壽司郎「酷洛米套餐」只有日本才吃得到！於10/9起，壽司郎將攜手三麗鷗人氣角色「酷洛米」，於日本全國分店推出全新聯名企劃。期間不僅有聯名壽司、甜點和周邊商品，還有兩間聯名門市同步登場，讓粉絲們可以一同享受這場視覺與味覺的盛宴。
▲圖片來源／スシロー
於10/9正式登場！日本壽司郎推出限定「壽司郎酷洛米化計畫」，雖然活動只到11/10，不過期間也有各種聯名餐點、周邊商品，以及聯名門市。本次聯名門市將於「多摩中心店（東京都）」和「生田川インター店（兵庫県）」登場，期間將店面打造成酷洛米聯名主題，讓大家在享用壽司的同時，也能沉浸在酷洛米的世界裡。
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而這次聯名的餐點亮點絕對是「酷洛米壽司」囉！以「酷洛米」的經典黑色為靈感，推出了三種口味的軍艦壽司，包括鮭魚、鮪魚和甜蝦，並且再搭配上滿滿的鮭魚卵，讓人忍不住一口接一口。甜點方面，則推出了黑白配色的冰淇淋蛋糕，黑可可外層包裹著濃郁的白巧克力慕斯，口感豐富且層次分明。
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除此之外，還有附贈酷洛米吊飾的限定飲品，獨家酷洛米聯名壽司郎造型，粉絲們怎麼能不收藏？不過以上商品數量有限、售完為止，實在是讓粉絲們欲罷不能。最近準備去日本的朋友，可要好好享受這場美食與可愛的雙重饗宴。
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日本壽司郎 x 酷洛米系列活動
活動時間：10/9至11/10