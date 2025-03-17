跪求來台灣！美國最強肉桂捲「Cinnabon」日本東京、大阪都有分店。以濃郁香甜肉桂捲風靡全球的「Cinnabon」，自1985年於西雅圖起家，誓言打造「全世界最好吃的肉桂捲」。而這次到訪東京六本木分店，從店外就能看到製作過程，相當療癒。不過目前台灣尚未有分店，身為肉桂捲控只能先到日本嚐嚐囉。



▲跪求來台灣！美國最強肉桂捲「Cinnabon」日本東京、大阪都有分店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲日本必吃肉桂捲「Cinnabon」誓言打造「全世界最好吃的肉桂捲」 / Cinnabon提供、WalkerLand窩客島整理

日本肉桂捲推薦 Cinnabon 東京六本木店

肉桂捲控必吃！「Cinnabon 六本木店」距離東京 Metro 日比谷線六本木站出口很近，僅需1分鐘步行路程，地點相當便利。店內分為兩層樓，從門口就能看到肉桂卷的製作過程，相當有趣。進到店內，撲鼻而來的肉桂捲香氣，讓人恨不得多幾個胃，可以多塞幾個肉桂捲。推薦閱讀： 日本麥當勞 x 哆啦A夢來了！新電影造型玩具 8 款必收。 ▲肉桂捲控必吃！「Cinnabon 六本木店」距離東京 Metro 日比谷線六本木站出口很近 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝如果說到來「Cinnabon」必點的品項，那絕對是「招牌經典肉桂捲」。加熱後蓬鬆溫熱的麵包，包裹著濃郁的肉桂糖漿，最後淋上招牌奶油起司糖霜，濃厚的甜香讓人無法抗拒，每一口都是甜蜜轟炸。此外，小鳥胃的朋友也能選擇「迷你肉桂捲」，以及適合外帶切塊的「杯裝肉桂捲」。▲如果說到來「Cinnabon」必點的品項，那絕對是「招牌經典肉桂捲」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝如果想嚐鮮多種口味，也可以直上禮盒組，無論是經典、焦糖胡桃還是巧克力口味，都能一次滿足。雖然「Cinnabon」目前並未進駐台灣，不過近年來台灣的肉桂捲風潮逐漸升溫，讓人不禁期待品牌什麼時候也能加入這場甜點戰局。各位下次到東京，不妨抽空前往六本木店，親自體驗這款征服全球的經典肉桂捲吧。▲來「Cinnabon」無論是經典、焦糖胡桃還是巧克力口味，肉桂味都香濃過癮 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲最強肉桂捲「Cinnabon」目前並未進駐台灣，肉桂捲控想吃只能飛日本囉 / Cinnabon提供、WalkerLand窩客島整理

地址：日本東京都港區六本木6-5-18

營業時間：08:00–21:00