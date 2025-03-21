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東京飯店早餐吃到飽 VESSEL INN 生魚片丼飯無限吃！單人住宿也划算，超狂早餐 buffet 必收藏。

日本 japanwalker VESSEL INN 東京住宿 more
2025-03-21 21:05:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳 圖片：VESSEL INN
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

東京飯店早餐吃到飽要收藏！東京飯店推薦「VESSEL INN」自2023年開幕以來，最受矚目的就是這超狂早餐 buffet，這邊不只生魚片丼飯無限吃，還能吃到來自日本全國各地不同的美食。而這邊不僅早餐很誘人，住宿環境也相當舒適，對於熱愛美食的旅客來說，這絕對是一個不容錯過的選擇。
▲東京飯店早餐吃到飽！東京飯店推薦「VESSEL INN」生魚片丼飯無限吃 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲東京飯店早餐吃到飽！東京飯店推薦「VESSEL INN」生魚片丼飯無限吃 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲東京飯店推薦「VESSEL INN」自2023年開幕以來，最受矚目的就是這超狂早餐 buffet / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京飯店推薦「VESSEL INN」自2023年開幕以來，最受矚目的就是這超狂早餐 buffet / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



東京飯店推薦「VESSEL INN 高田馬場」地理位置極佳，緊鄰東京地鐵東西線高田馬場站4號出口，步行僅3分鐘即可抵達 JR 高田馬場站，前往新宿、池袋等地相當便利。飯店擁有160間客房，包括單人房、雙人房等、入住時間為下午2點，退房時間為上午11點，飯店也有投幣式洗衣機、自動販賣機等，對旅客來說很方便。

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▲東京飯店推薦「VESSEL INN 高田馬場」地理位置極佳，緊鄰 JR 高田馬場站 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京飯店推薦「VESSEL INN 高田馬場」地理位置極佳，緊鄰 JR 高田馬場站 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京飯店推薦「VESSEL INN 高田馬場」飯店擁有160間客房，包括單人房、雙人房等 / VESSEL INN 提供、WalkerLand窩客島整理
▲東京飯店推薦「VESSEL INN 高田馬場」飯店擁有160間客房，包括單人房、雙人房等 / VESSEL INN 提供、WalkerLand窩客島整理

這間飯店最受矚目的亮點，便是令人垂涎的早餐 buffet。不同於一般飯店提供的西式自助早餐，「VESSEL INN 高田馬場」主打日式海鮮丼吃到飽，各式新鮮生魚片鋪滿餐台，讓住客自由搭配，DIY 出屬於自己的豪華丼飯。鮭魚、鮪魚、干貝、甜蝦等應有盡有，搭配醋飯與各式配料，每一口都能嚐到東京海鮮的鮮甜滋味。
▲東京飯店推薦「VESSEL INN 高田馬場」早餐 buffet 主打日式海鮮丼吃到飽 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲東京飯店推薦「VESSEL INN 高田馬場」早餐 buffet 主打日式海鮮丼吃到飽 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲東京飯店推薦「VESSEL INN 高田馬場」鮭魚、鮪魚、干貝、甜蝦等應有盡有，還有附上醋飯 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京飯店推薦「VESSEL INN 高田馬場」鮭魚、鮪魚、干貝、甜蝦等應有盡有，還有附上醋飯 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


此外，還有味噌湯、日式小菜、炸物、甜點與飲品，以及來自日本全國各地的美食，滿足各種口味的旅客。對於喜愛日本料理的人來說，光是這份早餐就足以讓住宿變得超值。「VESSEL INN 高田馬場」以住宿價格親民，設施齊全，搭配豪華海鮮早餐 buffet，讓人有種物超所值的感覺。下次到東京旅行，不妨將這間飯店列入住宿清單，享受一場海鮮盛宴般的早餐體驗。​​​​​​​
▲東京飯店推薦「VESSEL INN 高田馬場」豪華海鮮早餐 buffet，讓人有種物超所值的感覺 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京飯店推薦「VESSEL INN 高田馬場」豪華海鮮早餐 buffet，讓人有種物超所值的感覺 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京飯店推薦「VESSEL INN 高田馬場」早餐 buffet 還有自日本全國各地的美食 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京飯店推薦「VESSEL INN 高田馬場」早餐 buffet 還有自日本全國各地的美食 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

東京飯店推薦 VESSEL INN 早餐吃到飽

地址：〒169-0075東京都新宿區高田馬場2-17-4（山手線 JR 高田馬場站 4號出口直達）

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