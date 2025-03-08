東京必吃蘋果派！池袋美食「RINGO」小小一間店雖然低調，卻總是大排長龍。走過就可以感受到濃郁的奶油，與蘋果香氣迎面而來。這家正式以獨特的卡士達蘋果派聞名的蘋果派專賣店「RINGO」，不僅在東京擁有多間門市，在大阪、福岡等地也能找到它的蹤影。
▲東京池袋蘋果派專賣店「RINGO」推薦菜單：卡士達蘋果派 ¥450 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲東京必吃蘋果派！池袋美食「RINGO」小小一間店雖然低調，卻總是大排長龍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
蘋果派專賣店「RINGO」源自北海道札幌的老字號西點品牌「KINOTOYA」，池袋店為首間專賣店，地點靠近JR池袋站，交通上相當方便。店門口紅色招牌醒目易辨，即使不特意尋找，也能被空氣中瀰漫的甜點香氣吸引而至。店面空間不大，因此排隊人潮時常延伸至店外，成為當地一大景象。
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▲蘋果派專賣店「RINGO」源自北海道札幌的老字號西點品牌「KINOTOYA」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
為了確保大家能夠品嚐到最酥脆的口感，品牌強調「現烤、現賣」，每個拿到手的蘋果派，都確保能嚐到最理想的口感。來這邊必吃經典「卡士達蘋果派」，144層的手工千層酥皮，搭配酸甜蘋果內餡與濃郁卡士達醬，其中還保留了果肉口感，讓整體更有層次。
▲日本蘋果派專賣店「RINGO」擁有144層的手工千層酥皮，整體相當有層次 / RINGO提供、WalkerLand窩客島整理
除了經典原味外，店家也會推出期間限定口味，如「伯爵茶蘋果派」，帶有淡雅茶香，或是「焦糖蘋果派」等，讓大家有不同驚喜。「RINGO」雖然價格高了一些，但仍然不減排隊熱潮。無論是來東京旅遊，或是造訪大阪、福岡，都要來體驗獨特的酥脆與爆漿口感。
▲日本蘋果派專賣店「RINGO」除了經典原味外，店家也會推出期間限定口味 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
東京池袋美食 蘋果派專賣店 RINGO
地址：東京都豊島区南池袋1丁目28-2 JR池袋駅1階
營業時間：10:00–22:00
東京池袋美食 蘋果派專賣店 RINGO 推薦菜單
推薦菜單：卡士達蘋果派 ¥450、巧克力卡士達蘋果派 ¥520、焦糖卡士達蘋果派 ¥520