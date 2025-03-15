日本的春天真的會讓人美到不想回國，日本東北地區的秋田縣，更是以四季分明的自然美景聞名世界，每年春天更是化身為櫻花盛宴的浪漫國度。從古色古香的武家屋敷通，到蜿蜒如畫的櫻花隧道，這片土地孕育了無數迷人的賞櫻勝地，吸引無數旅人前來感受春天的夢幻氛圍。想要欣賞滿開的櫻花、沉浸在粉色花海之中，就讓我們一同探索秋田最值得造訪的賞櫻景點吧。



▲千秋公園角館武家屋敷、檜木內川堤櫻並木 秋田必訪10大賞櫻全解析 / 照片出處：Akita Fun提供、WalkerLand窩客島整理



▲檜木內川堤櫻並木 / 照片出處：Akita Fun提供、WalkerLand窩客島整理

走進「東北小京都」角館，便能感受到濃厚的歷史韻味。這裡最具代表性的賞櫻名所「武家屋敷通」，以黑色板牆、古老武士宅邸與粉嫩枝垂櫻交織出如詩如畫的景緻。漫步於街道之間，彷彿穿越時光回到江戶時代，每年四月中旬至下旬，枝垂櫻滿開，微風輕拂花瓣飄落，宛如春日雪景，讓人沉醉其中。沿著角館的檜木內川堤，更可見長達兩公里的櫻花隧道，被譽為「日本櫻花名勝百選」之一，春風吹拂，櫻吹雪翩然落下，無論是散步還是攝影，皆能感受滿滿的浪漫氛圍。▲最具代表性的賞櫻名所「武家屋敷通」，以黑色板牆、古老武士宅邸與粉嫩枝垂櫻交織出如詩如畫的景緻 / 照片出處：Akita Fun提供、WalkerLand窩客島整理▲著角館的檜木內川堤，更可見長達兩公里的櫻花隧道，被譽為「日本櫻花名勝百選」之一 / 照片出處：Akita Fun提供、WalkerLand窩客島整理在秋田縣西部的大潟村，有一條長達11公里的「櫻花與油菜花之路」，兩側種滿約4,000棵櫻花樹與金黃燦爛的油菜花，形成獨一無二的雙色花海。當淡粉色櫻花與金黃色油菜花同時綻放，彷彿走進童話世界，這裡特別適合自駕旅行，無論是緩慢行駛或停車拍照，都能將這片美景盡收眼底。每年四月中旬至下旬是最佳賞花期，是春天來到秋田不可錯過的絕美景點。▲有一條長達11公里的「櫻花與油菜花之路」，兩側種滿約4,000棵櫻花樹與金黃燦爛的油菜花 / 照片出處：Akita Fun提供、WalkerLand窩客島整理位於秋田市中心的千秋公園，是當地居民最愛的休憩場所，也被列為「日本賞櫻名勝百選」。這座擁有超過650棵櫻花樹的公園，每逢春季便化為粉色花海，其中樹齡超過120年的染井吉野櫻最為壯觀。賞櫻期間，這裡還會舉辦櫻花祭典，攤販林立，日夜皆熱鬧非凡，無論是白天漫步賞花，或夜晚欣賞燈光點綴的夜櫻，都能感受到濃厚的春日氛圍。▲位於秋田市中心的千秋公園，是當地居民最愛的休憩場所，也被列為「日本賞櫻名勝百選」 / 照片出處：photo AC提供、WalkerLand窩客島整理若想要欣賞櫻花與壯麗山景的絕妙組合，勢至公園絕對是不容錯過的選擇。這裡擁有700棵櫻花樹，每年四月上旬至中旬，粉嫩的染井吉野櫻盛開，與遠方尚未消融的鳥海山殘雪相映成趣，宛如一幅動人的春日畫作。櫻花倒映在觀音潟與竹嵨潟湖面上，白天賞櫻浪漫無比，夜晚點燈後更添夢幻氛圍，是攝影愛好者的天堂。▲勢至公園絕對是不容錯過的選擇。這裡擁有700棵櫻花樹，每年四月上旬至中旬，粉嫩的染井吉野櫻盛開 / 照片出處：Akita Fun提供、WalkerLand窩客島整理另一個能感受春日浪漫的景點是井川町的日本國花苑，這裡擁有約2,000棵櫻花樹，包含多達200種不同品種，從經典的染井吉野櫻、枝垂櫻，到少見的深紅色品種，層次分明，令人驚艷。園內還設有41座雕刻作品，讓賞櫻之餘，也能沉浸在藝術與自然交織的美景之中。▲井川町的日本國花苑，這裡擁有約2,000棵櫻花樹，包含多達200種不同品種 / 照片出處：Akita Fun提供、WalkerLand窩客島整理想要在海景與櫻花的雙重美景中漫步，御所之台交流公園是不二之選。這裡擁有800棵染井吉野櫻，每年四月中旬至下旬，櫻花盛開時，與日本海的湛藍海面形成強烈對比，特別是夕陽時分，暖色餘暉灑落粉色花海，風景美不勝收。此外，這裡也是拍攝五能線列車穿越櫻花隧道的絕佳地點，當列車駛過，被滿開櫻花簇擁的畫面，如詩如畫，令人驚艷。▲想要在海景與櫻花的雙重美景中漫步，御所之台交流公園是不二之選 / 照片出處：photo AC提供、WalkerLand窩客島整理能代市的君待阪縣立自然公園則是一處充滿浪漫氛圍的賞櫻名所，這裡擁有1,500棵櫻花樹，每年四月下旬至五月上旬，粉嫩櫻花在壯麗的屏風岩前綻放，景色獨具一格。據說「君待阪」的名稱來自明治天皇巡遊東北時，皇后寄來書信表達思念之情，因此公園內設有「君待鐘」與「戀文神社」，情侶可一同敲響鐘聲，象徵長久的愛情，並在戀文郵筒投遞信件，讓櫻花季節更添浪漫。▲能代市的君待阪縣立自然公園則是一處充滿浪漫氛圍的賞櫻名所，這裡擁有1,500棵櫻花樹 / 照片出處：photo AC提供、WalkerLand窩客島整理秋田縣內的賞櫻景點多不勝數，北秋田市的鷹巢中央公園、橫手市的真人公園也都是賞櫻名勝，各有特色，無論是湖泊倒影的粉色花海，還是古城遺跡與櫻花交織的歷史美景，都讓人流連忘返。每年四月中旬至五月上旬，是秋田賞櫻的黃金時期，若想要沉浸在日本東北的春日浪漫，不妨規劃一場賞櫻之旅，親自走進這片春意盎然的粉色世界。▲秋田縣內的賞櫻景點多不勝數，北秋田市的鷹巢中央公園、橫手市的真人公園也都是賞櫻名勝 / 照片出處：photo AC提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲秋田縣內的賞櫻景點多不勝數，北秋田市的鷹巢中央公園、橫手市的真人公園也都是賞櫻名勝 / 照片出處：photo AC提供、WalkerLand窩客島整理

