日本的春天真的會讓人美到不想回國，日本東北地區的秋田縣，更是以四季分明的自然美景聞名世界，每年春天更是化身為櫻花盛宴的浪漫國度。從古色古香的武家屋敷通，到蜿蜒如畫的櫻花隧道，這片土地孕育了無數迷人的賞櫻勝地，吸引無數旅人前來感受春天的夢幻氛圍。想要欣賞滿開的櫻花、沉浸在粉色花海之中，就讓我們一同探索秋田最值得造訪的賞櫻景點吧。
▲千秋公園角館武家屋敷、檜木內川堤櫻並木 秋田必訪10大賞櫻全解析 / 照片出處：Akita Fun提供、WalkerLand窩客島整理
▲檜木內川堤櫻並木 / 照片出處：Akita Fun提供、WalkerLand窩客島整理
走進「東北小京都」角館，便能感受到濃厚的歷史韻味。這裡最具代表性的賞櫻名所「武家屋敷通」，以黑色板牆、古老武士宅邸與粉嫩枝垂櫻交織出如詩如畫的景緻。漫步於街道之間，彷彿穿越時光回到江戶時代，每年四月中旬至下旬，枝垂櫻滿開，微風輕拂花瓣飄落，宛如春日雪景，讓人沉醉其中。沿著角館的檜木內川堤，更可見長達兩公里的櫻花隧道，被譽為「日本櫻花名勝百選」之一，春風吹拂，櫻吹雪翩然落下，無論是散步還是攝影，皆能感受滿滿的浪漫氛圍。
▲最具代表性的賞櫻名所「武家屋敷通」，以黑色板牆、古老武士宅邸與粉嫩枝垂櫻交織出如詩如畫的景緻 / 照片出處：Akita Fun提供、WalkerLand窩客島整理
▲著角館的檜木內川堤，更可見長達兩公里的櫻花隧道，被譽為「日本櫻花名勝百選」之一 / 照片出處：Akita Fun提供、WalkerLand窩客島整理
在秋田縣西部的大潟村，有一條長達11公里的「櫻花與油菜花之路」，兩側種滿約4,000棵櫻花樹與金黃燦爛的油菜花，形成獨一無二的雙色花海。當淡粉色櫻花與金黃色油菜花同時綻放，彷彿走進童話世界，這裡特別適合自駕旅行，無論是緩慢行駛或停車拍照，都能將這片美景盡收眼底。每年四月中旬至下旬是最佳賞花期，是春天來到秋田不可錯過的絕美景點。
▲有一條長達11公里的「櫻花與油菜花之路」，兩側種滿約4,000棵櫻花樹與金黃燦爛的油菜花 / 照片出處：Akita Fun提供、WalkerLand窩客島整理
位於秋田市中心的千秋公園，是當地居民最愛的休憩場所，也被列為「日本賞櫻名勝百選」。這座擁有超過650棵櫻花樹的公園，每逢春季便化為粉色花海，其中樹齡超過120年的染井吉野櫻最為壯觀。賞櫻期間，這裡還會舉辦櫻花祭典，攤販林立，日夜皆熱鬧非凡，無論是白天漫步賞花，或夜晚欣賞燈光點綴的夜櫻，都能感受到濃厚的春日氛圍。
▲位於秋田市中心的千秋公園，是當地居民最愛的休憩場所，也被列為「日本賞櫻名勝百選」 / 照片出處：photo AC提供、WalkerLand窩客島整理
若想要欣賞櫻花與壯麗山景的絕妙組合，勢至公園絕對是不容錯過的選擇。這裡擁有700棵櫻花樹，每年四月上旬至中旬，粉嫩的染井吉野櫻盛開，與遠方尚未消融的鳥海山殘雪相映成趣，宛如一幅動人的春日畫作。櫻花倒映在觀音潟與竹嵨潟湖面上，白天賞櫻浪漫無比，夜晚點燈後更添夢幻氛圍，是攝影愛好者的天堂。
▲勢至公園絕對是不容錯過的選擇。這裡擁有700棵櫻花樹，每年四月上旬至中旬，粉嫩的染井吉野櫻盛開 / 照片出處：Akita Fun提供、WalkerLand窩客島整理
另一個能感受春日浪漫的景點是井川町的日本國花苑，這裡擁有約2,000棵櫻花樹，包含多達200種不同品種，從經典的染井吉野櫻、枝垂櫻，到少見的深紅色品種，層次分明，令人驚艷。園內還設有41座雕刻作品，讓賞櫻之餘，也能沉浸在藝術與自然交織的美景之中。
▲井川町的日本國花苑，這裡擁有約2,000棵櫻花樹，包含多達200種不同品種 / 照片出處：Akita Fun提供、WalkerLand窩客島整理
想要在海景與櫻花的雙重美景中漫步，御所之台交流公園是不二之選。這裡擁有800棵染井吉野櫻，每年四月中旬至下旬，櫻花盛開時，與日本海的湛藍海面形成強烈對比，特別是夕陽時分，暖色餘暉灑落粉色花海，風景美不勝收。此外，這裡也是拍攝五能線列車穿越櫻花隧道的絕佳地點，當列車駛過，被滿開櫻花簇擁的畫面，如詩如畫，令人驚艷。
▲想要在海景與櫻花的雙重美景中漫步，御所之台交流公園是不二之選 / 照片出處：photo AC提供、WalkerLand窩客島整理
能代市的君待阪縣立自然公園則是一處充滿浪漫氛圍的賞櫻名所，這裡擁有1,500棵櫻花樹，每年四月下旬至五月上旬，粉嫩櫻花在壯麗的屏風岩前綻放，景色獨具一格。據說「君待阪」的名稱來自明治天皇巡遊東北時，皇后寄來書信表達思念之情，因此公園內設有「君待鐘」與「戀文神社」，情侶可一同敲響鐘聲，象徵長久的愛情，並在戀文郵筒投遞信件，讓櫻花季節更添浪漫。
▲能代市的君待阪縣立自然公園則是一處充滿浪漫氛圍的賞櫻名所，這裡擁有1,500棵櫻花樹 / 照片出處：photo AC提供、WalkerLand窩客島整理
