日本藏壽司再出新招！「藏壽司 x 寶可夢」即日起強勢登場，聯手「寶可夢 朱／紫」系列，不只有限定精靈球造型扭蛋，更加碼聯名餐點。超可愛的「皮卡丘蛋糕捲」怎麼捨得吃？近期準備到日本旅遊的朋友，現在就趕緊筆記下來吧。



▲日本藏壽司再出新招！「藏壽司 x 寶可夢」即日起強勢登場，聯手「寶可夢 朱／紫」系列 / くら寿司提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



▲​​​​​​​「日本藏壽司 x 寶可夢」結合古代與未來寶可夢，讓粉絲們又驚又喜​​​​​​​ / くら寿司提供、WalkerLand窩客島整理

日本藏壽司 x 寶可夢

日本限定「藏壽司 x 寶可夢」來了！這次結合古代與未來寶可夢，包含「故勒頓」、「密勒頓」，以及「吼叫尾」、「鐵武者」等角色，讓粉絲們又驚又喜。於即日起至4/17前，只要在店內用餐，每投入五個空盤至桌上的回收口，或透過「手機點餐」消費滿550日圓，就有機會獲得藏壽司獨家寶可夢週邊。推薦閱讀： 東京原宿「吉伊卡哇麵包店」不用抽選預約，排隊就能買！各種麵包玩偶超可愛。

▲「日本藏壽司 x 寶可夢」活動扭蛋：全息磁鐵 / くら寿司提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲「日本藏壽司 x 寶可夢」活動扭蛋：橡膠鑰匙圈 / くら寿司提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​這次的扭蛋包含「橡膠鑰匙圈」、「全息磁鐵」及「寶可夢印章」等，特別是這超酷的印章，還是用精靈球造型作為主體，超適合收藏。此外，活動期間內單筆消費滿2,500日圓，還能獲得原創收藏品，3/7起贈送「透明文件夾」，3/19起是「壓克力立牌」，「多功能墊」則是4/4起開贈，數量有限、送完為止，粉絲絕對要收藏。▲「日本藏壽司 x 寶可夢」活動滿額贈：透明文件夾、壓克力立牌 / くら寿司提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​​​​​​​​▲「日本藏壽司 x 寶可夢」活動滿額贈：多功能墊 / くら寿司提供、WalkerLand窩客島整理限定餐點也別錯過！以粉紅色可麗餅皮象徵的「吼叫尾炸蝦天婦羅可麗餅手卷」，搭配炸蝦天婦羅、明太子美乃滋與炸米飯，口感有層次。「鐵武者蜜桃哈密瓜蘇打」則選用哈密瓜蘇打與蜜桃雪酪，呈現鐵武者標誌性的綠色與粉紅色，飲料附贈的吸管吊飾還可組裝成透明立牌。▲「日本藏壽司 x 寶可夢」聯名餐點：吼叫尾炸蝦天婦羅可麗餅手卷、鐵武者蜜桃哈密瓜蘇打、皮卡丘蹭蹭臉頰瑞士卷 / くら寿司提供、WalkerLand窩客島整理最後，「皮卡丘蹭蹭臉頰瑞士卷」則以黃色蛋糕體搭配象徵皮卡丘紅色臉頰的草莓奶油，並撒上特殊糖粒，模仿皮卡丘的招式「蹭蹭臉頰」，入口時會產生微妙的跳動感。購買該甜點，還可隨機獲得一張共23款的寶可夢限定貼紙。粉絲們近期有機會去日本的話，可別忘了來藏壽司收集寶可夢囉。▲粉絲們近期有機會去日本的話，可別忘了來藏壽司收集寶可夢囉 / くら寿司提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：即日起至4/17

活動內容：日本全國藏壽司門市登場，期間包含聯名餐點、扭蛋、滿額贈。