信義區拉麵控有口福了！被譽為是東京拉麵之王的「麵屋一燈」，來台多年在中山區以獨棟的拉麵店，和道地的日式拉麵為台北拉麵控帶來日常小確幸。這次，終於要在台開設二號店，選在平假日都熱鬧非凡的信義區插旗，將於10/8在新光A11正式登場，並推出信義店獨家限定「蝦湯魚介拉麵」，濃濃的海味拉麵控一定要朝聖。







以獨門魚介冠軍沾麵讓拉麵控一吃再吃的「麵屋一燈」，以五種魚介慢火熬煮出濃郁又爽口的湯頭，濃郁的沾醬緊緊包覆在麵條上，讓人一口口吃得超過癮。另外，台灣限定的「干貝雞湯拉麵」，使用大量干貝、鰹魚提鮮，是連日本人都想衝台灣朝聖。







麵屋一燈新光A11店獨家限定的「蝦湯魚介拉麵」，經過兩個月的悉心研發，這款蝦湯拉麵的秘密來自於精選的宜蘭胭脂蝦頭，經過慢火炸製後，蝦頭釋放出滿滿的蝦油香氣，再加入洋蔥、大蒜等辛香料，熬製出濃郁的蝦高湯。湯頭的鹹甜經過多次調整，最終達到完美平衡，彷彿每一口湯都能帶來海洋的精華，感受深刻的美味與細膩的層次。





麵屋一燈 新光A11 店家資訊

地址： 台北市信義區松壽路11號B2

開幕日：2024/10/8



麵屋一燈 新光A11 限定拉麵

蝦湯魚介拉麵