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星巴克情人節星冰樂必喝！日本限定「紅寶石巧克力星冰樂」期間登場。

2025年菜外帶 日本 japanwalker 星巴克 more
2025-01-23 19:10:00 文字：記者 蕭芷琳 圖片：スターバックス
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

日本限定！日本星巴克情人節推出專屬星冰樂，期間限定「紅寶石巧克力星冰樂」將於1/24正式開賣；整杯粉紅色的星冰樂，搭配夢幻的巧克力鮮奶油，整個粉嫩療癒的模樣，無論是視覺、口感還是節慶氛圍，都將成為新年初春的亮點。
▲日本限定！日本星巴克情人節「紅寶石巧克力星冰樂」將於1/24正式開賣 / スターバックス提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本限定！日本星巴克情人節「紅寶石巧克力星冰樂」將於1/24正式開賣 / スターバックス提供、WalkerLand窩客島整理

日本星巴克情人節星冰樂登場！「紅寶石巧克力星冰樂」將在日本全國門市限量販售，於1/24至2/14期間限定登場。這款飲品僅提供中杯尺寸，外帶價格為736日圓，內用價格為750日圓。新品口味是以稀有的紅寶石巧克力為主角，呈現出迷人的粉嫩色澤，加上可可本身天然的莓果酸甜，完美結合星冰樂系列特有的層次結構。

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▲日本星巴克情人節星冰樂登場！「紅寶石巧克力星冰樂」將在日本全國門市限量販售 / スターバックス提供、WalkerLand窩客島整理


▲日本星巴克情人節星冰樂登場！「紅寶石巧克力星冰樂」將在日本全國門市限量販售 / スターバックス提供、WalkerLand窩客島整理

除了基底冰沙外，飲品更加入紅寶石巧克力粉，為醇厚的基底增添一抹亮眼酸甜；再以濃郁的巧克力醬、酥脆的巧克力餅乾碎，以及輕盈的巧克力奶油層層堆疊。頂部撒上金箔粉，為飲品添上閃耀點綴，整體宛如一場浪漫的巧克力交響樂。
▲日本星巴克情人節「紅寶石巧克力星冰樂」外帶價格為736日圓，內用價格為750日圓 / スターバックス提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本星巴克情人節「紅寶石巧克力星冰樂」外帶價格為736日圓，內用價格為750日圓 / スターバックス提供、WalkerLand窩客島整理

隨著情人節的腳步臨近，日本星巴克「紅寶石巧克力星冰樂」以其華麗的外觀與迷人的滋味，勢必成為甜蜜季節的焦點飲品。無論是與摯愛共享，或是獨自品味這份獨特的紅寶石魅力，這款星冰樂都將為2025年的情人節增添無限驚喜。如果各位最近有要前往日本，不妨為這段浪漫時光留下一抹難忘的甜蜜回憶吧。
▲日本星巴克情人節「紅寶石巧克力星冰樂」最近有要前往日本，不妨為這段浪漫時光留下一抹難忘的甜蜜回憶吧 / スターバックス提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本星巴克情人節「紅寶石巧克力星冰樂」最近有要前往日本，不妨為這段浪漫時光留下一抹難忘的甜蜜回憶吧 / スターバックス提供、WalkerLand窩客島整理

 

日本星巴克情人節 紅寶石巧克力星冰樂

販售時間：即日起至2/14
販售價錢：外帶用 736日圓、店內使用 750日圓
銷售門市：全國星巴克門市（部分門市除外）

 

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