東京必吃蘋果派！池袋美食「RINGO」小小一間店雖然低調，卻總是大排長龍。走過就可以感受到濃郁的奶油，與蘋果香氣迎面而來。這家正式以獨特的卡士達蘋果派聞名的蘋果派專賣店「RINGO」，不僅在東京擁有多間門市，在大阪、福岡等地也能找到它的蹤影。



▲東京池袋蘋果派專賣店「RINGO」推薦菜單：卡士達蘋果派 ¥450 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



▲東京必吃蘋果派！池袋美食「RINGO」小小一間店雖然低調，卻總是大排長龍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

東京池袋美食 蘋果派專賣店 RINGO

地址：東京都豊島区南池袋1丁目28-2 JR池袋駅1階

營業時間：10:00–22:00

東京池袋美食 蘋果派專賣店 RINGO 推薦菜單

推薦菜單：卡士達蘋果派 ¥450、巧克力卡士達蘋果派 ¥520、焦糖卡士達蘋果派 ¥520