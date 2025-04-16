想體驗道地的日本溫泉卻不想人擠人嗎，結合溫泉、美食與住宿的全新祕境即將在大分縣宇佐市誕生，由打造別府人氣設施MURE Beppu及Cafe SHU的F・K・S公司精心打造的「HOTEL MEGURI」，將成為宇佐市首家溫泉浴場與咖啡廳複合式旅館，為台灣旅客提供全新的日本深度旅遊選擇。

溫泉聖地大分縣「HOTEL MEGURI」嶄新登場

這家嶄新的複合式旅館紀念宇佐神宮鎮座1300周年的歷史時刻，同時為喜愛大分縣的旅客們帶來前所未有的住宿體驗。HOTEL MEGURI取名自日文「巡り(Meguri)」，意為「遊歷」、「循環」，完美詮釋了品牌「遊歷住宿、遊歷溫泉、遊歷美食、遊歷宇佐」的核心理念。這不僅是一間旅館，更是連結旅人與當地文化的橋樑，讓每位訪客都能深刻感受大分縣的獨特魅力。



▲溫泉勝地的新飯店將提供遊客遊歷住宿、遊歷溫泉、遊歷美食、遊歷宇佐等服務。



▲這不僅是一間旅館，更是連結旅人與當地文化的橋樑。

五大亮點一次看！

1. 100%源泉直流溫泉，道地療癒體驗

「MEGURIYU」溫泉浴場引進當地珍貴的「宇佐八幡之湯」源泉，100%純淨直流，不添加任何自來水。露天與室內浴池皆採用這款被譽為能強化並溫和調理身心的名湯，讓旅人徹底洗去旅途疲憊。住客可免費無限次使用，堪稱住宿最大亮點！



▲溫泉浴場引進當地珍貴的「宇佐八幡之湯」源泉，100%純淨直流，不添加任何自來水。



2. 獨特「蒸氣淋熱桑拿」，帶來全新感官享受

有別於傳統桑拿，「MEGURIYU」特別引進「蒸氣淋熱桑拿」(Löyly Sauna)，透過定時灑水在熱石上產生的蒸氣，瞬間提高體感溫度，帶來更強烈的排汗效果與身心淨化感受。搭配使用冷卻循環天然水的冷水池，形成完美的「熱循環」療法，輕鬆體驗正宗北歐桑拿文化。



▲蒸氣淋熱桑拿透過定時灑水在熱石上產生的蒸氣提高體感溫度，帶來更強烈的排汗效果與身心淨化感受。



3. 房內享用美食，自由度滿分

有別於傳統日式旅館的大廳共食，HOTEL MEGURI創新提供客房享用早晚餐的選擇。所有餐點皆採精緻外帶式設計，可以選擇在私密的房間，或是在充滿日式風情的咖啡廳空間享用。每間客房還特別配備微波爐，隨時都能享用熱騰騰的美食！



▲所有餐點皆採精緻外帶式設計，可以選擇在私密的房間享用。



4. 足湯咖啡廳，獨一無二的休憩體驗

「CAFE MEGURI」不只提供美味的和風甜點與特色糰子，更設有使用「宇佐八幡之湯」源泉的足湯區，旅人可以一邊享用香醇咖啡或抹茶甜點，一邊讓疲憊的雙腳在溫泉水中得到紓解。這種「溫泉×咖啡」的獨特組合，是其他旅館難以提供的特別體驗。



▲溫泉×咖啡的獨特組合，是其他旅館難以提供的特別體驗。

HOTEL MEGURI

▲提供美味的和風甜點與特色糰子。無論是單獨商務出差、情侶浪漫旅行還是全家出遊，HOTEL MEGURI都有最適合的房型選擇。從獨立式單人客房到配備完整廚房的家庭套房，共四種不同房型任君挑選。所有房間均配備高品質寢具、各種串流影音服務的智能電視及高速Wi-Fi，打造賓至如歸的舒適體驗。▲HOTEL MEGURI都有最適合的房型選擇。

地址：大分県宇佐市大字四日市144-1

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日本溫泉絕對是觀光重點，還有了很多溫泉旅遊選擇