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全球首間 吉伊卡哇鯛魚燒店 插旗東京橫濱！即日起開放抽選，完整商品一次看。

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2025-03-24 10:46:00 文字：記者 蕭芷琳 圖片：ちいかわ焼き
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

全球首間！東京橫濱「吉伊卡哇鯛魚燒店」於即日起開放入店抽選，並將於 4/7 新開幕，預計插旗橫濱 World Porters，消息一出便再度掀起話題。這邊不僅會以吉伊卡哇、小八貓、兔兔三位人氣角色為造型的燒菓子，還會有全新系列的商品等著大家，勢必成為甜點控與粉絲們的朝聖地點。
▲全球首間！東京橫濱「吉伊卡哇鯛魚燒店」於即日起開放入店抽選 / ちいかわ焼き提供、WalkerLand窩客島整理
▲全球首間！東京橫濱「吉伊卡哇鯛魚燒店」於即日起開放入店抽選 / ちいかわ焼き提供、WalkerLand窩客島整理
▲東京橫濱「吉伊卡哇鯛魚燒店」完整商品一次看，粉絲別錯過 / ちいかわ焼き提供、WalkerLand窩客島整理
▲東京橫濱「吉伊卡哇鯛魚燒店」完整商品一次看，粉絲別錯過 / ちいかわ焼き提供、WalkerLand窩客島整理



東京橫濱「吉伊卡哇鯛魚燒店」來了！店面將座落於百貨橫濱 World Porters 一樓，佔地 47.48 平方公尺，裝潢以沉穩的酒紅色為主調，融合日式傳統風格，帶來溫暖復古的氛圍。店門口更設置了可愛的吉伊卡哇角色立體裝飾。但由於開幕期間預計人潮洶湧，官方規劃於即日起開放網路抽選預約，確保入店秩序與購買體驗。

推薦閱讀：東京原宿「吉伊卡哇麵包店」不用抽選預約，排隊就能買！各種麵包玩偶超可愛。
▲東京橫濱「吉伊卡哇鯛魚燒店」將座落於百貨橫濱 World Porters 一樓 / ちいかわ焼き提供、WalkerLand窩客島整理
▲東京橫濱「吉伊卡哇鯛魚燒店」將座落於百貨橫濱 World Porters 一樓 / ちいかわ焼き提供、WalkerLand窩客島整理
▲東京橫濱「吉伊卡哇鯛魚燒店」店內限定每人限購最多 6 顆，共分為三種套餐 / ちいかわ焼き提供、WalkerLand窩客島整理
▲東京橫濱「吉伊卡哇鯛魚燒店」店內限定每人限購最多 6 顆，共分為三種套餐 / ちいかわ焼き提供、WalkerLand窩客島整理

來這邊一定要吃「吉伊卡哇燒」的吧！以細緻綿密的鬆餅麵糊，經過精準火候現烤而成，口感外酥內嫩，搭配多種經典日式內餡，每一口都充滿驚喜。購買方式採套餐制，每人限購最多 6 顆，共分為三種套餐，分別可以吃到小倉紅豆、卡士達、巧克力、地瓜餡、芝麻餡、起司多種口味，價格從 1,050 日圓至 2,100 日圓不等。
▲東京橫濱「吉伊卡哇鯛魚燒店」菜單包含小倉紅豆、卡士達、巧克力、地瓜餡、芝麻餡、起司多種口味/ ちいかわ焼き提供、WalkerLand窩客島整理
▲東京橫濱「吉伊卡哇鯛魚燒店」菜單包含小倉紅豆、卡士達、巧克力、地瓜餡、芝麻餡、起司多種口味/ ちいかわ焼き提供、WalkerLand窩客島整理

除了燒菓子外，店內還販售多款「吉伊卡哇燒」限定周邊，包括吊飾公仔、鑰匙圈、紗布手巾、午餐墊、托特包等，每人限購各 1 件，勢必引發粉絲搶購熱潮。粉絲們現在趕緊來預約抽選，等到時間到還可以來個東京橫濱一日遊，順道逛逛周邊的紅磚倉庫、Cosmo World 遊樂園、橫濱港未來吧。
▲東京橫濱「吉伊卡哇鯛魚燒店」除了鯛魚燒外，店內還販售多款「吉伊卡哇燒」限定周邊 / ちいかわ焼き提供、WalkerLand窩客島整理
▲東京橫濱「吉伊卡哇鯛魚燒店」除了鯛魚燒外，店內還販售多款「吉伊卡哇燒」限定周邊 / ちいかわ焼き提供、WalkerLand窩客島整理

 

東京橫濱 吉伊卡哇鯛魚燒店

開幕日：4/7正式開幕
抽選方式：即日起開放 官網抽選
地址：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-2-1
營業時間：10:30-21:00

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