日本超商甜點大戰開打！隨著情人節的到來，日本超商也紛紛祭出各種奢華甜點備戰，而這次不只有 LAWSON x GODIVA 豪華登場，全家更聯手法式甜點大師 Pierre Hermé，讓大家銅板價即享法式奢華，最近到日本可別錯過這次聯名的新品囉。



▲日本超商甜點大戰開打！隨著情人節的到來，日本超商也紛紛祭出各種奢華甜點備戰 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理



日本全家便利商店宣布，即日起與法國精品馬卡龍 Pierre Hermé 合作，推出全新系列「Pierre Hermé Anthology」，而這次聯名兩款都能以銅板價品嚐到。「馬卡龍三明治（草莓&百香果）」以粉嫩的草莓馬卡龍餅，與鮮黃的百香果馬卡龍餅夾住柔滑奶油，草莓的香甜與百香果的酸爽，瞬間在口中交織，口感層次豐富。



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▲日本全家 x Pierre Hermé 聯名推薦：馬卡龍三明治（草莓&百香果）¥268 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理



另一款「濃厚奶油蛋糕（咖啡 & 生巧克力）」選用香醇濕潤的蛋糕體，夾入濃郁的咖啡奶油與蓬鬆輕盈的咖啡卡士達，再搭配入口即化的生巧克力，打造苦甜交織的甜點饗宴，讓人彷彿置身於巴黎街頭的咖啡館。最近去日本的朋友可別錯過了。



▲日本全家 x Pierre Hermé 聯名推薦：濃厚奶油蛋糕（咖啡 & 生巧克力）¥32 / ファミリーマート提供、WalkerLand窩客島整理



超商也能吃到 GODIVA 甜點！隨著情人節將至，日本 LAWSON 再度攜手比利時頂級巧克力品牌 GODIVA，於即日起推出全新聯名系列；包含三款奢華甜點，更有兩款精緻烘焙麵包，無論是濃郁的巧克力風味，還是酥脆的層次口感，都能滿足巧克力愛好者的味蕾。



▲超商也能吃到 GODIVA 甜點！隨著情人節將至，日本 LAWSON 再度攜手比利時頂級巧克力品牌 GODIVA / LAWSON提供、WalkerLand窩客島整理



無論是「生年輪蛋糕 巧克力鮮奶油」以細膩柔軟的年輪蛋糕為基底，夾入微苦巧克力奶油，甜而不膩；或是經典的「濃厚巧克力蛋糕」、「雙倍巧克力華夫餅」等，完美展現 GODIVA 經典巧克力的醇厚口感，絕對讓巧克力控意猶未盡。



▲▼日本 LAWSON x GODIVA 聯名推薦：生年輪蛋糕 巧克力鮮奶油 ¥462、雙倍巧克力華夫餅 ¥394 / LAWSON提供、WalkerLand窩客島整理



日本全家 x Pierre Hermé

此外還有「巧克力瑞士麵包」，外酥內嫩的可頌麵包夾入巧克力奶油與巧克力碎片，每一口都充滿濃郁可可香氣；以及「巧克力可頌麵包」將經典的可頌內餡，加入濃厚巧克力奶油與清爽巧克力鮮奶油，甜而不膩，適合作為早餐或下午茶點心。無論是想體驗情人節的浪漫氛圍，還是單純享受巧克力的奢華滋味，可都別錯過囉。▲▼日本 LAWSON x GODIVA 聯名推薦：濃厚巧克力蛋糕 ¥524、巧克力可頌麵包 ¥225 / LAWSON提供、WalkerLand窩客島整理

開賣日：即日起開賣

販售價錢：馬卡龍三明治（草莓&百香果）¥268、濃厚奶油蛋糕（咖啡 & 生巧克力）¥321

日本 LAWSON x GODIVA

開賣日：即日起開賣

販售價錢：生年輪蛋糕 巧克力鮮奶油 ¥462、濃厚巧克力蛋糕 ¥524、雙倍巧克力華夫餅 ¥394、巧克力瑞士麵包 ¥246、巧克力可頌麵包 ¥​​​​​​​225