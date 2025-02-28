2025年的櫻花季即將登場，而關西的「城崎溫泉」以濃厚的日式風情與七大外湯聞名，是賞櫻結合溫泉的絕佳去處。這裡的櫻花花期通常落在3月底至4月初，想要避開人潮、悠閒沉浸於粉色花海之中，當地人推薦五大隱藏版賞櫻秘境，讓旅人能夠在天然美景與溫泉療癒的雙重享受下，留下最美好的春日時光。



▲關西賞櫻必去！城崎溫泉五大隱藏版泡湯、夜櫻、海景一次收錄 / 豐岡市・Visit Kinosaki提供、WalkerLand窩客島整理



來到城崎溫泉，夜晚最不能錯過的就是「木屋町小路」的夜櫻景致。這條溫泉街沿著河畔綿延，櫻花樹在夜間燈光照映下與朱紅燈籠交織成一幅充滿和風氛圍的畫面。穿上浴衣、踩著木屐，漫步其中彷彿走入江戶時代的畫卷。附近的溫泉旅館，如「湯宿YAMAYOSHI」、「土屋旅館」與「Migumiya Ryokan」，不僅方便前往賞櫻，部分房間甚至能在陽台上直接欣賞櫻花盛開的景色，為旅程增添浪漫風情。



▲「木屋町小路」這條溫泉街沿著河畔綿延，櫻花樹在夜間燈光照映下與朱紅燈籠交織成一幅充滿和風氛圍的畫面 / 豐岡市・Visit Kinosaki提供、WalkerLand窩客島整理

如果想感受被櫻花包圍的古城之美，「出石城跡」絕對是必訪之地。這座歷史悠久的城跡因種植了「染井吉野櫻」與「八重櫻」，花期錯開，使得這裡的櫻花能夠綻放長達一個月之久。每年舉行的「出石櫻花祭」，在夜間點燈的烘托下，讓古城的景緻更添夢幻色彩，吸引眾多攝影愛好者前來捕捉這難得的美景。▲「出石城跡」這座歷史悠久的城跡因種植了「染井吉野櫻」與「八重櫻」，花期錯開，使得這裡的櫻花能夠綻放長達一個月之久 / 豐岡市・Visit Kinosaki提供、WalkerLand窩客島整理距離城崎溫泉僅40分鐘車程的「神鍋高原」，則是關西賞櫻的私房景點之一。這裡原本是冬季滑雪勝地，而春天時櫻花接替白雪成為主角。特別是清瀧小學附近的櫻花廣場，擁有一棵樹齡超過90年的巨型染井吉野櫻，高達15公尺的壯觀樹姿，每到滿開時宛如粉色瀑布傾瀉而下，視覺衝擊感十足。▲距離城崎溫泉僅40分鐘車程的「神鍋高原」，則是關西賞櫻的私房景點之一 / 豐岡市・Visit Kinosaki提供、WalkerLand窩客島整理想要拍攝與電車、海景、白沙灘同框的夢幻畫面，竹野海岸是絕佳選擇。從城崎溫泉搭乘JR電車僅需10分鐘，即可抵達「竹野站」，站內的月台旁就種滿櫻花，在電車進站時形成一幅動態櫻花畫面。步行15分鐘可到達「竹野濱海水浴場」，這片長達1公里的白色沙灘與湛藍大海相映，沿著步道再往上爬15分鐘，就能站上蛇蛇山山頂，俯瞰粉色櫻花、藍色大海與細白沙灘交織的壯麗景致，讓人流連忘返。▲站內的月台旁就種滿櫻花，在電車進站時形成一幅動態櫻花畫面 / 豐岡市・Visit Kinosaki提供、WalkerLand窩客島整理如果想要一次感受壯觀的櫻花海，JR國府站附近的「日高町國府櫻花堤防」是不容錯過的選擇。圓山川河岸綿延1.5公里的櫻花步道，共有約1200棵櫻花樹，每年花季盛開時，形成一片壯觀的粉色花海，彷彿置身於浪漫日劇場景。當地居民常攜家帶眷來此野餐或散步，在櫻花樹下享受春日午後的悠閒時光。▲圓山川河岸綿延1.5公里的櫻花步道，共有約1200棵櫻花樹 / 豐岡市・Visit Kinosaki提供、WalkerLand窩客島整理為了讓旅人能夠更輕鬆地遊覽城崎溫泉與周邊景點，當地今年特別推出「KINOSAKI MUST-VISITS PASS PREMIUM城崎周遊卡升級版」。這張票券除了提供免費搭乘城崎溫泉空中纜車，還包含每週末與日本國定假日運行的「環遊但馬・觀光巴士一日遊」，讓遊客輕鬆前往出石城跡等熱門賞櫻景點。此外，憑票還能參加麥秸工藝體驗，並在合作店家享有優惠折扣。即日起至8月30日，凡提前一個月以上於Visit Kinosaki繁體中文官網預約4月1日至9月30日的住宿，即可免費獲得價值4200日圓的周遊卡，讓春季賞櫻之旅更加順暢無憂。▲為了讓旅人能夠更輕鬆地遊覽城崎溫泉與周邊景點，當地今年特別推出「KINOSAKI MUST-VISITS PASS PREMIUM城崎周遊卡升級版」 / 豐岡市・Visit Kinosaki提供、WalkerLand窩客島整理

Visit Kinosaki 中文官方網站・周邊櫻花景點網頁

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