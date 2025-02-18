日本岡山縣攜手台灣虎航，為慶祝高雄直飛岡山航線正式開通，將於2月22日至23日在漢神巨蛋購物廣場舉辦「桃太郎的故鄉 岡山”心”發現in高雄」特別活動。本次活動集結岡山縣內八大觀光單位與JR西日本，以豐富的旅遊體驗、精緻美食試吃、傳統文化活動及豪華抽獎，讓南台灣民眾近距離感受岡山的獨特魅力。



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▲日本三名園「岡山後樂園」 / 日本岡山縣勞動部觀光課提供、WalkerLand窩客島整理



▲米其林二星景點「倉敷美觀地區」 / 日本岡山縣勞動部觀光課提供、WalkerLand窩客島整理

隨著日本櫻花季節到來，岡山縣的賞櫻勝地成為旅遊熱門話題。岡山後樂園作為日本三大名園之一，擁有壯麗的櫻花景觀，步行至旭川東岸，更可欣賞綿延一公里的櫻花步道。津山市的津山城則是「日本賞櫻名所百選」之一，每年4月舉辦「津山櫻花祭」，夜間燈光點綴櫻花海，打造浪漫氛圍。倉敷美觀地區則保留江戶時代街道風貌，結合特色文創、甜點與手作體驗，是深受文青族群喜愛的景點。此外，1月至5月為岡山草莓產季，旅客還可體驗當地果園的草莓採摘樂趣。▲日本賞櫻名所百選「津山城（鶴山公園）」 / 日本岡山縣勞動部觀光課提供、WalkerLand窩客島整理▲綿延約1公里的「旭川櫻花道」 / 日本岡山縣勞動部觀光課提供、WalkerLand窩客島整理為了讓高雄民眾率先感受岡山的旅遊特色，本次活動現場特別準備多項免費體驗，包括岡山特色美食試吃，如梅酒、白桃果凍、奶油酥餅等；文化體驗活動則包含mt紙膠帶DIY、日式盔甲試穿、徽章製作及VR虛擬旅遊。此外，每日前100名入場者可獲得限量「岡山特色帆布袋」，整點更有可愛的「日本岡山造型氣球」免費發送。▲岡山縣 mt紙膠帶手作體驗 / 日本岡山縣勞動部觀光課提供、WalkerLand窩客島整理此次活動最大亮點為豪華抽獎活動，每日將抽出1名幸運民眾獲得「台灣虎航高雄—岡山來回機票」，還有備前燒陶器、岡山牛仔包、榻榻米杯墊等多項好禮。參加者只需索取「轉轉樂集章卡」，造訪指定攤位並集滿兩個章，即可獲得一次抽獎機會。此外，即日起至2月28日，漢神Plus APP會員消費滿2,000元，即可參與抽獎，贏取兩張台灣虎航來回機票。▲每日整點贈送數量限定「日本岡山造型氣球」 / 日本岡山縣勞動部觀光課提供、WalkerLand窩客島整理岡山縣此次活動規模盛大，除了觀光單位帶來最新旅遊資訊，還特別邀請知名部落客「日本失心瘋版主Vera」於2月22日分享岡山旅遊心得，台灣虎航吉祥物「虎將」也將現身與粉絲互動。這場集結美食、文化、娛樂與旅遊資訊的盛會，將為南台灣民眾帶來難忘的日式風情體驗。本次活動不僅讓高雄民眾能夠提前感受日本岡山的魅力，也為即將到來的春季旅遊提供豐富資訊。無論是賞櫻、美食、文化體驗或是豪華抽獎，這場特別活動都值得一探究竟。▲岡山後樂園・岡山城 盔甲着裝體驗 / 日本岡山縣勞動部觀光課提供、WalkerLand窩客島整理

桃太郎的故鄉 岡山”心”發現 in 高雄

活動時間：2月22日（六）至 2月23日（日）

活動地點：漢神巨蛋購物廣場 6F 空中花園

主辦單位：日本岡山縣、JR西日本、台灣虎航

免費體驗活動：美食試吃、岡山梅酒、白桃果凍、奶油酥餅

文化體驗：mt 紙膠帶 DIY、日式盔甲試穿、徽章製作、VR 虛擬旅遊體驗

限定贈品：每日前100名入場者可獲得「岡山特色帆布袋」

整點發送：「日本岡山造型氣球」

豪華抽獎：每日抽出 「台灣虎航高雄—岡山來回機票」 1 名

其他精美獎品：備前燒陶器、岡山牛仔包、榻榻米杯墊

參加方式：索取「轉轉樂集章卡」、造訪指定攤位並集滿 2 個章、兌換 1 次抽獎機會



加碼抽獎（2/28 截止）

漢神Plus APP 會員消費滿 2,000 元 可參與特獎抽獎

獎品：「台灣虎航高雄—岡山來回機票」共 2 組

