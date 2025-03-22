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東京銀座、神奈川泡湯新地標！直通地鐵、私人溫泉、精緻日式料理一次滿足。

銀座 神奈川 溫泉 東京 more
2025-03-22 10:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：カトープレジャーグループ
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特派員 Trish

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隨著日本旅遊市場的蓬勃發展，深受旅客喜愛的奢華溫泉旅宿品牌「ふふ」（Fufu）又有新動作了，2025年冬季在東京銀座將開設「Fufu 東京 銀座」，2026年春季前將在神奈川縣三浦半島推出「Fufu 城之島 海風旋律」。這兩間新開業的旅館將使「ふふ」品牌在全日本的據點擴展至10家，為喜愛日式奢華溫泉體驗的旅客提供更多選擇。
 

Fufu 東京 銀座：客房

2025年冬季，「Fufu 東京 銀座」將在銀座一丁目十字路口誕生，從東京地鐵銀座一丁目站可直接通往旅館。客房能眺望庭園與天空的美景，還可以在感受外部空氣的同時泡在天然溫泉中。這裡提供能品味日本四季的日本料理，以及「Fufu」獨有的舒適款待與隱私保障，讓旅客能夠度過具有意境的時光。



 

Fufu 東京 銀座：客房內溫泉

Fufu 東京 銀座

地址：東京都中央區銀座1丁目
客房數：34間
預約開始時間：預計2025年初夏


 

Fufu 城之島 海風旋律：客房

位於神奈川縣三浦半島最南端，這家坐擁壯麗海景的靜謐度假村將成為「Fufu」品牌首次面向大海的度假設施。在這裡，旅客可以欣賞眼前無垠的海洋和太陽編織出的絕美景色，在海風包圍中泡著客房溫泉，品嚐新鮮的海鮮料理。更特別的是，還能遠眺海平面另一端的富士山和夕陽美景，在寧靜時光中充分享受美好的體驗。



 

Fufu 城之島 海風旋律：客房內溫泉

如果你正在計劃2025年6月後的日本旅行，不妨將這兩間全新「Fufu」旅館納入行程！無論是在銀座享受都市中的溫泉，還是在城之島感受海風與溫泉的完美結合，都將成為你日本之旅中難忘的回憶！

Fufu 城之島 海風旋律

地址：神奈川縣三浦市三崎町城之島
客房數：34間
預約開始時間：預計2025年夏季

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