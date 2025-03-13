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明太子吃到飽230元！日本東京「天麩羅えびのや」天婦羅專賣店，大阪也吃得到。

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2025-03-13 21:45:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

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明太子吃到飽230元！日本東京必吃「天麩羅えびのや」天婦羅專賣店，大阪也吃得到。想要吃到飽滿鹹香的明太子，並不需要特地飛到福岡博多，在東京也有超值的選擇。這次到訪的店家位在JR高田馬場站附近，整碗供應無限量的博多明太子，搭配熱騰騰的天丼，簡直是天堂級享受。
▲明太子吃到飽230元！日本東京必吃「天麩羅えびのや」天婦羅專賣店，簡直是天堂級享受。 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲明太子吃到飽230元！日本東京必吃「天麩羅えびのや」天婦羅專賣店，簡直是天堂級享受。 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲日本東京必吃「天麩羅えびのや」是家天婦羅專賣店，不過明太子吃到飽才是重點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲日本東京必吃「天麩羅えびのや」是家天婦羅專賣店，不過明太子吃到飽才是重點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



在日本，明太子可說是米飯的最佳搭檔，無論是搭配白飯、飯糰，還是當作配菜，都能讓人一口接一口。「天麩羅えびのや」高田馬場店位於JR高田馬場站附近，徒步僅1分鐘的距離，交通相當便利。這間店屬於日本全國連鎖品牌，除了東京，關西的大阪地區也有分店可供選擇。

推薦閱讀：蘋果派的天花板！東京池袋「RINGO」蘋果派專賣店，每次都大排長龍▲東京「天麩羅えびのや」高田馬場店位於JR高田馬場站附近，徒步僅1分鐘的距離 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京「天麩羅えびのや」高田馬場店位於JR高田馬場站附近，徒步僅1分鐘的距離 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京必吃「天麩羅えびのや」完整菜單一覽表 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京必吃「天麩羅えびのや」完整菜單一覽表 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

店內採自助點餐方式，顧客需先在店外的自動點餐機購買餐券，再將餐券交給店員後，才會開始製作餐點。開放式的廚房讓人能夠一邊等待，一邊欣賞師傅現炸天婦羅的過程，油鍋中發出的「滋滋」聲響，搭配陣陣撲鼻的香氣，讓人食慾大開；不過也因為是開放式的，店內油煙味較明顯。
▲東京必吃「天麩羅えびのや」店內採自助點餐方式，顧客需先在店外的自動點餐機購買餐券，再將餐券交給店員 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京必吃「天麩羅えびのや」店內採自助點餐方式，顧客需先在店外的自動點餐機購買餐券，再將餐券交給店員 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

「天麩羅えびのや」的菜單主要分為「天丼」與「定食」，其中最受歡迎的便是「炸蝦天丼」，可選擇最多四隻巨無霸炸蝦的豪華版本，最低只要 ¥1,050 就能開吃。然而，這家店最吸引人的亮點，無疑是桌上提供的「博多ふくいち」明太子可無限取用。
▲東京必吃「天麩羅えびのや」推薦菜單：海老一本丼 ¥1,050 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京必吃「天麩羅えびのや」推薦菜單：海老一本丼 ¥1,050 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


口感鮮嫩、鹹香適中，帶有微辣風味，與白飯的組合堪稱絕配，讓人直呼超值又過癮。想要用親民價格大啖頂級明太子，「天麩羅えびのや」無疑是最佳選擇。天婦羅現炸酥脆，醬汁甜鹹適中，再加上無限供應的高級明太子，每一口都是幸福滋味。下次來東京或大阪時，千萬別錯過這間超值的平價美食。
▲東京必吃「天麩羅えびのや」無限供應的高級明太子，每一口都是幸福滋味 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京必吃「天麩羅えびのや」無限供應的高級明太子，每一口都是幸福滋味 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京必吃「天麩羅えびのや」除了明太子之外，還有醃蘿蔔可以解膩 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京必吃「天麩羅えびのや」除了明太子之外，還有醃蘿蔔可以解膩 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

東京必吃 明太子吃到飽 天麩羅えびのや

地址：東京都新宿区高田馬場1-26-12
營業時間：11:00–22:00

東京必吃 明太子吃到飽 天麩羅えびのや 推薦菜單

推薦菜單：海老一本丼 ¥1,050、天婦羅定食 ¥1,050

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