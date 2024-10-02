漢堡王優惠券現省1,864元！為了迎接歲末，漢堡王特別推出「歲末犒賞優惠券」，在物價上漲的時代，依然能夠享受到高CP值的餐點。即日起至12月底，只要使用優惠券就可以省下高達1,864元，提供多款超值組合供選擇。不僅如此，漢堡王還體恤學生族群，學生憑學生證購買指定餐點，即可免費獲贈4塊雞塊，這讓學生們也能以實惠價格享受豐盛美食。





在各式優惠組合中，「雙堡超值組」無疑是漢堡控的最愛，華堡與安格斯牛肉堡的雙重豪華搭配200元有找，絕對是飽足又划算的選擇。揪人一起吃更超值的「雙人激省餐」，兩人套餐最低只要199元，還有多款「單人滿足餐」下殺接近5折，讓你不只省荷包，還能吃飽飽。





如果你只是想要小份量餐點，推薦「1+1自由配」，只需69元，就可以從28款享有自由組合，比單點還優惠，是下午茶或小點心的好選擇。此外，漢堡王還推出「銅板點心組」，最多可省69元，嘴饞就來吃漢堡王也不傷荷包。而「加1元多1件」更是深受歡迎，無論是雞塊、辣薯球、洋蔥圈等人氣點心，加1元就能加倍享受，十分實惠。







學生福利也不容錯過！年底之前只要憑學生證到漢堡王門市購買指購買花生培根脆雞堡套餐，或雙起士培根牛肉堡套餐，即可免費送一份4塊雞塊，幫學生加菜吃得更滿足。這次歲末年終的漢堡王回饋優惠，感謝長期愛戴的粉絲。



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漢堡王優惠券「歲末犒賞優惠券」

活動時間：即日起至2024/12/31

官網預訂連結：https://walkr.tw/89mTVm0C



漢堡王 學生優惠

活度時間：即日起至2024/12/31

活動內容：學生本人持其有效學生證，到門市臨櫃購買花生培根脆雞堡（搭小薯、中可）套餐（99元），或雙起士培根牛肉堡（搭小薯、中可）套餐（119元），就可免費獲贈4塊雞塊。



注意事項：機場店/兒童樂園店/科技廠店除外。

