉城相關過往歷史，並增設互動區

給旅客帶來身臨其境的真切感覺，讓歷史更加有趣~

一樓大螢幕放映廳撥放小倉城歷史相關介紹，有興趣不妨可在此稍加停留~

巖流島決鬥 宮本武藏、佐佐木小次郎

小倉城的關鍵人物 細川忠興

四樓則展示特展系列

目前展示許多有年代歷史的電影海報

有沒有忽然透漏你的年紀阿!!!

五樓則是天守閣展望室

可以欣賞小倉城天守閣周邊城市美景

俯瞰壯觀視野，心情也豁然開朗~

尤其在秋冬之際，楓葉與銀杏橘黃交錯~

如此好看的美景 真讓人美不勝收

逛完小倉城後，可至小倉城周邊城堡園區走走逛逛

或是吃點小點心，靜靜的欣賞周邊景色~也是挺不賴的!!!

逛逛飾品小店，看看有沒有甚麼想要買來當作送禮

也可以買來送給寵物~這裡既然有寵物專用的盔甲衣服呢!!!

時間足夠的話，還可以到一旁的小倉城庭園走走(須購買門票)

以其書院下延展開來的池景之美為特徵~

再現了江戶畑時代的武士住宅和大名庭院的風貌。

四季都可以體驗不同季節之美

八坂神社又稱祇園社，是戀愛祈願的聖地

昭和年間遷移至現在小倉城內，擁有超過四百多年歷史的神社

每年七月第三個週末，神社會舉辦盛大的小倉祇園太鼓祭

同時也是是福岡三大祇園祭之一。

日本前十高的天守 小倉城

天守閣內部經過重新整修後再次開放，藉由許多栩栩如生的模型及互動設施

充分還原當年的歷史，讓參觀的民眾，有更深刻的了解過去的歷史

值得一提的是小倉城天守閣從外面看起來雖然只有四層

但是其實實際上的5層建築喔~

小倉城

地址：福岡県北九州市小倉北区城内2-1

前往方式:

1.JR西小倉，順著指標走15至20分鐘即可到達

2.JR小倉站，順著指標走15至20分鐘即可到達

小倉城門票

票別 票價 大人 350日圓 國高中生 200日圓 小學生 100日圓

開館時間:

夏季(4月〜10月)9:00〜20:00

冬季(11月〜3月)9:00〜19:00

另有販售兩館、三館組合優惠票

如有要前往周邊的小倉城庭園、松本清張紀念館的朋友

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