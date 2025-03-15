無論是結束一趟旭岳登山、專程來東川町品嚐手沖咖啡、體驗職人工坊，還是造訪旭山動物園後想找個地方放鬆，Kitoushi森林公園的Kitoron（キトウシの森 きとろん）都是最適合停留的角落。







北海道的湯

提到北海道的溫泉，人們習慣以「哪裡最有名」、「泉質如何」、「溫泉街是否熱鬧」來決定是否值得一去，像是札幌近郊的定山溪、以硫磺奇景著稱的登別，或是湖光煙火浪漫交錯的洞爺湖，一個個溫泉勝地長年吸引無數遊客造訪，然而，當泡湯成為一種需要計畫、等待、特地前往的旅行體驗，往往少了隨興與療癒，反而變得充滿壓迫感。



北海道道北地區的溫浴文化

北海道道北地區的溫浴文化，不是競爭誰的泉水最珍貴、誰的景色最壯觀，而是回歸寒冷冬日裡，熱水對身體的治癒力。

道北人的溫浴文化，與吃飯、散步、社交一樣，是與日常共存的一部分，不需要特別安排，也不需要等待特定的時機，而旭川市作為北海道道北地區的最大城市，沒有過多的觀光團，也沒有擁擠的飯店區，旅人總是依照天氣、心情與當天的狀態來決定行程：滑完雪、逛完動物園、乘坐旭岳纜車看雪景，回程途中隨手一轉，就能抵達某一處田園裡或森林裡的風呂，在熱水中舒展疲憊，讓時間自然流動。









山丘上的隈研吾建築

距離旭川30分鐘車程，位於東川町的這片山丘，被認為是觀賞北海道大雪山連峰與田園風光最美的角度，也是Kitoushi森林公園的Kitoron（キトウシの森 きとろん）的所在。

由隈研吾建築團隊監修，Kitoushi森林公園的Kitoron這座日歸風呂商業設施建築，延續北海道道北地區當地的木材、光影、風、田埂與森林的元素，如道產杉木的木作外牆、白樺樹的木地板與家具，透過自然材質的引導，將大雪山山脈的山脊，延伸到東川山丘上的建築、屋頂與天花板之中，讓風呂空間變得輕盈而寧靜。

「她不像是一座冷硬的現代感商業設施，反而更像是從森林中長出來的木屋。」我似乎聽到了隈研吾的心聲，畢竟隈研吾的作品，總是選擇讓建築退一步，讓自然站到最前面。





Kitoushi森林公園的Kitoron（キトウシの森 きとろん）

Kitoushi森林公園的Kitoron整體氛圍溫暖而寧靜，與周圍田園、森林的關係更像是一種共存，而非單純的景點。館內設有戶外與室內的風呂設施、休憩區、兒童區、展望台、日式食堂、展販當地特產紀念品的商店，以及各個以森林命名的森林樓梯、森林沙龍、森林畫廊與一覽東川街道景色，並且欣賞夏日夜空美景的森林觀測站（森林觀測站為建築屋頂，冬季不對外開放）的公共區域。

來到這裡的人，大多是當地居民帶著家人，或獨自旅行北海道的旅行者，他們結束一整天的日程後，前來度過悠閒的傍晚時分，跟剛結束大雪山旭岳健行的我們一樣。



食＋浴方案

停了車走進櫃台，憑人頭選擇各自方案：日歸風呂+7品套餐的晚餐方案，一人2300日圓、日歸風呂+5品套餐的晚餐方案，一人2800日圓。看到這個價格時，不禁懷疑自己是不是看錯了。這樣的泡湯體驗與餐點與餐點料理方案，竟然與札幌市區一頓普通正餐的價格差不多。

風呂空間以東川町田園風光為主題，10：00～22：00 開放戶外露天風呂、芬蘭式桑拿和室內觀景浴池，室內觀景浴池也有提供小池子的碳酸浴和藥草浴，主要泉水是採用來自大雪山富含礦物質的地下水，搭配人造釷氣浴材料，可以幫助身體快速暖和。

泡在露天風呂裡，光線透過道產杉木的木格柵傾瀉而下，像是細碎的時間落在泉水上，抬頭望向遼闊的天空，玻璃窗倒映著東川町的田園風光與雪山森林，沒有過多的人工造景或喧鬧的都市感，只有天然的木頭、石頭、與風穿過樹梢的聲音。





Kitoushi之森Kitoron（キトウシの森 きとろん）

露天風呂褪去一身寒氣，結束泡湯過後，一大桌子的東川町當地佳餚早已備妥。7品定食是北海道的縮影，來自東川町的米飯、旭川的味噌、炸鯖魚、燒牛肉、燉煮根菜等這些食材與大雪山泉水一樣，都是屬於當旬當地的風土滋味，沒有複雜的烹調，沒有浮誇的擺盤，卻用最簡單的方式，傳遞出北海道田園的風土之美。簡樸的木質桌椅與大片玻璃窗相互映襯，讓人自然地放慢動作，沒有侍者來打擾，沒有過度精緻的擺盤，這裡的一切都簡單得恰到好處，是了，這就是最棒的日歸風呂美食行程！北海道的日歸風呂設施眾多，但真正能將風呂、田園、建築融合得如此完美的，卻不多見。Kitoushi森林公園的Kitoron，不是那種高調宣傳的溫泉勝地，反而是一座低調而質樸的療癒場域，靜靜佇立在旭川郊區的田園之中，不炫耀，不刻意迎合，只是單純地存在，提供一種只有當地人才懂的日常療癒。她讓泡湯不再是一場奢侈的旅行計畫，而是只要想放鬆，就能輕鬆擁有的享受。或許，返回都市過後，我們並不會記住北海道景點的各個細節，但你一定會記得，那片泡湯時映入眼簾的藍天、木頭的香氣，還有北風穿過樹梢時，那低語般的聲音。

地址：北海道上川郡東川町西4号北46番地

營業時間：10：00～22：00

公休日：三

備註：單獨泡湯的話，成人是1000日圓（需自備毛巾，或租借毛巾300日圓）

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