離東京站1分鐘，全包廂壽司居酒屋商務午餐只要1300日圓起超划算，約會聚餐首選。

愛吃海鮮的快看過來，新開壽司居酒屋，中午提供商業午餐，入夜變身居酒屋，提供新鮮海味和特色下酒菜，重點價格超划算、CP值極高。

東京站步行僅需1分鐘，全包廂壽司居酒屋「鮨和酒日和 totouo」在新丸之內中心大樓開設新分店，交通便利性絕佳。

壽司

totouo嚴選新鮮魚貝類，製作經典壽司。店內提供「主廚精選握壽司11貫」（2,189日圓），以及單點壽司（99日圓起）等多樣選擇。特別推薦限量供應的「鮑魚」（759日圓），新鮮度保證讓你驚艷。此外，還有「生魚片拼盤」（2,189日圓），可一次品嚐多種海鮮。除了傳統壽司，totouo也推出多款創意壽司與下酒菜，除此之外還有燒酎茶割，以及精選日本酒，不怕口渴。



▲店內提供「主廚精選握壽司11貫」及單點壽司等多樣選擇。





鮑魚

▲鮮美的鮑魚也店內非常受歡迎的美味，新鮮度滿分。





生魚片拼盤

▲澎湃的生魚片拼盤包括鮮魚、鮮蝦等多元海味。





超值商務午餐

totouo雖然是居酒屋，但中午也會營業，更推出了多款超值午餐。「並握壽司9貫＋卷物套餐」（含茶碗蒸風蜆仔雜炊、味噌湯）只要1,390日圓；喜歡天婦羅的人可以選擇「天婦羅定食」（1,690日圓）；想要更豐盛一點的話，「松花堂御膳」（2,490日圓）提供多樣菜色，保證滿足你的味蕾。平均客單價午餐約1,300日圓，以東京站周邊的地段來說相當實惠。



▲中午也會營業，更推出了多款超值午餐。





天婦羅定食

▲天婦羅套餐能大大滿足中午商務人士填飽肚子。





松花堂御膳

▲超精緻的套餐，有天婦羅、握壽司、烤物、茶碗蒸等，非常豐盛。





餐廳資訊

地址：東京都千代田區丸之內1-6-2 新丸之內中心大樓3F

營業時間： 11：00～14：30（最後點餐14：00）、 17：00～23：00；六日假11：00～14：30（最後點餐14：00、16：00～22：00

交通方式：JR東京站丸之內北口步行2分鐘；東京Metro東京站M13出口步行1分鐘；東京Metro・都營地下鐵大手町站B2b出口步行1分鐘

滿滿的海鮮吃不完

