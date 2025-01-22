吉伊卡哇川越店來了！繼京都伏見稻荷開設首家主題店後，「吉伊卡哇MOGUMOGU本舖」第二家分店將於 2/20 於埼玉縣川越盛大開幕，地點選在川越知名的「菓子屋橫丁」，結合當地特色，推出多款限定商品，包含限定地瓜造型、圖案蝦仙貝等，加碼還有2款滿額特典同步登場，預計掀起新一波收藏熱潮。



▲▼吉伊卡哇川越店來了！「吉伊卡哇MOGUMOGU本舖」將於 2/20 於埼玉縣川越盛大開幕 / ちいかわもぐもぐ本舗提供、WalkerLand窩客島整理



埼玉川越 吉伊卡哇 MOGUMOGU 本舖

日本超人氣角色「吉伊卡哇」再度帶來驚喜！繼京都之後，「吉伊卡哇 MOGUMOGU 本舖」再度開設第二家分店，地點選在埼玉縣川越，以具有歷史韻味的藏造建築為靈感，營造出結合日式懷舊與現代設計的療癒空間。這邊不僅保留了江戶時代的傳統街景，同時也是國內外旅客的熱門觀光地。推薦閱讀： 粉絲手刀預約抽選！日本「吉伊卡哇麵包店」全菜單18種麵包、38款周邊超可愛，熱狗堡兔兔必買。 ▲▼埼玉縣川越「吉伊卡哇 MOGUMOGU 本舖」不僅保留了江戶時代的傳統街景，同時也是國內外旅客的熱門觀光地。 / ちいかわもぐもぐ本舗提供、WalkerLand窩客島整理而新店更設有特別拍照區，讓粉絲可與吉伊卡哇與人力車主題背景合影。那當然，多款限定周邊也是不能錯過！其中最吸睛的當屬「地瓜造型」系列商品。以川越地區名產地瓜為靈感，推出的地瓜造型絨毛玩偶與吊飾，將吉伊卡哇、小八貓及兔兔烏薩奇化身成Q版地瓜，色彩繽紛、造型萌趣，是粉絲不可錯過的收藏之選。▲▼埼玉縣川越「吉伊卡哇 MOGUMOGU 本舖」推薦品項：地瓜系列商品、壓克力吊飾 / ちいかわもぐもぐ本舗提供、WalkerLand窩客島整理此外，還有結合日本傳統元素的「犬張子造型壓克力吊飾」、「達摩造型壓克力立牌」，以及紀念川越美食「圖案蝦仙貝」與「造型金平糖罐」等，每一款都充滿濃厚的和風特色。同時，為慶祝開幕，店內更推出購物特典活動。凡單筆消費滿2,000日圓，即可隨機獲得「限定透明收藏卡」一張。▲▼埼玉縣川越「吉伊卡哇 MOGUMOGU 本舖」推薦品項：圖案蝦仙貝、造型金平糖罐 / ちいかわもぐもぐ本舗提供、WalkerLand窩客島整理若是消費滿8,000日圓，則能帶回「限定壓克力立牌」一組；數量有限，送完為止。不過要注意，為了避免人潮過於擁擠，至3/2前，店面會以LINE官方帳號發放入場券。現在就趕緊趁著開幕熱潮，帶著滿滿的期待來到川越，一邊體驗濃厚的小江戶風情，一邊將心儀的吉伊卡哇限定商品帶回家吧。▲▼埼玉縣川越「吉伊卡哇 MOGUMOGU 本舖」消費滿8,000日圓，則能帶回「限定壓克力立牌」 / ちいかわもぐもぐ本舗提供、WalkerLand窩客島整理

地址：〒350-0062 埼玉県川越市元町二丁目7番9

營業時間：9:30－17:30

＊至3/2前，店面會以LINE官方帳號發放入場券。