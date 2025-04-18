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日本平價燒肉吃到飽！東京、大阪、福岡都有，啾啾燒肉最低1,680円開吃。

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2025-04-18 11:29:00 文字：記者 蕭芷琳 圖片：じゅうじゅうカルビ
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

日本平價燒肉吃到飽推薦！最低1,680円開吃，不管是在東京、大阪，還是福岡通通有分店。隨著物價節節攀升，日本燒肉吃到飽「啾啾燒肉 (Jyu-Jyu Karubi)」竟宣布推出更平價的選擇。於即日起最低僅需1,680円（含稅1,848円）就能吃到燒肉吃到飽，橫跨東京、大阪、福岡等地的分店同步登場，去日本玩的朋友可別錯過囉。

▲ / じゅうじゅうカルビ提供、WalkerLand窩客島整理

▲ / じゅうじゅうカルビ提供、WalkerLand窩客島整理



日本燒肉吃到飽「啾啾燒肉」一直以來以「高品質×高CP值」著稱，以觸控點餐搭配桌邊上菜的模式營運，店鋪目前遍布全日本，從大都市如東京、大阪，到地方城市如福岡、札幌，都能輕鬆找到分店。本次改版後共推出五大吃到飽方案，從基礎款「豬雞套餐」起跳，僅1,680日圓（含稅1,848日圓），主打多種豬雞肉選項。

▲ / じゅうじゅうカルビ提供、WalkerLand窩客島整理

而升級版「牛豬套餐」則追加牛肉選擇，適合想小資享受牛肉的顧客。中階「大感激套餐」提供超人氣的「巨無霸牛肋條肉」與「石鍋拌飯、「冷麺」等，還能吃到招牌甜點。若想體驗最完整的燒肉盛宴，可選「啾啾燒肉招牌套餐」與「牛舌豪華套餐」。



▲ / じゅうじゅうカルビ提供、WalkerLand窩客島整理



除「巨無霸啾啾燒肉」與「霜降牛肋肉」等高質感肉品外，還能品嘗期間限定「栗子冰淇淋最中」及關西風味十足的「大阪美食季」限定餐點，包含章魚燒、串炸等道地小吃。如果大家最近準備去日本，無論是在東京、新宿、大阪心齋橋，還是福岡天神，只需花不到兩千日圓，就能開啟一場燒肉大餐，現在就趕緊預約吧。



▲ / じゅうじゅうカルビ提供、WalkerLand窩客島整理
 

日本平價燒肉吃到飽推薦 啾啾燒肉(Jyu-Jyu Karubi)

訂位網址：啾啾燒肉官網
消費方式：優惠價錢為平日午餐，時間為午餐時間至下午4點；週六、週日及假日加收200円 (含稅220円)；用餐時間100分鐘，最後點餐時間為80分鐘。

除了日本平價燒肉吃到飽 還有這些吃到飽也很讚

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