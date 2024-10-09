日本東京「吉伊卡哇麵包店」預約抽選一次看！全菜單18種麵包、38款周邊超可愛，熱狗堡兔兔絕對必買。人氣動漫作品「吉伊卡哇」為主題的「吉伊卡哇烘焙坊」將於10/29正式登場！即日起開放首波預約抽選，「吉伊卡哇烘焙坊」內的麵包種類繁多，從甜到鹹應有盡有，粉絲可千萬別錯過。
▲圖片來源／ちいかわベーカリー
「吉伊卡哇麵包店」主角們全都化身為造型麵包！店面將於10/29正式登場，各種萌到讓人不忍心吃掉的造型麵包，讓粉絲每一口都充滿驚喜。菜單中，不僅有起司奶油口味的「吉伊卡哇」，巧克力奶油夾心的「小八貓麵包」，以及焦糖奶油口味的「兔兔」。
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▲圖片來源／ちいかわベーカリー
軟法國麵包系列不只主角，更加碼小桃、海獺，實在是有夠可愛。此外，現場也有「吉伊卡哇炸丸子漢堡」、「吉伊卡哇長條吐司」等，每個都是超萌造型。而「小甲蟲鬆餅」、「栗子饅頭麵包」也是網友呼聲超高的品項。除了麵包之外，店內也將銷售杯墊、保溫杯、手提袋與多種麵包造型的角色抱枕，多達38款周邊別錯過。
▲圖片來源／ちいかわベーカリー
接著，抽選方式也一並提供給大家。「吉伊卡哇麵包店」即日起開放預約抽選 10/29 至 11/30 的入店名額，每天分為18個時段，每張預約門票皆附有1張1,000日元 (含稅) 的購物券。特別要注意，購買「各種事先預約票」的朋友，請務必將電子票下載到手機。出示中獎通知郵件，或匯款確認郵件等，將會無法進入展區內。
▲圖片來源／ちいかわベーカリー
而抽選到的朋友，只要在時段前10分鐘抵達，即可排隊依序進入，若是超過預約時間15分鐘以上時，將會被取消預約，同時無法退款。如果以上活動內容都有注意到的話，那麼近期有要到日本的朋友，現在就可以趕緊到官網預約，試試手氣說不定有機會吃到可愛的吉伊麵包。
▲圖片來源／ちいかわベーカリー
日本東京表參道 吉伊卡哇麵包店
地址：東急廣場表參道 「OMOKADO」三樓 東京都渋谷区神宮前4-30-3
營業時間：11:00-20:00；需日前 預約 才可進入店內。