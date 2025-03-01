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日本櫻花開了！東京櫻花神社「櫻神宮」蕾絲櫻花御守必買，賞櫻行程排起來。

日本 japanwalker 櫻花季 賞櫻景點 more
2025-03-01 20:37:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

日本櫻花開了！東京櫻花神社「櫻神宮」蕾絲櫻花御守必買，賞櫻行程排起來。隨著春天的腳步接近，日本的櫻花季即將展開；其中，位於世田谷區的「櫻神宮」因其早開的河津櫻、夢幻的粉色祈願緞帶，及限定蕾絲櫻花御守，每年都成為熱議焦點，現在就趕緊來看看吧。
▲東京櫻花秘境「櫻神宮」神社裡的河津櫻已經綻放，228連假前往東京的朋友可別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京櫻花秘境「櫻神宮」神社裡的河津櫻已經綻放，228連假前往東京的朋友可別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京櫻花神社「櫻神宮」位於世田谷區，距離東京市區距離很近 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京櫻花神社「櫻神宮」位於世田谷區，距離東京市區距離很近 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



東京櫻花神社「櫻神宮」位於東京世田谷區櫻新町，距離東急田園都市線「櫻新町」站步行僅約兩分鐘。神社創建於明治時期，主祭神為天御中主神，主要保佑消災解厄、疾病痊癒與防止火災。雖然境內不大，但因春季的櫻花與浪漫的粉色緞帶，使得這裡成為東京春季最具代表性的賞櫻秘境之一。

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▲東京櫻花神社「櫻神宮」距離東急田園都市線「櫻新町」站步行僅約兩分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京櫻花神社「櫻神宮」距離東急田園都市線「櫻新町」站步行僅約兩分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京櫻花神社「櫻神宮」的櫻花與浪漫的粉色緞帶，可是每年春天必來的秘境 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京櫻花神社「櫻神宮」的櫻花與浪漫的粉色緞帶，可是每年春天必來的秘境 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

每年二月下旬至三月初，神社內的河津櫻率先綻放，粉嫩的花朵與環繞枝頭的粉色祈願緞帶交相輝映，形成如夢似幻的景象，吸引許多遊客與攝影愛好者前來朝聖。此外，每到夜晚，神社更會特別點燈，讓遊客能夠在浪漫燈光下，感受夜間賞櫻的獨特氛圍。
▲東京櫻花神社「櫻神宮」每年二月下旬至三月初，神社內的河津櫻率先綻放 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京櫻花神社「櫻神宮」每年二月下旬至三月初，神社內的河津櫻率先綻放 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

櫻神宮最受矚目的不僅是櫻花美景，更有各式各樣的櫻花主題御守與御朱印，深受參拜者喜愛。其中，今年特別推出的「蕾絲櫻花御守」，以細緻的蕾絲織成櫻花圖案，象徵著幸福與美好姻緣。若連假期間想在東京提前感受春天的氣息，「櫻神宮」絕對是不能錯過的景點。現在就趕緊納入東京行程，親自體驗這場粉色的浪漫吧。
​​​​​​​▲東京櫻花景點「櫻神宮」推薦品項：蕾絲櫻花御守 ¥1,500 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

​​​​​​​▲東京櫻花景點「櫻神宮」推薦品項：蕾絲櫻花御守 ¥1,500 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
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東京櫻花景點 河津櫻 櫻神宮

地址：東京都世田谷区新町3-21
營業時間：09:00–17:00

 

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