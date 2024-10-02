日本平價迴轉壽司「壽司郎」又出新品了！期間限定「超鮪魚祭」發揮創意推出15款鮪魚系列壽司，包括首次登場的登場的野生鮪魚系列，從大腹、中腹到赤身一次擁有。同時，被網友評為最強甜點壽司店的頭銜，當然也不意外推出全新限定「抹茶蒙布朗」，超濃郁的抹茶甜點療癒你的甜點胃。







本次超鮪魚祭為選擇障礙症推出「野生鮪魚豪華拼盤」，只需300元就能享受到大腹、中腹及其他經典鮪魚品項。還有眾多首次登場的創意鮪魚料理，如「生拌酪梨鮪魚軍艦」、「多蜜肉醬風酥炸鮪魚」和「貝柱絲沢庵鮪魚泥」。金黃酥脆的炸鮪魚淋上甜香的多蜜肉醬，鮮香四溢；後者則將鮪魚泥與干貝絲結合，再搭配脆爽的日式醃蘿蔔，呈現出層次豐富的口感。







對於偏愛經典味道的朋友，本次活動中的「鮪魚總匯」和「特選鮪魚雙拼」絕對不容錯過。「鮪魚總匯」將三種鮪魚口感集於一盤，再以鮭魚卵點綴，讓您一次飽嚐多層次的鮮味；而「特選鮪魚雙拼」則將醃漬的黑鮪魚與清爽的長鰭鮪結合，打造出濃郁與清新兼具的極致美味。此外，還有「炙燒半生鮪魚排」等多款新鮮料理，保證讓您欲罷不能。





壽司郎 超鮪魚祭

活動期間：即日起至10月13日（日）止。

品項、售價：

野生鮪魚豪華拼盤 $300

鮪魚總匯 $100

特選鮪魚雙拼 $60

炙燒半生鮪魚排 $60

生拌酪梨鮪魚軍艦 $60

特製手切鮪魚海苔包 $60

柚子胡椒長鰭鮪 $40

多蜜肉醬風酥炸鮪魚 $40

貝柱絲沢庵鮪魚泥 $60

北海道產鮫鰈 $60

鮪魚醬油拉麵 $130

帆立貝奶油可樂餅 $60

蜜柑雪酪 $40

抹茶蒙布朗 $80