秋田縣內的賞櫻景點多不勝數，北秋田市的鷹巢中央公園、橫手市的真人公園也都是賞櫻名勝，各有特色，無論是湖泊倒影的粉色花海，還是古城遺跡與櫻花交織的歷史美景，都讓人流連忘返。每年四月中旬至五月上旬，是秋田賞櫻的黃金時期，若想要沉浸在日本東北的春日浪漫，不妨規劃一場賞櫻之旅，親自走進這片春意盎然的粉色世界。
▲秋田縣內的賞櫻景點多不勝數，北秋田市的鷹巢中央公園、橫手市的真人公園也都是賞櫻名勝 / 照片出處：photo AC提供、WalkerLand窩客島整理
▲秋田縣內的賞櫻景點多不勝數，北秋田市的鷹巢中央公園、橫手市的真人公園也都是賞櫻名勝 / 照片出處：photo AC提供、WalkerLand窩客島整理
秋田縣賞櫻景點 角館・武家屋敷通
特色：江戶時代武士宅邸與粉嫩枝垂櫻交織，宛如時光倒流
最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬
交通方式：從JR角館站徒步約20分鐘
官方網站：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-399
秋田縣賞櫻景點 檜木內川堤櫻並木
特色：長達2公里的櫻花隧道，被選為「日本賞櫻名勝百選」
最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬
交通方式：從JR角館站徒步約20分鐘
官方網站：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-423
秋田縣賞櫻景點 櫻花與油菜花之路（大潟村）
特色：11公里櫻花大道，粉色櫻花與金黃油菜花交織的夢幻景色
最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬
交通方式：從八郎潟站開車約20分鐘
官方網站：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-218
秋田縣賞櫻景點 千秋公園（秋田市）
特色：秋田市中心的賞櫻勝地，櫻花祭期間充滿熱鬧氛圍
最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬
交通方式：從JR秋田站徒步約10分鐘
官方網站：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-211
秋田縣賞櫻景點 勢至公園
特色：秋田縣內最早開花的賞櫻地點，可欣賞櫻花與鳥海山殘雪景色
最佳賞櫻期：4月上旬～4月中旬
交通方式：從JR金浦站徒步約10分鐘
官方網站：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-124
秋田縣賞櫻景點 日本國花苑（井川町）
特色：擁有約2000棵櫻花樹與200種不同品種，兼具藝術與自然美景
最佳賞櫻期：4月下旬～5月上旬
交通方式：從JR井川櫻站開車約5分鐘
官方網站：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-217
秋田縣賞櫻景點 御所之台交流公園（八峰町）
特色：櫻花與日本海相映成景，五能線列車穿越櫻花隧道的絕美畫面
最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬
交通方式：從JR秋田白神站徒步約1分鐘
官方網站：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-86
秋田縣賞櫻景點 君待阪縣立自然公園（能代市）
特色：1500棵櫻花樹與壯麗的屏風岩相互輝映，充滿浪漫氛圍
最佳賞櫻期：4月下旬～5月上旬
交通方式：從JR二井站開車約5分鐘
官方網站：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-90
秋田縣賞櫻景點 鷹巢中央公園（北秋田市）
特色：湖泊倒映櫻花美景，夜櫻點燈更添夢幻氛圍
最佳賞櫻期：4月中旬～5月上旬
交通方式：從JR鷹巢站搭乘巴士約10分鐘
官方網站：https://visitakita.com/tourist-guide/event03/
秋田縣賞櫻景點 真人公園（橫手市）
特色：池畔櫻花倒影與水中小島交織出夢幻景色，被選為「日本櫻花名勝百選」
最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬
交通方式：從JR十文字站開車約20分鐘
官方網站：https://masuda-matta.com/event/sakura-festivel/