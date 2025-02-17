隨著春天的腳步悄然來臨，阿里山櫻花季即將迎來最夢幻的旅程。林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處推出年度限定的「綻放舞櫻」主題列車，讓遊客能夠乘坐百年蒸汽火車，穿越雲霧繚繞的森林鐵道，與滿山盛放的粉嫩櫻花共譜春日樂章。這趟旅程不僅承載著歷史與文化，更是台灣最具代表性的鐵道賞櫻體驗，預計將再度掀起一波搶票熱潮。



▲阿里山櫻花季即將迎來最夢幻的旅程。林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處推出年度限定的「綻放舞櫻」主題列車 / 林鐵及文資處蔡文淇拍攝提供、WalkerLand窩客島整理



今年(2025)的「綻放舞櫻」主題列車僅限三個梯次，分別於3月11日、3月25日及4月1日出發，每梯次名額僅限100人，費用為2,999元，包含林鐵車資、特色餐點、達人導覽及專屬紀念品。搭乘國寶級31號蒸汽火車，附掛全台唯一純檜木打造的車廂，旅客將能在列車緩緩駛過阿里山森林遊樂區時，感受鐵道旅行的獨特魅力，徹底沉浸在這場春日夢幻之旅中。



▲「綻放舞櫻」主題列車僅限三個梯次，分別於3月11日、3月25日及4月1日出發，每梯次名額僅限100人，費用為2,999元 / 林鐵及文資處蔡文淇拍攝提供、WalkerLand窩客島整理

本次行程特別邀請知名生態攝影師黃源明擔任導覽達人，帶領遊客深入阿里山的秘境拍攝點，捕捉最壯麗的春日美景。最經典的畫面莫過於蒸汽火車自沼平車站駛出，沿著S型高山鐵道與盛開的櫻花一同入鏡，隨著列車鳴笛聲響起，粉嫩花瓣隨風飄落，宛如櫻吹雪般的浪漫場景，令人陶醉。由於行駛梯次極為有限，想要親身體驗這場鐵道與花海交織的夢幻盛宴，務必提前預訂，以免錯過年度最美賞櫻行程。▲隨著列車鳴笛聲響起，粉嫩花瓣隨風飄落，宛如櫻吹雪般的浪漫場景，令人陶醉 / 林鐵及李慧美拍攝提供、WalkerLand窩客島整理除了蒸汽列車賞櫻行程外，林鐵及文資處也同步推出極具收藏價值的「十二萬分祝福」紀念車票。這組紀念車票象徵113年42號隧道完工後，林鐵行經十字路至二萬平的全新路線。十字路是林業鐵路與部落古道的交會點，而二萬平則是台灣少數能夠一覽壯闊雲海的高山站點，為鐵道迷帶來前所未有的珍貴旅程。紀念套票共分為三款，分別象徵「十二萬分幸福」「十二萬分財富」及「十二萬分健康」，每一張皆為手工精心印製，極具收藏價值，預計將成為鐵道迷與遊客爭相收藏的熱門單品。▲林鐵及文資處也同步推出極具收藏價值的「十二萬分祝福」紀念車票 / 林鐵及文資處蔡文淇拍攝提供、WalkerLand窩客島整理此次「綻放舞櫻」主題列車採網路限定預約制，無法現場購買，乘車日15天前的上午10點開放訂票。詳情可至林鐵及文資處官網或Facebook粉絲專頁查詢。有興趣的旅客務必把握這場年度限定的鐵道櫻花盛宴，搭上百年蒸汽列車，穿梭雲端花海，留下最難忘的春日時光。▲紀念套票共分為三款，分別象徵「十二萬分幸福」「十二萬分財富」及「十二萬分健康」，每一張皆為手工精心印製，極具收藏價值 / 林鐵及文資處蔡文淇拍攝提供、WalkerLand窩客島整理





2025阿里山「綻放舞櫻」主題列車

活動日期：

2025年3月11日（第一梯次）

2024年3月25日（第二梯次）

2024年4月1日（第三梯次）

費用：2,999元/人

名額：每梯次限100人

行駛路線：阿里山森林遊樂區（沼平車站等）

特色：

1、搭乘國寶級31號蒸汽火車，附掛檜木車廂

2、觀賞滿山櫻花，體驗S型高山鐵道經典景致

3、邀請阿里山生態攝影達人黃源明帶領，探索秘境拍攝點

4、贈送林鐵限定紀念品

5、費用包含：林鐵車資、餐點、達人導覽、解說費、紀念品

購票方式：網路預約制，乘車日前15天上午10點開放訂票



2025「十二萬分祝福」紀念車票

發售日期：近期熱烈開賣（詳細資訊請關注林鐵及文資處官網）

紀念票設計：一套三款，張張手工精印，極具收藏價值

票面主題：

十二萬分幸福

十二萬分財富

十二萬分健康

特色路線：十字路至二萬平（象徵113年42號隧道完工後的新行駛區間）

亮點：

十字路：林業鐵路與部落古道交會點

二萬平：海拔2,000公尺高山，絕美雲海景觀

紀念票搭載林鐵歷史與文化意義，為鐵道迷必收珍藏

林鐵及文資處所推出主題列車一律採網路預約購票(各車站窗口現場不發售本遊程)，乘車日(含)前15天上午10點開放訂票。

遊程細節及訂取票規則詳林鐵及文資處官網、 FB粉絲團



幸福列車開跑！阿里山百年蒸機賞櫻列車

訂票日：2月25日開放訂票

