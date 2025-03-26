跪求台灣也要！日本超商 7-11 再度推出話題新品，這次強勢推出 gelato pique cafe 可麗餅雪糕，由經典的奶油甜可麗餅，搖身變身為冰品，在日本當地可是有不人搶著嚐鮮。而這款甜點一推出也引發甜點迷瘋狂討論，讓台灣網友紛紛敲碗：「跪求台灣也要賣！」



▲日本超商 7-11「gelato pique cafe 可麗餅雪糕」售價218日圓（含稅235.44日圓） / ジェラートピケカフェ提供、WalkerLand窩客島整理



▲跪求台灣也要！日本超商 7-11「gelato pique cafe 可麗餅雪糕」強勢登場 / ジェラートピケカフェ提供、WalkerLand窩客島整理

日本超商 7-11 gelato pique cafe 可麗餅雪糕

日本超商 7-11「gelato pique cafe 可麗餅雪糕」新品開賣！由森永製菓與法式可麗餅品牌 gelato pique cafe 合作，首次嘗試將人氣法式可麗餅的風味融入冰品。以特製厚燒可麗餅皮包裹內餡，內餡選用帶有淡淡鹽味的奶油，搭配焦糖風味的比司吉脆片，以及玉米脆片裹上的白巧克力，讓味道層次更加豐富。推薦閱讀： 全球首間 吉伊卡哇鯛魚燒店 插旗東京橫濱！即日起開放抽選，完整商品一次看。

▲日本超商 7-11「gelato pique cafe 可麗餅雪糕」以特製厚燒可麗餅皮包裹內餡，內餡選用帶有淡淡鹽味的奶油 / ジェラートピケカフェ提供、WalkerLand窩客島整理最特別的是，整體色調以 gelato pique 標誌性的「Pique 藍」打造，提升視覺質感，讓人一眼就被吸引。不過台灣可要再等等，雖然目前尚未公布是否會進軍海外市場，但過去許多日本 7-11 熱銷商品，最終仍有機會引進台灣市場。因此，台灣粉絲們或許可以期待未來，是否能在超商品嚐到這款夢幻雪糕囉。▲日本超商 7-11「gelato pique cafe 可麗餅雪糕」目前尚未公布是否會進軍海外市場，台灣的朋友可要再等等 / ジェラートピケカフェ提供、WalkerLand窩客島整理

販售地點：全日本7-11限定

販售價錢：218日圓（含稅235.44日圓）

日本超商甜點這幾個台灣也要