東京樂園推薦「讀賣樂園」櫻花季必去景點！期間限定「寶石燈飾秀」夜間點燈超美，今年更特別推出「夜櫻寶石燈飾秀」，讓大家在滿開櫻花下欣賞璀璨燈海，打造出絕美的視覺饗宴，準備到東京賞花的朋友，現在可要趕緊來看看囉。
▲東京樂園推薦「讀賣樂園」櫻花季必去！期間限定「寶石燈飾秀」夜間點燈超美 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京樂園推薦「讀賣樂園」今年更特別推出「夜櫻寶石燈飾秀」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
位於東京都稻城市的「讀賣樂園」，地點位在東京近郊，距離新宿車站僅約35分鐘車程，搭乘京王線至「京王讀賣樂園站」後，可轉搭空中纜車「Sky Shuttle」，還可以穿梭在雲霄飛車當中，約5至10分鐘即可抵達，整體感受超有趣；若選擇小田急線，則需至「讀賣樂園前站」轉乘巴士前往樂園。
推薦閱讀：日本櫻花開了！東京櫻花神社「櫻神宮」蕾絲櫻花御守必買，賞櫻行程排起來。
▲東京樂園推薦「讀賣樂園」搭空中纜車「Sky Shuttle」，還可以穿梭在雲霄飛車當中 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
而「讀賣樂園」一直以來都是以其燈飾展「寶石燈飾秀」聞名，同時也是關東地區最大規模的燈展。今年更加碼和櫻花季連動，將於3/18至4/9推出「夜櫻寶石燈飾秀」；伴隨著樂園內約1,000棵櫻花樹綻放，更有長達180公尺的櫻花大道，特別以粉色系燈光點綴，使櫻花宛如寶石般閃耀。
▲東京樂園推薦「讀賣樂園」今年更加碼和櫻花季連動，將於3/18至4/9推出「夜櫻寶石燈飾秀」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
大家來這邊也可以搭乘摩天輪，俯瞰整座樂園的夜櫻美景，或體驗「Bandit」雲霄飛車，在時速110公里的高速運行中穿越櫻花樹頂，感受極致震撼。無論是漫步於粉色燈海之中，還是從高空俯瞰整片花海，皆能感受東京夜晚的浪漫氛圍。近期準備到東京賞櫻的朋友，現在就親身感受這場期間限定的夢幻燈光秀吧。
▲近期準備到東京賞櫻的朋友，現在就到「讀賣樂園」親身感受這場期間限定的夢幻燈光秀 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
東京樂園推薦 櫻花季景點 讀賣樂園
地址：〒206-8725 東京都稻城市 矢野口4015-1
營業時間：週三、五 10:00–17:00；週六日一二 09:00–20:30；週四公休
點燈時間：2025年點燈時間只到4月初，詳細時間依照官網公告為主。