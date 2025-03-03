排球少年的粉絲準備去日本吃壽司郎！繼去年劇場版「垃圾場的決戰」爆紅之後，不只宣布推出全新劇場版「VS 小さな巨人」，更加碼「日本壽司郎 x 排球少年」強勢登場，這次的聯名也是睽違2年再度亮相，不只有限定壽司，還有豐富的周邊商品，讓粉絲們在享受美食的同時，也能感受熱血沸騰的運動精神。



▲排球少年的粉絲準備去日本吃壽司郎！「日本壽司郎 x 排球少年」3/5強勢登場 / スシロー提供、WalkerLand窩客島整理



▲「日本壽司郎 x 排球少年」不只有限定壽司，還有豐富的周邊商品 / スシロー提供、WalkerLand窩客島整理

日本壽司郎 x 排球少年

日本壽司郎再度攜手人氣動畫「排球少年」，打造10週年特別企劃。活動期間，壽司郎將推出聯名壽司、甜點、飲品與外帶套餐，並提供隨機附贈的限定角色周邊。此次聯名菜單包含多款聯名餐點。其中，「人氣壽司TEN盛合（迷你壽司）」集結鮪魚、鮭魚、烤炙鮭魚等6款人氣壽司，每份將附贈「10週年紀念小旗」乙款。▲「日本壽司郎 x 排球少年」打造10週年特別企劃 / スシロー提供、WalkerLand窩客島整理此外，「蝦酪梨壽司」將搭配隨機迷你角色旗（共20款）。甜點方面，「大理石草莓白巧克力慕斯蛋糕」每份附贈一張聯名貼紙（共16款），而聯名飲品則可選擇附帶限定吸管杯（前半期共5款）或環保購物袋（後半期共5款）。想要更完整收藏的粉絲還可選購「鮪魚六貫盛合」，每份將隨機附贈一張聯名收藏卡。▲日本壽司郎 x 排球少年「聯名菜單」推薦：鮪魚6貫盛 ¥1,180 / スシロー提供、WalkerLand窩客島整理同時，如果想感受到聯名店的氛圍，大家也可以選擇到4家指定店舖用餐，感受到完全不一樣的氛圍；分別是「東京池袋駅東口店」、「大阪難波アムザ店」、「宮城仙台一番町店」，以及「沖縄那霸国際通り店」，至3月底前都會在店裡頭展出。▲日本壽司郎 x 排球少年「聯名菜單」推薦：鮮蝦酪梨卷 ¥260、大理石草莓白巧克力慕斯蛋糕 ¥280 / スシロー提供、WalkerLand窩客島整理▲日本壽司郎 x 排球少年「聯名菜單」推薦：人氣握壽司TEN小組（迷你醋飯）¥360 / スシロー提供、WalkerLand窩客島整理此次聯名不僅為粉絲帶來視覺與味覺的雙重享受，更讓大家在用餐過程中感受到動畫的熱血氛圍。活動期間商品數量有限，售完即止，粉絲們務必把握機會。如果說大家近期有準備好前往日本，那可就別錯過在壽司郎門市，體驗這場結合美食與動漫的盛宴。▲日本壽司郎 x 排球少年「聯名菜單」推薦：聯名限定吸管杯附贈飲料 ¥1,100（3/5起）、聯名限定環保袋附贈飲料 ¥1,100（3/19起） / スシロー提供、WalkerLand窩客島整理▲日本壽司郎 x 排球少年「聯名菜單」推薦：外帶套餐 ¥1,580 / スシロー提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/3/5～2025/3/30

活動店舖：東京池袋駅東口店、大阪難波アムザ店、宮城仙台一番町店、沖縄那霸国際通り店