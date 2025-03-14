東京原宿「吉伊卡哇麵包店」不用抽選預約，排隊就能買！去年「吉伊卡哇麵包店」一開幕，便迅速成為粉絲朝聖熱點。不過初期採取抽選預約制，因為要日本當地的電話號碼，讓國外粉絲遲遲無法進入。而現在官方宣佈，即日起快閃店將取消抽選制度，改為現場排隊。此消息一出，立刻引發熱議。



▲東京原宿「吉伊卡哇麵包店」不用抽選預約，排隊就能買！國外粉絲終於能去了 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲不過東京原宿「吉伊卡哇麵包店」這次開放排隊的區域，並不包含麵包店本身 / ちいかわベーカリー提供、WalkerLand窩客島整理

東京原宿「吉伊卡哇麵包店」終於不用抽選預約了！官方宣布即日起，店內的「吉伊卡哇周邊商品快閃店」將取消抽選制度，全面改為現場排隊入場；不過麵包店本身因為熱潮未減，還是需要預約才能進入，但現在就算沒有日本電話，國外粉絲也能輕鬆入場選購心儀的周邊商品囉。推薦閱讀： 吉伊卡哇川越店來了！限定地瓜造型、蝦仙貝必買，滿額特典2款登場。

▲官方宣布即日起，店內的「吉伊卡哇周邊商品快閃店」將取消抽選制度，全面改為現場排隊入場 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲東京原宿「吉伊卡哇麵包店」現在就算沒有日本電話，國外粉絲也能輕鬆入場選購心儀的周邊商品囉 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「吉伊卡哇麵包店」每日入場時間為上午11時開始，並於10:30開放排隊。粉絲們可直接前往指定排隊區域，即為正面大階梯，將會有人員在此公告，可依循指示等待入場。然而，為維護現場秩序，店家仍可能根據人潮狀況進行限流管制，並視情況提前結束入場登記，建議欲前往的粉絲及早抵達。▲東京原宿「吉伊卡哇麵包店」每日入場時間為上午11時開始，並於10:30開放排隊 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲東京原宿「吉伊卡哇麵包店」仍可能根據人潮狀況進行限流管制，並視情況提前結束入場登記 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝快閃店內也很好買！店內多達38款的限定周邊商品，包括杯墊、保溫杯、手提袋，甚至還有各種角色造型的抱枕，讓粉絲能將喜愛的角色帶回家。此次改為自由入場後，意味著想要選購周邊的粉絲不用再苦等抽選，只要排隊就能進店選購，最近準備去東京的朋友可別錯過囉。



▲東京原宿「吉伊卡哇麵包店」店內多達38款的限定周邊商品 / ちいかわベーカリー提供、WalkerLand窩客島整理



▲東京原宿「吉伊卡哇麵包店」店內多達38款的限定周邊商品 / ちいかわベーカリー提供、WalkerLand窩客島整理



日本東京原宿 吉伊卡哇麵包店

地址：東急廣場表參道 「OMOKADO」三樓 東京都渋谷区神宮前4-30-3

營業時間：11:00-20:00