秋田縣賞櫻景點 角館・武家屋敷通

特色：江戶時代武士宅邸與粉嫩枝垂櫻交織，宛如時光倒流

最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬

交通方式：從JR角館站徒步約20分鐘

官方網站：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-399



秋田縣賞櫻景點 檜木內川堤櫻並木

特色：長達2公里的櫻花隧道，被選為「日本賞櫻名勝百選」

最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬

交通方式：從JR角館站徒步約20分鐘

官方網站：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-423



秋田縣賞櫻景點 櫻花與油菜花之路（大潟村）

特色：11公里櫻花大道，粉色櫻花與金黃油菜花交織的夢幻景色

最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬

交通方式：從八郎潟站開車約20分鐘

官方網站：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-218



秋田縣賞櫻景點 千秋公園（秋田市）

特色：秋田市中心的賞櫻勝地，櫻花祭期間充滿熱鬧氛圍

最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬

交通方式：從JR秋田站徒步約10分鐘

官方網站：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-211



秋田縣賞櫻景點 勢至公園

特色：秋田縣內最早開花的賞櫻地點，可欣賞櫻花與鳥海山殘雪景色

最佳賞櫻期：4月上旬～4月中旬

交通方式：從JR金浦站徒步約10分鐘

官方網站：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-124



秋田縣賞櫻景點 日本國花苑（井川町）

特色：擁有約2000棵櫻花樹與200種不同品種，兼具藝術與自然美景

最佳賞櫻期：4月下旬～5月上旬

交通方式：從JR井川櫻站開車約5分鐘

官方網站：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-217



秋田縣賞櫻景點 御所之台交流公園（八峰町）

特色：櫻花與日本海相映成景，五能線列車穿越櫻花隧道的絕美畫面

最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬

交通方式：從JR秋田白神站徒步約1分鐘

官方網站：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-86



秋田縣賞櫻景點 君待阪縣立自然公園（能代市）

特色：1500棵櫻花樹與壯麗的屏風岩相互輝映，充滿浪漫氛圍

最佳賞櫻期：4月下旬～5月上旬

交通方式：從JR二井站開車約5分鐘

官方網站：https://stayakita.com/zh-tw/things-to-do/things-to-do-90



秋田縣賞櫻景點 鷹巢中央公園（北秋田市）

特色：湖泊倒映櫻花美景，夜櫻點燈更添夢幻氛圍

最佳賞櫻期：4月中旬～5月上旬

交通方式：從JR鷹巢站搭乘巴士約10分鐘

官方網站：https://visitakita.com/tourist-guide/event03/



秋田縣賞櫻景點 真人公園（橫手市）

特色：池畔櫻花倒影與水中小島交織出夢幻景色，被選為「日本櫻花名勝百選」

最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬

交通方式：從JR十文字站開車約20分鐘

官方網站：https://masuda-matta.com/event/sakura-festivel/