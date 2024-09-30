信義區拉麵控有口福了！被譽為是東京拉麵之王的「麵屋一燈」，來台多年在中山區以獨棟的拉麵店，和道地的日式拉麵為台北拉麵控帶來日常小確幸。這次，終於要在台開設二號店，選在平假日都熱鬧非凡的信義區插旗，將於10/8在新光A11正式登場，並推出信義店獨家限定「蝦湯魚介拉麵」，濃濃的海味拉麵控一定要朝聖。
以獨門魚介冠軍沾麵讓拉麵控一吃再吃的「麵屋一燈」，以五種魚介慢火熬煮出濃郁又爽口的湯頭，濃郁的沾醬緊緊包覆在麵條上，讓人一口口吃得超過癮。另外，台灣限定的「干貝雞湯拉麵」，使用大量干貝、鰹魚提鮮，是連日本人都想衝台灣朝聖。
麵屋一燈新光A11店獨家限定的「蝦湯魚介拉麵」，經過兩個月的悉心研發，這款蝦湯拉麵的秘密來自於精選的宜蘭胭脂蝦頭，經過慢火炸製後，蝦頭釋放出滿滿的蝦油香氣，再加入洋蔥、大蒜等辛香料，熬製出濃郁的蝦高湯。湯頭的鹹甜經過多次調整，最終達到完美平衡，彷彿每一口湯都能帶來海洋的精華，感受深刻的美味與細膩的層次。
搭配部分，特別選用了經典的舒肥雞胸與醬醃梅花豬叉燒，再加上櫻花蝦碎、三星蔥花與立貝，營造出豐富多元的口感層次。此外，特製的Q彈麵條更是將整碗拉麵的口感推向極致。無論是一口湯還是一口麵，每一口都帶來驚喜，這場味覺旅程絕對不容錯過。
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麵屋一燈 新光A11 店家資訊
地址： 台北市信義區松壽路11號B2
開幕日：2024/10/8
麵屋一燈 新光A11 限定拉麵
蝦湯魚介拉麵