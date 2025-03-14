對於溫泉控來說，到日本大分一定不能錯過當地最有名的「地獄溫泉」，過去曾被視為險惡之地的滾燙湧泉，如今是吸引著來自世界各地的遊客前來朝聖的熱門景點。特別是在春季，染井吉野櫻盛開，與升騰的蒸氣交織出夢幻景色，為別府的溫泉之旅增添更多魅力。



▲別府海地獄櫻花季！日本別府地獄溫泉博物館 台灣限定優惠搶先看 / 地獄溫泉博物館提供、WalkerLand窩客島整理



並且，在2022年12月全新開幕的「別府地獄溫泉博物館」更是為世界各地的溫泉控帶來嶄新的溫泉體驗，這座博物館不僅展示溫泉的科學與歷史，更透過4D視覺藝術裝置，讓遊客能夠「化身為溫泉」，親身感受雨水經過50年的滲透、加熱、湧出的神奇過程。透過沉浸式光影投影技術，參觀者可以在視覺與感官的雙重享受下，深入了解溫泉形成的奧秘。



▲「別府地獄溫泉博物館」更是為世界各地的溫泉控帶來嶄新的溫泉體驗，這座博物館不僅展示溫泉的科學與歷史，更透過4D視覺藝術裝置 / 地獄溫泉博物館提供、WalkerLand窩客島整理

▲透過沉浸式光影投影技術，參觀者可以在視覺與感官的雙重享受下，深入了解溫泉形成的奧秘 / 地獄溫泉博物館提供、WalkerLand窩客島整理原，館內還設有互動體驗區，溫泉控可以透過遊戲與展品進一步探索溫泉的奧妙。此外，入場後別忘了索取專屬明信片，利用各個展區的溫泉煙霧印章，打造屬於自己的獨特紀念品。參觀結束後，可前往館內的「50 CAFE」，品嚐以溫泉水蒸煮的香腸，一邊欣賞溫泉蒸氣環繞的美景，享受別府獨有的溫泉美食文化。▲「50 CAFE」，品嚐以溫泉水蒸煮的香腸，一邊欣賞溫泉蒸氣環繞的美景，享受別府獨有的溫泉美食文化 / 地獄溫泉博物館提供、WalkerLand窩客島整理除了博物館，鄰近的「海地獄」更是春季不可錯過的景點。這座以碧藍溫泉聞名的地獄溫泉，每年春天都會迎來染井吉野櫻盛開的夢幻時刻。當熱氣騰騰的溫泉與粉嫩櫻花相映，彷彿構成一幅仙境畫卷。而來到這裡，絕不能錯過使用溫泉水製作的「地獄蒸布丁」與溫泉蛋，品嚐屬於溫泉的美味延伸。▲鄰近的「海地獄」更是春季不可錯過的景點。這座以碧藍溫泉聞名的地獄溫泉，每年春天都會迎來染井吉野櫻盛開的夢幻時刻 / 地獄溫泉博物館提供、WalkerLand窩客島整理最後，對於計劃造訪別府的台灣旅客來說，現在更有專屬優惠可享。官方推出「台灣遊客限定優惠」，只要出示台灣護照，即可獲得「地獄溫泉博物館+海地獄+鬼石坊主地獄」三地通行券九折優惠，或是「別府地獄溫泉博物館」一般票券七折優惠，優惠活動將持續至2025年12月31日。▲官方推出「台灣遊客限定優惠」，只要出示台灣護照，即可獲得「地獄溫泉博物館+海地獄+鬼石坊主地獄」三地通行券九折優惠 / 地獄溫泉博物館提供、WalkerLand窩客島整理



別府地獄溫泉博物館 & 海地獄 優惠整理

活動期間：台灣遊客限定優惠（至 2025/12/31）

活動內容：憑台灣護照可享「地獄溫泉博物館+海地獄+鬼石坊主地獄」三地通行券 九折優惠，單購「別府地獄溫泉博物館」一般票券可享 七折優惠。

地獄溫泉博物館

地址：大分縣別府市鐵輪321-1

營業時間：9:00~18:00（最後入場17:30）

官網：https://jigoku-museum.com/



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