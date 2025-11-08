【福岡糸島｜住宿】糸島海景住宿推薦：seven x seven 糸島飯店開箱，坐擁海景及設計的高質感旅宿

傳給朋友看加入官方@LINE

自駕來福岡糸島兩天一夜旅程

一定要推薦大家入住這一間飯店，從大廳大片落地窗海景映入眼簾

高質感設計的飯店，房間設計和大小與房價相比，CP值超高

這次入住雙床高級房就有49平方公尺

有廚房、客廳、浴缸、陽台甚至有洗烘衣機

陽台外就是海灘海景，大可坐在陽台看夕陽吹海風

到了晚上大廳轉變為紅色燈光，變為Lounge Bar可以喝點調酒

真的很推薦

【seven x seven糸島】

歡迎按下訂閱追蹤獲得最新消息

只要點選網址：https://reurl.cc/bGVXYv

點選一對一通知，同意並連動，即可設定完成，是免費的喔

歡迎掃描QR CODE加入『第一次旅遊就上手』社群

一起分享交流旅遊大小事



seven x seven 糸島飯店介紹：融合自然與設計的奢華旅宿

位於糸島市的二見浦海岸線

在高級設計的環境中，提供旅客更自由、自在的住宿體驗

飯店於 2024 年春季開幕，共設有 47 間海景客房

且每間房皆面向大海，讓旅程從房間起就開始與自然景觀連結

設計風格極簡、採用自然色調與大面玻璃窗，讓海景成為入住的主角

如此一來，這裡成為「糸島情侶旅行高級飯店」與「糸島家族旅行飯店」都可列入名單的選擇

seven X seven糸島｜交通與地理位置說明

飯店位於糸島市外海的二見浦地區

該地段步行即可至著名的「夫婦岩」拍照點及白沙海岸，地理位置極具優勢

從福岡機場出發，若自駕約 30～40 分鐘可抵達

飯店亦附有免費停車場，適合自駕旅客使用

seven X seven糸島公共設施

停好車，一進到大廳以後，整片落地窗的景色頓時驚艷了我們

飯店入住時間為15:00，隔日11:00

同時這裡也有對外營業的餐廳，不少人來這用餐

而我們是在旁邊等待著入住

入住只有提供一張QR CODE，以及密碼鎖

只要憑QR CODE掃描房型即可入住

退房也是自助的，掃完QR CODE即可退房

所以並沒有實體房卡喔，其實滿先進環保的

到了晚上，大廳的燈光打上紅色的氛圍，讓你好像走進LOUNGE BAR一樣

一旁有供應調酒，晚上可以在這裡小酌微醺一下

一樓有行李存放區、飲料販賣機、飲水機和製冰機

如果你隔天還有行程想要寄放行李，就可以自己操作

seven X seven糸島房型開箱

這次入住的房型為標準雙床房(Standard Twin Room)

客房面積：53平方公尺

一開始房門就真的好像來到日劇會看到的公寓一樣

但一進門整個房間格局根本就是一個小豪宅了

一側的兩張雙人床睡眠區和床尾的小客廳，再來就是整個奶油風

根本是理想中的房子

這兩張床還是雙人床喔，一個人睡根本可以翻好幾輪

床頭兩邊該有的機能都有

床上還有準備睡衣，很貼心

床尾的客廳區，有大型液晶螢幕，兩座單人沙發

可以很悠哉的坐在這看看書看看電視

電視下方還有個真空管造型的藍芽音響，連上自己手機

就可以聽取自己喜歡的音樂，超棒

為什麼我會說是個小公寓了，因為客廳區旁邊就有個中島

可以當作吧台，坐在高腳椅上吃飯用餐都可以

放在中島上的熱水壺也與一般商務飯店不一樣

整個皮套的手把和設計感更勝一籌，可以看得出來細節的用心

中島下方還有個大冰箱，是具有冷凍的冰箱

這在一般住宿就不常見，根本就是公寓式的規格

還沒完，中島旁邊就是個廚房，有個電磁爐

下方更是有個微波爐，而且餐具、鍋具都有準備

如果你是愛下廚的朋友，這裡就是你發揮的場地啦

終於要來介紹衛浴空間啦，首先一定是乾濕分離

廁所是設計在另一個空間

浴室的部分，先是有一個獨立的洗手台空間

另外淋浴空間非常的大，一旁就是長型浴缸，很舒服

還有更扯的是，洗手台一旁的櫥櫃打開居然有個洗烘衣機

如果你有去海邊玩要臨時洗衣的話，房間就可以使用

而且還貼心的準備洗衣球

備品的部分也不馬虎，利用自家品牌製作的束口袋

裡面裝的全都是個人備品，甚至是梳子還是圓梳，真的有精緻到

海邊難免會曬太陽，就連面膜都幫你準備好了

這個房間座落面向海景，從房內陽台即能俯瞰海景與海浪聲

特地設計還有個陽台，可以坐在沙發上喝著飲料看著椰子樹和湛藍海岸

根本就是在夏威夷渡假吧

seven X seven糸島評價

我個人認為以這個房型和空間，絕對對得起它的價格

房內具有設計感，傢具也都採用的很棒很有質感

地理位置也靠近各個景點和餐廳

相信來糸島旅行的大家，這間會是你的好選擇

推薦給大家

———————————–

seven x seven 糸島飯店資訊

地址：福岡県福岡市西区西浦266番地

電話：+81928059030

———————————–

福岡旅遊懶人包：