日本全家再度攜手雷神！繼去年聯名活動創下銷售佳績後，日本全家宣布再次合作；這次聯名以雷神經典的「酥脆口感」為核心，打造冰品、烘焙點心、甜點等共10款品項，要來滿足巧克力控的味蕾。近期大家如果有到日本賞櫻，可就別錯過新品甜點囉。



▲日本全家再度攜手雷神！繼去年聯名活動創下銷售佳績後，日本全家宣布再次合作 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理



日本「全家便利商店 (FamilyMart)」再度攜手超人氣巧克力品牌「雷神 (Black Thunder)」，更推出10款聯名甜點。今年首次登場的品項，不只有黑、白雙版本的「雷神牧場冰淇淋」，體驗經典黑巧克力與北海道白巧克力；還有「雷神脆皮泡芙」、「雷神曲奇甜甜圈」與「雷神千層派」，以及史上最黑的雷神巧克力，相當特別。



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▲日本全家 x 雷神打造冰品、烘焙點心、甜點等共10款品項，要來滿足巧克力控的味蕾 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理



這次雷神元素全面升級，整體口感更酥脆！無論是外脆內軟雙重口感的「雷神脆皮泡芙」，黑色可麗餅皮包裹著香濃奶油與可可碎粒的「雷神軟Q巧克力可麗餅」，還是撒滿可可曲奇與巧克力醬的「雷神曲奇甜甜圈」，以及香脆千層酥皮包裹的「雷神千層派」等，每款都讓巧克力控們意猶未盡。



▲日本全家 x 雷神「聯名甜點推薦」雷神脆皮泡芙 ¥230 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理



▲日本全家 x 雷神「聯名甜點推薦」雷神千層派 ¥185 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



而今年不只有「雷神牧場冰淇淋」，更加碼北海道名產「白雷神」首度變身冰品，打造「雷神白巧克力牧場冰淇淋」結合香濃的白巧克力與酥脆可可餅乾。雷神更推出史上最黑版本「超黑雷神」，內含雙層黑可可餅乾與濃厚巧克力醬，外觀與口感都達到極致黑暗系風格。



▲日本全家 x 雷神「聯名甜點推薦」雷神牧場冰淇淋、雷神白巧克力牧場冰淇淋 ¥335​​​​​​​ / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理



▲日本全家 x 雷神「聯名甜點推薦」雷神牧場冰淇淋、雷神白巧克力牧場冰淇淋 ¥335​​​​​​​ / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

日本全家 x 雷神巧克力

甜點部分更有「雷神費南雪」與「雷神法式焦糖杏仁塔」；前者以法式費南雪蛋糕為基底，混合雷神巧克力餅乾碎片，帶來濃厚的奶油香氣與巧克力風味，後者則融合焦糖、杏仁與雷神巧克力的獨特口感，搭配酥脆塔皮，甜而不膩。▲日本全家 x 雷神「聯名甜點推薦」超黑雷神—黑色極限版 ¥130 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理▲日本全家 x 雷神「聯名甜點推薦」雷神費南雪 ¥240 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​這次全家與雷神的聯名企劃不僅延續了去年的成功，還進一步拓展品項與升級口感，讓巧克力愛好者擁有更多選擇。大家如果近期有去日本旅遊，可別錯過這波聯名活動，全日本約16,200家全家門市同步開賣，現在就一起體驗這場酥脆狂潮吧。▲日本全家 x 雷神「聯名甜點推薦」雷神雙層酥脆餅乾夾心 ¥258 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理▲日本全家 x 雷神「聯名甜點推薦」雷神法式焦糖杏仁塔 ¥185 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

販售時間：即日起

販售品項：

超黑雷神—黑色極限版 ¥130、雷神脆皮泡芙 ¥230、雷神軟Q巧克力可麗餅 ¥248、雷神曲奇甜甜圈 ¥185、雷神千層派 ¥185、雷神雙層酥脆餅乾夾心 ¥258、雷神費南雪 ¥240、雷神法式焦糖杏仁塔 ¥185、雷神牧場冰淇淋 ¥335、雷神白巧克力牧場冰淇淋 ¥335