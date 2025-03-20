超商最狂布丁甜點，日本超商 LAWSON 再出新招！日本連鎖便利商店 LAWSON 即日起推出全新「布丁系甜點」，將每種不同甜點內都塞入整個布丁，主打濃厚蛋香與滑順口感，創造全新味覺體驗。最近打算去日本的布丁控，可別錯過這些新品囉。
▲日本超商 LAWSON「布丁甜點季」推薦清單：布丁銅鑼燒三明治 ¥324 / LAWSON提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本超商 LAWSON「布丁甜點季」推薦清單：經典布丁（升級版）¥221 / LAWSON提供、WalkerLand窩客島整理
日本超商 LAWSON 全新「布丁系甜點」登場！一次推出4款新品，包括升級版「經典布丁」，以及融合不同口感的「布丁泡芙」、「布丁銅鑼燒三明治」與「布丁酥皮派」等，絕對讓布丁控們為之瘋狂。全新升級的「經典布丁」，僅用雞蛋、牛奶與砂糖製成，保留最純粹的傳統風味，口感紮實，帶有濃厚蛋香。
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▲日本超商 LAWSON「布丁甜點季」推薦清單：布丁泡芙 ¥248 / LAWSON提供、WalkerLand窩客島整理
此外還有「布丁銅鑼燒三明治」，布丁與卡士達鮮奶油夾入蓬鬆的銅鑼燒餅皮；「布丁泡芙」則以薄皮泡芙包裹爆漿布丁奶油，搭配微苦焦糖醬；而「布丁酥皮派」則以香酥派皮包覆柔滑布丁內餡，外酥內滑。無論是傳統派的布丁愛好者，還是追求新奇口感的甜點控，此系列都能滿足不同味蕾需求，大家最近去日本可別錯過囉。
▲日本超商 LAWSON「布丁甜點季」推薦清單：布丁酥皮派 ¥265 / LAWSON提供、WalkerLand窩客島整理
日本超商 LAWSON 布丁甜點季
開賣時間：即日起
販售品項：經典布丁（升級版）¥221、布丁銅鑼燒三明治 ¥324、布丁泡芙 ¥248、布丁酥皮派 ¥265