日本草莓吃到飽超過癮，竟然還可以狂吃120分鐘！日本知名餐飲品牌「ニラックスブッフェ (NILAX)」聯手旗下28家Buffet，推出豪華的「國產草莓吃到飽」活動，讓甜點控在120分鐘內，大啖日本新鮮草莓與多款創意料理。活動只到 4/6 為止，全國28家門市同步開放，席次有限，建議提前預訂，近期去日本的朋友別錯過。



▲日本草莓吃到飽！NILAX 旗下 28 家 Buffet 訂位方式一次看 / NILAX提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



▲日本草莓吃到飽！讓在日本的甜點控於120分鐘內，大啖各種日本新鮮草莓 / NILAX提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

日本國產草莓吃到飽 ニラックスブッフェ (NILAX)

草莓控看過來！本次草莓吃到飽活動於「ニラックスブッフェ (NILAX)」旗下多家門市舉辦，除了主角「日本國產草莓無限供應」，還能盡情享受超過 85 種美食，包括壽司、小籠包、炸雞、拉麵等，還有各種甜點，讓每位饕客都能找到心儀的美味。▲NILAX 本次活動除了「日本草莓吃到飽」，還能盡情享受超過 85 種美食 / NILAX提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲NILAX「日本草莓吃到飽」還有壽司、小籠包、炸雞、拉麵可以享用 / NILAX提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​來這邊不只是吃飯享受，還能親手製作現烤可麗餅，搭配草莓、鮮奶油與巧克力醬，享受滿滿幸福感。此外，還有酥脆的手作華夫餅、草莓夾心生乳包、以及可自由搭配配料的草莓霜淇淋聖代等，每款甜點都讓人愛不釋手，草莓控絕對超過癮。▲NILAX「日本草莓吃到飽」也有現烤可麗餅，以及酥脆的手作華夫餅等 / NILAX提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​不過要注意，本活動僅限於「草莓吃到飽專案」的事前預約，無法接受現場即時入座，想要參加的朋友務必透過LINE預約系統提前登記。春天正是品嚐草莓的最佳時節，如果說大家最近有準備到日本，無論是單純喜愛草莓，還是想與親友共享一場味覺饗宴，現在就趕緊提前預約，迎接這場春日甜蜜之旅吧。▲NILAX「日本草莓吃到飽」僅限事先使用LINE預約系統提前登記 / NILAX提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

活動時間：即日起至 4/6

活動售價：每人3959円（含稅）起

活動門市：請到 「ニラックスブッフェ (NILAX)」官網 查詢。

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