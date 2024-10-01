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新竹巨城美食加一！日本超夯漢堡排「肉的長谷川」連3天肉排加量、不加價。

2024-10-01 文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：2,361
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

新竹一號店「肉的長谷川」開在新竹巨城！來自日本的超人氣漢堡排專賣店「肉的長谷川」，短短半年內，台灣分店便賣出超過10萬份漢堡排，深受饕客喜愛。台灣第五間分店將於10/2正式進駐新竹巨城4樓美食街，為新竹人帶來最夯、最道地的日式漢堡排。開幕前三天也將推出加量不加價漢堡排優惠，號召新竹人來吃肉。
新竹巨城 肉的長谷川/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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首次插旗新竹巨城的「肉的長谷川」，主打最便宜只要250元就能吃到原汁原味日式漢堡排。除了經典款純肉的漢堡排之外，「肉的長谷川」人氣款鋪上半熟蛋「日光蛋漢堡排」是洗版社群打卡美食。同時，為了歡慶新竹巨城開幕，10/2~10/4，每日限量50份的「日本和牛漢堡排套餐」不僅享有回饋價499元，套餐中的和牛漢堡排重量更從180克升級至270克。
新竹巨城 肉的長谷川/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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並首度和「胡同燒肉」聯手推出「和牛雙饗漢堡排套餐」。結合了經典A5和牛與松露和牛漢堡排，炙燒香氣四溢，讓饕客一次享受到雙重奢華口感。於即日起在全台門市同步販售，原價599元，開幕期間特價499元，數量有限，售完為止。秋季限定新品「元氣薑燒漢堡排套餐」，以日式經典的薑燒醬重新詮釋漢堡排。

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新竹巨城 肉的長谷川/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
新竹巨城 肉的長谷川/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。




 

肉的長谷川 新竹巨城店 店家資訊

開幕日：2024/10/2
地點：遠東巨城購物中心-新竹巨城店美食街4樓（新竹市東區中央路229號）
 

肉的長谷川 新竹巨城店 開幕優惠

活動時間：10/2-10/4
活動內容：
1、購買「日本和牛漢堡排套餐」加量不加價，重量從180克直接升級至270克，每日限量50份。
2、「日本和牛漢堡排套餐」原價699元，特價499元，每日限量50份。
 

肉的長谷川X胡同燒肉聯名「和牛雙饗漢堡排套餐」

售價：原價599元，特價499元。
販售通路：即日起全台門市同步供應，數量有限，每日售完為止。

肉的長谷川 秋季新品
品項：元氣薑燒漢堡排

 

 

 

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