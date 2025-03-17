日本麥當勞 x 哆啦A夢來了！全新快樂兒童餐限時登場。日本麥當勞宣布，將於 3/21 起限時推出與電影「哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語」聯名的快樂兒童餐。本次活動以電影的藝術世界為靈感，設計出8款特色玩具，最近要去日本的哆啦A夢粉絲們，現在可要趕緊來看囉。



▲日本麥當勞 x 哆啦A夢來了！將於 3/21 起限時推出與電影「哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語」聯名 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



▲「日本麥當勞 x 哆啦A夢」以電影的藝術世界為靈感，設計出8款特色玩具 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



日本麥當勞宣布，將和電影「哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語」強強聯手，打造出全新快樂兒童餐的聯名活動。預計於 3/21 起，準備在全日本麥當勞（部分店舖除外）販售，活動預計為期三週。玩具將分為兩個階段釋出，最後一週則綜合前兩階段的款式，讓顧客有機會獲得自己喜愛的玩具。



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▲「日本麥當勞 x 哆啦A夢」第一週玩具 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



本次的8款玩具皆以「哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語」為靈感設計，打造出期間限定的電影版玩具。其中，包括以電影中關鍵道具「進入光燈」為主題的透視裝置，以及身穿劇中魔法袍的哆啦A夢陀螺。此外，「磁石畫板」玩具，可以利用鐵粉作畫，激發創造力與藝術表現。



▲「日本麥當勞 x 哆啦A夢」第一週玩具 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



而「氣流彈珠塔」則透過氣流控制小球運動，培養邏輯思維能力。其他款式還有可愛的哆啦A夢印章、趣味彈珠台，以及以「任意門」為設計概念的鏡面拼圖等，每款玩具都結合趣味性與啟發性，不只大人可以收藏，小朋友也可以玩個盡興。



▲「日本麥當勞 x 哆啦A夢」第二週玩具 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



日本麥當勞一直以來，一直以來時常推出各種可愛的快樂兒童餐，而這次更與「哆啦A夢」新電影合作。透過玩具重現電影情節，讓此系列的玩具更具收藏價值。活動期間限定，想要收藏這些特別設計的哆啦A夢玩具，千萬不要錯過囉。



▲「日本麥當勞 x 哆啦A夢」第二週玩具 / マクドナルド提供、WalkerLand窩客島整理

日本麥當勞 x 哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語

活動時間：3/21起

活動內容：即日起在全國日本門市，